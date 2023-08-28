Защитнику «Крыльев» Костанзе выбили зуб в матче с «Балтикой»: «Победой он заработает на новый, думаю»

Теги Крылья Советов травмы Балтика Игорь Осинькин Матч ТВ Фернандо Костанза Здоровье Футбол

Защитнику «Крыльев Советов» Фернандо Костанзе выбили зуб в матче с «Балтикой».

В 6-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой» (2:1). Костанза провел на поле весь матч.

«Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. Сегодня «десятка», но на тренировках он стоит в воротах так… Если что произойдет, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота.

К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает», – сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

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