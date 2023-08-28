Матип интересен «Ренну». Защитника подпишут в случае ухода Теате – бельгийца хотел «Ливерпуль»

Теги Ренн Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Янг Бойз высшая лига Швейцария возможные трансферы Жоэль Матип Фабиан Ридер Артюр Теате Футбол

«Ренн» может подписать Жоэля Матипа.

По информации L’Equipe, Матип станет главной трансферной целью «Ренна» в случае ухода Артюра Теате – ранее стало известно, что бельгиец интересен «Ливерпулю».

Также «Ренн» ведет переговоры с «Янг Бойз» о трансфере Фабиана Ридера – ожидается, что швейцарцы запросят за 21-летнего полузащитника около 20 миллионов евро.

В АПЛ-2022/23 Жоэль Матип провел за «Ливерпуль» 14 матчей, забил 1 гол и заработал 3 желтых карточки. Подробная статистика 32-летнего защитника доступна здесь.

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5 комментариев

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Док163
А обмен в таком случае замутить, не?)))
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liv6
Ответ rarrih
Ливерпулю не нужен обмен, необходимо увеличивать количество защитников, а не менять одного на другого
4 защитника ЦЗ на сезон для Ливерпуля достаточно, в идеальных условиях. А вот наиграть замену, уходящему через год Матипу, жизненно необходимо
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Beetl
Матип слишком нестабилен в плане травм, точнее стабилен в их получении. Было бы отлично провернуть такую рокировку.
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Sergey Kuznetsov
слишком много авторитетов уходит, я не отпустил бы
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rarrih
Ответ Док163
А обмен в таком случае замутить, не?)))
Ливерпулю не нужен обмен, необходимо увеличивать количество защитников, а не менять одного на другого
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