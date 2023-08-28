Кирпич бросили с высоты в лобовое стекло автобуса «Астон Виллы» после матча с «Бернли». Дело передали в полицию

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия происшествия болельщики Бернли Футбол

В автобус «Астон Виллы» кинули кирпич после победы команды над «Бернли» (3:1).

Инцидент произошел на автомагистрали неподалеку от стадиона «Бернли» после того, как автобус «Астон Виллы» возвращался домой после победы. Кирпич сбросили с пешеходного моста.

В результате инцидента никто не пострадал. «Бернли» осудил произошедшее и обратился в полицию.

Представитель полиции Ланкашира назвал «чудом» тот факт, что бросок кирпича не привел к серьезным травмам или гибели.

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7 комментариев

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Тимур Гарипов
Заголовок просто чума
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savik-A.M.
Ответ Тимур Гарипов
Заголовок просто чума
кирпич арестовали и предварительно отправили в КПЗ на время следствия
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T622222
Какие дикари! Вот у нас Fun ID и просто некому даже кирпич запустить….)
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ericssons
Это очень опасно. При "удачном" попадании могло бы убить даже двух человек. Можно квалифицировать как теракт.
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Z i Z u
Вот отбитые....
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Пушка_Кутепова
А если бы в голову попало ? При дурки
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