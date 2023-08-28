Дзюба не сыграет в матче «Ростов» – «Локомотив» в Кубке России

Артем Дзюба не сыграет в матче «Локомотива» и «Ростова».

Нападающий железнодорожников не примет участия в игре Фонбет Кубка России 30 августа, сообщает « ».

Вчера Артем вылетел в Москву из Сочи на ночном рейсе вместе с генеральным директором « » Владимиром Леонченко.

В 5 матчах во всех турнирах этого сезона забил один гол и отдал один результативный пас. Его статистика – здесь.

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