«Челси» нацелен на покупку вингера Франции U21 Барколя. «ПСЖ» предлагал за него 30 млн – «Лион» хочет 50

«Челси» сосредоточит усилия на подписании Брэдли Барколя.

По данным RMC Sport, лондонцы вошли в число претендентов на вингера сборной Франции U21 и нацелены на его приобретение.

Также видеть в своей команде игрока « » хочет руководство « ». За него предлагали 30 млн евро, но «Олимпик» рассчитывает выручить 50 млн.

« », напротив, передумал бороться за футболиста, переключившись на из « ».

Со статистикой Барколя, лучшего ассистента команды в Лиге 1 прошлого сезона, можно ознакомиться здесь.

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