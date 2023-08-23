«Ахмат» – чемпион России по соотношению результата к бюджету». Ташуев о своей статистике в клубе

Теги премьер-лига Россия травмы Ахмат Сергей Ташуев Матч ТВ Здоровье Футбол

Сергей Ташуев назвал «Ахмат» чемпионом России в соотношении результата к бюджету.

– Вы стали рекордсменом «Ахмата» по нескольким показателям: 50% побед в РПЛ, 1,6 очка в среднем за игру. Команда при вас превзошла по турнирным показателям «Ростов» и «Динамо». Начальство перед вашей отставкой было в курсе этих цифр?

– По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны.

Статистику нашу в клубе знали, но она относится больше к прошлому сезону. А так и болельщики благодарили, и конфликтов с руководством не было абсолютно. Но результат всему голова.

– Что бы вы сейчас сделали иначе в работе с командой?

– Жестче ставил бы вопрос селекции. И кое‑что поменял бы в клубе с точки зрения медицины. Хотя перемены и так были, взяли другого врача. Но немножко поздновато.

– Вы про травматизм?

– Скорее, про реабилитацию. Временами она была слишком долгой и почему‑то в Москве. Игроки возвращались в клуб, и ничего особенного им это не давало.

Может, Москва была кому‑то на руку, но в Грозном хватает своих возможностей и специалистов, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
А вот и новый трофей! Предлагаю запатентовать
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovkac
Ответ Давид Agabekyan
Ахмат в топ 5 попадает и стабильно в топ 8, а факел один сезон в стыки не попал. Пусть смеются дальше
В топ5 попали второй раз в истории (успех бесспорно).
Стабильно в топ8? 5, 7, 11, 13, 8, 9 - места в последних 6 чемпионатах. Стабильность уровень рубль.
С худшим с запасом бюджетом в лиге не вылететь это огромный успех
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ага, а Чечня самый успешный и прибыльный регион РФ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tollie
ну если по факту, то Терек/Ахмат всегда показывал отличные результаты, не тратя баснословные деньги на всяких бездарных многомиллионных тилей, жикий и филиппов. каждый год откапывают интересных игроков, которые потом с выгодой продают.

если какой клуб и должен быть расформирован, так точно не грозненский 🐽
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная РФПЛ будущего
Ахмат это чай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ lovkac
"По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны" Факел просто смеется в лицо
Ахмат в топ 5 попадает и стабильно в топ 8, а факел один сезон в стыки не попал. Пусть смеются дальше
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ташуев как-то удивительно быстро слился в новом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Что еще один «чемпион»? Какой уже по счету?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
и аутсайдер по соотношению результата к премиальным...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
«чемпионы по игре» - пост сдан
«чемпион по соотношению результата к бюджету» - пост принят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tiffony999rus77
Ответ lovkac
В топ5 попали второй раз в истории (успех бесспорно). Стабильно в топ8? 5, 7, 11, 13, 8, 9 - места в последних 6 чемпионатах. Стабильность уровень рубль. С худшим с запасом бюджетом в лиге не вылететь это огромный успех
Кто им даст вылететь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
чемпион по догоаорнякам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вот и новый трофей! Предлагаю запатентовать
А ты докажи что не трофей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ Zatvornick
Ну кстати да. Надо как в спортивном бридже - вот с такими картами на руках ваша норма - вот такой результат. А чемпион тот, кто даёт наибольшее превышение над ожидаемым результатом. Ведь главная победа - над самим собой, правильно же? А в футболе чот всё наперекосяк и чемпионы - мешки.
Все очень просто. Зависимость зарплаты и стоимость игрока от его игровых качеств не линейная.
То есть если игрок А в 2 раза дороже игрока Б, то это совсем не значит, что он играет в 2 раза лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ SMART789
Что еще один «чемпион»? Какой уже по счету?
У нас страна чемпионов по количеству чемпионов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Tollie
ну если по факту, то Терек/Ахмат всегда показывал отличные результаты, не тратя баснословные деньги на всяких бездарных многомиллионных тилей, жикий и филиппов. каждый год откапывают интересных игроков, которые потом с выгодой продают. если какой клуб и должен быть расформирован, так точно не грозненский 🐽
Огласите список с выгодой проданных игроков...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borz BZ
Ответ Ковид 07.10.52
Огласите список с выгодой проданных игроков...
Далер Кузяев, Ильин, Плиев, Идрисса Думбия, Джереми Бокила...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Опять Москва виновата....тьфу...вылез на багаже Талалаева...тьфу еще раз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ага, а Чечня самый успешный и прибыльный регион РФ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Кейну надо было в ахмат идти, во какой трофей!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Странно что его так рано убрали, думаю ещё поднимутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
ахаххаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
"По соотношению цена/качество халявное пиво завсегда обойдет вискарь, который пришлось купить за деньги" (с) 🤪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Хахахахаха
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий