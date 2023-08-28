Дзюба не сыграет в матче «Ростов» – «Локомотив» в Кубке России
Артем Дзюба не сыграет в матче «Локомотива» и «Ростова».
Нападающий железнодорожников не примет участия в игре Фонбет Кубка России 30 августа, сообщает «Матч ТВ».
Вчера Артем вылетел в Москву из Сочи на ночном рейсе вместе с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко.
В 5 матчах во всех турнирах этого сезона Дзюба забил один гол и отдал один результативный пас. Его статистика – здесь.
Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Матч через 3 дня после игры с Сочи, где он играл 90 минут.
В Ростов вместо самолёта надо добираться на поезде.
В кубке у Локомотива 6 очков из 6, то есть не та ситуация, когда кровь из носа нужны очки.
Так что это игра, в которой можно использовать резервы, а игроков основы, в том числе того, у которого недавно было повреждение, - поберечь.
Начните уже играть в футбол. Сколько можно…. Стыдно смотреть.