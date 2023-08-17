«Челси» нацелен на покупку вингера Франции U21 Барколя. «ПСЖ» предлагал за него 30 млн – «Лион» хочет 50

Теги Лион Ренн ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жереми Доку Брэдли Барколя Футбол

«Челси» сосредоточит усилия на подписании Брэдли Барколя.

По данным RMC Sport, лондонцы вошли в число претендентов на вингера сборной Франции U21 и нацелены на его приобретение.

Также видеть в своей команде игрока «Лиона» хочет руководство «ПСЖ». За него предлагали 30 млн евро, но «Олимпик» рассчитывает выручить 50 млн.

«Манчестер Сити», напротив, передумал бороться за футболиста, переключившись на Жереми Доку из «Ренна». 

Со статистикой Барколя, лучшего ассистента команды в Лиге 1 прошлого сезона, можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CriminalJoint62
Боэли уже готовит 60 миллионов и контракт на 11 лет с возможностью продления еще на один год
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Барколя будущий лидер сборной Франции
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unwar25
Ответ CriminalJoint62
Боэли уже готовит 60 миллионов и контракт на 11 лет с возможностью продления еще на один год
Палилали́я — медицинский термин, обозначающий болезненную потребность человека повторять некоторые слова или предложения.

Думаю, что про повторение одних и тех же заезженных шуток тоже должен быть какой-то термин.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
походу тот, на кого будет смотреть олисе со словами «на его месте должен был быть я»)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Васин
Это не футбольный менеджер. Таланты не растут как грибы. Похоже Боэли этого не понимает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатая Козляра
Ответ CriminalJoint62
Боэли уже готовит 60 миллионов и контракт на 11 лет с возможностью продления еще на один год
а главное «амортизация»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Надо контракт на 20 лет, чтобы дети тоже амортизировались в отчетности :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Смысл таких трансферов? Если уже есть Мадуэке такой. Лучше уж Кудис.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Челси заплатит сотку и дело с концом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий