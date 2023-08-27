Хитцльспергер о каминг-ауте: «Юрист сказал мне: «Это твоя личная жизнь. Играй в футбол, ходи в гей-бары, но не говори об этом». Вероятно, он был прав тогда»

Томас Хитцльспергер рассказал, как его отговаривали от каминг-аута.

играл за « », « », « », « », «Вольфсбург», « » и сборную Германии.

В 2014 году, завершив карьеру, Томас признался, что является геем.

Он рассказал, что мог мог сделать это еще в сезоне-2011/12, когда играл в « ». Но он слышал гомофобные высказывания некоторых партнеров по команде, а также боялся, что каминг-аут может нарушить атмосферу в раздевалке. Кроме того, друг посоветовал ему поговорить с юристом, дававшим советы многим немецким знаменитостям.

«Я вошел в его кабинет с убеждением, что скоро совершу каминг-аут. И он сказал: «Не делай этого». Тот парень много лет присматривал за знаменитостями, у него был огромный опыт.

Он сказал: «Ты не будешь достаточно силен для этого. Это твоя личная жизнь. Никто не должен знать, что происходит в твоей личной жизни. Играй в футбол. Ходи в гей-бары или куда хочешь, но не давай интервью, не говори, что ты гей».

Когда я вошел в его кабинет, я был абсолютно непреклонен, уверен, что собираюсь это сделать. И я ушел, думая: «Окей, я никогда не выступлю публично». Он сказал мне не делать этого – из-за давления, пристального внимания.

Теперь я должен признать, что, вероятно, он был прав тогда. Он видел, что я недостаточно силен, и дал мне хороший совет. Какое-то время он мне не нравился, но, наверное, он был прав», – сказал 41-летний немец в интервью Daily Mail.

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