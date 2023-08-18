«Ливерпулю» интересен центральный защитник «Ренна» Теате. Его купили за 19 млн евро прошлым летом

Теги Ренн Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Артюр Теате Футбол

«Ливерпуль» заинтересовал центральный защитник из чемпионата Франции.

По данным L’Équipe, 23-летний бельгиец из «Ренна» Артюр Теате входит в шорт-лист «Ливерпуля» и «Фулхэма», которым нужен левша в центре обороны.

Год назад Теате перешел из «Болоньи» в «Ренн» за 19 миллионов евро.

В минувшем сезоне Артюр провел 42 матча за клуб, забил 5 голов, отдал 1 ассист и заработал 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Вспомнили про защиту, уже хорошо.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beetl
Все правильно, нужно искать в других чемпионатах. Рынок АПЛ с ценами в три раза завышенными, стоит оставить для самых ярых блюстителей финансового фейр-плей.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djkdkrb
Ответ S H A R K
Ну наконец-то додумались взять защитника. Всё стало бы ещё лучше, если найдут топового опорника. Почему никто не рассматривает Тюрама из Ниццы? Вроде неплохой опорник
Потому что Тюрам не опорник?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fedoseich
Ответ S H A R K
Он подойдёт разве что для глубины состава. 30 летний игрок из клуба, который уже 2 сезон борется за выживание в Бундеслиге. Сложно назвать это усилением для Ливерпуля. Лучше бы Фаба оставили. Тюрам хорош, удивлен, что им никто не интересуется
Но Штутгарт во многом благодаря нему и остался в бундеслиге. И противостоял он серьёзным оппонентам. Я не для того, чтоб оспорить в первую очередь, а чтоб игрока оценивать объективно. Он был лучшим в своей команде. и достоен явно больше, нежели Штутгарт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ Мансур Мадаев
Эндо из Штутгарта взяли только что, нужен ещё один молодой полузащитник
Он подойдёт разве что для глубины состава. 30 летний игрок из клуба, который уже 2 сезон борется за выживание в Бундеслиге. Сложно назвать это усилением для Ливерпуля. Лучше бы Фаба оставили.
Тюрам хорош, удивлен, что им никто не интересуется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Кравченко
Ответ Профессор из Кобхэма
За сколько Нуньеса брали?
Немного не корректное сравнение. Человек выше писал про цены на нынешних опорников. Мол, за те деньги, который стоит условный Лавиа, можно купить 2-3 игроков из Франции или Нидерландов.

А что касаемо Нуньеса. Его купили по большому счету благодаря выручке с продажи игроков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ну наконец-то додумались взять защитника. Всё стало бы ещё лучше, если найдут топового опорника. Почему никто не рассматривает Тюрама из Ниццы? Вроде неплохой опорник
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Он вроде Теат, в конце гласная не должна читаться у валлонов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aseke
И то верно. Не получилось с опорниками - надо попробовать с центральными защитниками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
нам сейчас каждая собака интересна
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Мадаев
Ответ S H A R K
Ну наконец-то додумались взять защитника. Всё стало бы ещё лучше, если найдут топового опорника. Почему никто не рассматривает Тюрама из Ниццы? Вроде неплохой опорник
Эндо из Штутгарта взяли только что, нужен ещё один молодой полузащитник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Выглядит отличным вариантом на ЛЦЗ под Ван Дейком. Так еще и левоногий, может сыграть на ЛЗ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Неужели вспомнили что Ван Дейк не вечен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ djkdkrb
Потому что Тюрам не опорник?
Так он половину матчей в опорке отыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Кравченко
Ответ S H A R K
Он подойдёт разве что для глубины состава. 30 летний игрок из клуба, который уже 2 сезон борется за выживание в Бундеслиге. Сложно назвать это усилением для Ливерпуля. Лучше бы Фаба оставили. Тюрам хорош, удивлен, что им никто не интересуется
Если команда топчется на дне, это не значит, что все её игроки плохого уровня. Эндо - капитан той самой сборной Японии, которая сверкнула на ЧМ, а это уже о чем-то говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ Виталик Кравченко
Если команда топчется на дне, это не значит, что все её игроки плохого уровня. Эндо - капитан той самой сборной Японии, которая сверкнула на ЧМ, а это уже о чем-то говорит
Фабиньо в любом случае по классу был выше. Как думаешь, стоило ли его опустить, чтобы подписать 30 летнего игрока из дна Бундеслиги? Потому и говорю, что это не усиление, а деградация. От травм никто не застрахован, японец как запасной подойдёт, но не как игрок основы. Нужен более классный игрок с прицелом на будущее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Кравченко
Ответ S H A R K
Фабиньо в любом случае по классу был выше. Как думаешь, стоило ли его опустить, чтобы подписать 30 летнего игрока из дна Бундеслиги? Потому и говорю, что это не усиление, а деградация. От травм никто не застрахован, японец как запасной подойдёт, но не как игрок основы. Нужен более классный игрок с прицелом на будущее
Почему все прицепились к возрасту? Нужен опытный игрок. Даже Клопп сказал: «Будь Эндо моложе, мы бы не рассматривали его». Думаю, его и берут для замены ушедшим опытным Хендо и Фабу. Но обязательно кого-то ещё подпишут в полузащиту. Нельзя взять молодого Лавиа или Тюрама сразу в основу, они провели один хороший сезон и что будет дальше - лотерея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий