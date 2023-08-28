Кирпич бросили с высоты в лобовое стекло автобуса «Астон Виллы» после матча с «Бернли». Дело передали в полицию
В автобус «Астон Виллы» кинули кирпич после победы команды над «Бернли» (3:1).
Инцидент произошел на автомагистрали неподалеку от стадиона «Бернли» после того, как автобус «Астон Виллы» возвращался домой после победы. Кирпич сбросили с пешеходного моста.
В результате инцидента никто не пострадал. «Бернли» осудил произошедшее и обратился в полицию.
Представитель полиции Ланкашира назвал «чудом» тот факт, что бросок кирпича не привел к серьезным травмам или гибели.
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