Коутиньо интересен «Бетису» и «Аль-Духайлю» – «Астон Вилла» требует 20 млн евро. «Барса» получит 50% от прибыли, если продадут дороже

«Астон Вилла» может продать Филиппе Коутиньо.

По информации Cope, « » направил «Астон Вилле» запрос по . Бразильский полузащитник также интересен катарскому «Аль-Духайлю». « готова продать Коутиньо за 20 миллионов евро.

Сообщается, что « » имеет право на 50% от прибыли, если сумма сделки превысит 20 млн евро – плату за переход бразильца из «Барселоны» в «Астон Виллу» летом 2022 года.

Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку