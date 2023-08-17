«Челси» нацелен на покупку вингера Франции U21 Барколя. «ПСЖ» предлагал за него 30 млн – «Лион» хочет 50
«Челси» сосредоточит усилия на подписании Брэдли Барколя.
По данным RMC Sport, лондонцы вошли в число претендентов на вингера сборной Франции U21 и нацелены на его приобретение.
Также видеть в своей команде игрока «Лиона» хочет руководство «ПСЖ». За него предлагали 30 млн евро, но «Олимпик» рассчитывает выручить 50 млн.
«Манчестер Сити», напротив, передумал бороться за футболиста, переключившись на Жереми Доку из «Ренна».
Со статистикой Барколя, лучшего ассистента команды в Лиге 1 прошлого сезона, можно ознакомиться здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Думаю, что про повторение одних и тех же заезженных шуток тоже должен быть какой-то термин.