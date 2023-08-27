Дзюба отдал голевой пас в игре с «Сочи». У форварда «Локомотива» 1+1 за 4 матча в Мир РПЛ

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Максим Глушенков Сочи Футбол

Артем Дзюба поучаствовал в голе «Локомотива» «Сочи».

На 57-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ форвард отдал результативную передачу хавбеку Максиму Глушенкову.

35-летний футболист проводит 4-ю игру в текущем чемпионате России. На его счету также один гол («Факелу» 30 июля) за это время.

Подробно со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Пепси пеналдувич
Пародокс, когда Дзюбу хейтят он начинает играть,доказывать на поле. А когда все нормально, то болт кладет.
+10
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+7
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Best game on Earth
Ответ Пепси пеналдувич
Пародокс, когда Дзюбу хейтят он начинает играть,доказывать на поле. А когда все нормально, то болт кладет.
Это да. Но это всё ж не парадокс, а довольно обычная форма поведения для многих инфантильных людей.
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ss_podonok
bezdarb
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ТрактоПоктер
Это его перформанс посвещенный Нагучеву
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