«Ахмат» – чемпион России по соотношению результата к бюджету». Ташуев о своей статистике в клубе
Сергей Ташуев назвал «Ахмат» чемпионом России в соотношении результата к бюджету.
– Вы стали рекордсменом «Ахмата» по нескольким показателям: 50% побед в РПЛ, 1,6 очка в среднем за игру. Команда при вас превзошла по турнирным показателям «Ростов» и «Динамо». Начальство перед вашей отставкой было в курсе этих цифр?
– По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны.
Статистику нашу в клубе знали, но она относится больше к прошлому сезону. А так и болельщики благодарили, и конфликтов с руководством не было абсолютно. Но результат всему голова.
– Что бы вы сейчас сделали иначе в работе с командой?
– Жестче ставил бы вопрос селекции. И кое‑что поменял бы в клубе с точки зрения медицины. Хотя перемены и так были, взяли другого врача. Но немножко поздновато.
– Вы про травматизм?
– Скорее, про реабилитацию. Временами она была слишком долгой и почему‑то в Москве. Игроки возвращались в клуб, и ничего особенного им это не давало.
Может, Москва была кому‑то на руку, но в Грозном хватает своих возможностей и специалистов, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
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Стабильно в топ8? 5, 7, 11, 13, 8, 9 - места в последних 6 чемпионатах. Стабильность уровень рубль.
С худшим с запасом бюджетом в лиге не вылететь это огромный успех
если какой клуб и должен быть расформирован, так точно не грозненский 🐽
«чемпион по соотношению результата к бюджету» - пост принят
То есть если игрок А в 2 раза дороже игрока Б, то это совсем не значит, что он играет в 2 раза лучше.