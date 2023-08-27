Дзюба отдал голевой пас в игре с «Сочи». У форварда «Локомотива» 1+1 за 4 матча в Мир РПЛ

Артем Дзюба поучаствовал в голе «Локомотива» «Сочи».

На 57-й минуте матча 6-го тура Мир форвард отдал результативную передачу хавбеку .

35-летний футболист проводит 4-ю игру в текущем чемпионате России. На его счету также один гол («Факелу» 30 июля) за это время.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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