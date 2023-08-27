Коутиньо интересен «Бетису» и «Аль-Духайлю» – «Астон Вилла» требует 20 млн евро. «Барса» получит 50% от прибыли, если продадут дороже
«Астон Вилла» может продать Филиппе Коутиньо.
По информации Cope, «Бетис» направил «Астон Вилле» запрос по Коутиньо. Бразильский полузащитник также интересен катарскому «Аль-Духайлю». «Астон Вилла готова продать Коутиньо за 20 миллионов евро.
Сообщается, что «Барселона» имеет право на 50% от прибыли, если сумма сделки превысит 20 млн евро – плату за переход бразильца из «Барселоны» в «Астон Виллу» летом 2022 года.
Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.
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