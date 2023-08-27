Галактионов про 1:0 с «Сочи»: «Очень тяжелая победа. «Локомотив» сыграл самоотверженно. Реализацию надо поправлять»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Сочи Футбол

Михаил Галактионов отметил рвение «Локомотива» в матче с «Сочи» (1:0).

«Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты. Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы.

Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением – за это команде похвала», – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Serega Ac-Milan
Всех с победой ! Смотрелись заметно лучше прошлых матчей
+11
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An Kr
красавцы, учитывая игру Сочи в прошлых матчах, полностью переиграли ни дав ни чего создать Сочи.
+3
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Роман Васильев
Локо ждём побед!
+2
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mishakmv96
Всех неравнодушных к Локо с победой!! Играли лучше, чем в прошлых матчах и, несмотря, на ужасное поле могли забить больше голов.
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flash166
Поле конечно просто позорище , как такое может быть в августе в Сочи , это невероятно
+1
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тот самый Кадрус
Вот мне интересно, почему дальнейшие матчи Сочи решено перенести в Краснодар, а Локо заставили играть на этом огороде? Это чистая случайность, что никто серьёзную травму не получил!
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Фут.Боль
Тёзка Карпукаса вернулся на поле с голевым пасом. Локо в этом матчи молодцы, заслуженная победа.
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Правда России
Ответ flash166
Поле конечно просто позорище , как такое может быть в августе в Сочи , это невероятно
Морской жаркий климат видимо корни гасит.
Там не первый год уже так в августе
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