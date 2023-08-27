Дзюба отдал голевой пас в игре с «Сочи». У форварда «Локомотива» 1+1 за 4 матча в Мир РПЛ
Артем Дзюба поучаствовал в голе «Локомотива» «Сочи».
На 57-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ форвард отдал результативную передачу хавбеку Максиму Глушенкову.
35-летний футболист проводит 4-ю игру в текущем чемпионате России. На его счету также один гол («Факелу» 30 июля) за это время.
Подробно со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
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