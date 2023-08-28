Матип интересен «Ренну». Защитника подпишут в случае ухода Теате – бельгийца хотел «Ливерпуль»
«Ренн» может подписать Жоэля Матипа.
По информации L’Equipe, Матип станет главной трансферной целью «Ренна» в случае ухода Артюра Теате – ранее стало известно, что бельгиец интересен «Ливерпулю».
Также «Ренн» ведет переговоры с «Янг Бойз» о трансфере Фабиана Ридера – ожидается, что швейцарцы запросят за 21-летнего полузащитника около 20 миллионов евро.
В АПЛ-2022/23 Жоэль Матип провел за «Ливерпуль» 14 матчей, забил 1 гол и заработал 3 желтых карточки. Подробная статистика 32-летнего защитника доступна здесь.
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