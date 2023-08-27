Галактионов про 1:0 с «Сочи»: «Очень тяжелая победа. «Локомотив» сыграл самоотверженно. Реализацию надо поправлять»

Михаил Галактионов отметил рвение «Локомотива» в матче с «Сочи» (1:0).

«Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты. Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Дзюбы.

Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением – за это команде похвала», – сказал главный тренер « ».

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