Защитник «Крыльев» Костанза о Бразилии: «Многие думают, что в фавелах живут только плохие люди, но это не так. Есть очень опасные места, развита наркоторговля, но в некоторые районы вполне можно ходить»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Гильерме Матч ТВ Фернандо Костанза Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза рассказал о детстве в Бразилии.

– Многие бразильские игроки часто рассказывают о трудном детстве. Как обстояли дела у тебя – бедно ли вы жили?

– В Бразилии любой ребенок может стать игроком! Что же касается меня, у меня была небогатая семья, но мы и не были такими нуждающимися. Мы были и не богаты, и не бедны. Обычная семья.

– Известно, что в Рио развита преступность. Тебя это обошло?

– Даже сегодня, когда приезжаешь в Бразилию, это заметно. И у меня были друзья, которые пошли по другому пути. Я знаю многих людей, которых арестовывали. Хотя сейчас они на свободе. Это жизнь.

– Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказывал, как его однажды ограбили на светофоре в Бразилии в Куритибе. Насколько это частая история?

– Случается. Поэтому даже когда в наши дни приезжаю в Рио‑де‑Жанейро, то отношусь ко всему очень внимательно, смотрю по сторонам, чтобы со мной этого не случилось. Но стоит сказать, что это не в каждом месте в Рио. Есть более опасные места, а есть менее.

– В гетто и фавелы опасно ходить даже своим – родившимся в Бразилии?

– Вне Бразилии многие думают, что в фавелах живут только плохие люди. Но это не так. Там есть и нормальные люди. Ясно, что там развита торговля наркотиками и есть очень опасные места. Но существуют и очень спокойные бедные районы, куда вполне можно ходить.

– Если вдруг окажешься в самом опасном районе, и там узнают, что ты футболист, это поможет?

– Только Бог знает. Возможно, поможет, – сказал Костанза.

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