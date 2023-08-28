Дзюба не сыграет в матче «Ростов» – «Локомотив» в Кубке России

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба не сыграет в матче «Локомотива» и «Ростова».

Нападающий железнодорожников не примет участия в игре Фонбет Кубка России 30 августа, сообщает «Матч ТВ».

Вчера Артем вылетел в Москву из Сочи на ночном рейсе вместе с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко.

В 5 матчах во всех турнирах этого сезона Дзюба забил один гол и отдал один результативный пас. Его статистика – здесь.

Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ 7gbvr8rj2c
Из-за чего интересно 🧐
Он только что после травмы.
Матч через 3 дня после игры с Сочи, где он играл 90 минут.
В Ростов вместо самолёта надо добираться на поезде.
В кубке у Локомотива 6 очков из 6, то есть не та ситуация, когда кровь из носа нужны очки.

Так что это игра, в которой можно использовать резервы, а игроков основы, в том числе того, у которого недавно было повреждение, - поберечь.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдулов Алексей
Глупым было решение выпустить его вчера. Поляна была не лучше той в Воронеже, где он получил травму. Надеюсь, не усугубил повреждение.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Visa
В кубке пока 100% результат. Основу можно и поберечь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Абдулов Алексей
Глупым было решение выпустить его вчера. Поляна была не лучше той в Воронеже, где он получил травму. Надеюсь, не усугубил повреждение.
Что глупого, если самые опасные атаки были через него, и в итоге у него пас на победный гол?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсений Хахатанов
Ну вот, снова забросы в никуда будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Из-за чего интересно 🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
979sydfsg8
Да у Локо же один игрок на поле.
Начните уже играть в футбол. Сколько можно…. Стыдно смотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Я думаю своим шикарнейшим пасом, он заслужил отдохнуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Для ростова , это хорошо. Для локо нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Абдулов Алексей
Глупым было решение выпустить его вчера. Поляна была не лучше той в Воронеже, где он получил травму. Надеюсь, не усугубил повреждение.
не лучше? в Сочи поле хуже в 1000 раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий