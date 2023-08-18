«Ливерпулю» интересен центральный защитник «Ренна» Теате. Его купили за 19 млн евро прошлым летом

«Ливерпуль» заинтересовал центральный защитник из чемпионата Франции.

По данным L’Équipe, 23-летний бельгиец из « » входит в шорт-лист « » и « », которым нужен левша в центре обороны.

Год назад Теате перешел из «Болоньи» в «Ренн» за 19 миллионов евро.

В минувшем сезоне Артюр провел 42 матча за клуб, забил 5 голов, отдал 1 ассист и заработал 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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