«Ливерпулю» интересен центральный защитник «Ренна» Теате. Его купили за 19 млн евро прошлым летом
«Ливерпуль» заинтересовал центральный защитник из чемпионата Франции.
По данным L’Équipe, 23-летний бельгиец из «Ренна» Артюр Теате входит в шорт-лист «Ливерпуля» и «Фулхэма», которым нужен левша в центре обороны.
Год назад Теате перешел из «Болоньи» в «Ренн» за 19 миллионов евро.
В минувшем сезоне Артюр провел 42 матча за клуб, забил 5 голов, отдал 1 ассист и заработал 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.
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