Матип интересен «Ренну». Защитника подпишут в случае ухода Теате – бельгийца хотел «Ливерпуль»

«Ренн» может подписать Жоэля Матипа.

По информации L’Equipe, Матип станет главной трансферной целью « » в случае ухода – ранее стало известно, что бельгиец интересен «Ливерпулю».

Также «Ренн» ведет переговоры с « » о трансфере – ожидается, что швейцарцы запросят за 21-летнего полузащитника около 20 миллионов евро.

В АПЛ-2022/23 провел за «Ливерпуль» 14 матчей, забил 1 гол и заработал 3 желтых карточки. Подробная статистика 32-летнего защитника доступна здесь.

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