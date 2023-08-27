Хитцльспергер о каминг-ауте: «Юрист сказал мне: «Это твоя личная жизнь. Играй в футбол, ходи в гей-бары, но не говори об этом». Вероятно, он был прав тогда»

Теги Штутгарт Вольфсбург Томас Хитцльспергер Лацио Вест Хэм Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу серия А Италия Футбол

Томас Хитцльспергер рассказал, как его отговаривали от каминг-аута.

Хитцльспергер играл за «Астон Виллу», «Штутгарт», «Лацио», «Вест Хэм», «Вольфсбург», «Эвертон» и сборную Германии.

В 2014 году, завершив карьеру, Томас признался, что является геем.

Он рассказал, что мог мог сделать это еще в сезоне-2011/12, когда играл в «Вольфсбурге». Но он слышал гомофобные высказывания некоторых партнеров по команде, а также боялся, что каминг-аут может нарушить атмосферу в раздевалке. Кроме того, друг посоветовал ему поговорить с юристом, дававшим советы многим немецким знаменитостям.

«Я вошел в его кабинет с убеждением, что скоро совершу каминг-аут. И он сказал: «Не делай этого». Тот парень много лет присматривал за знаменитостями, у него был огромный опыт.

Он сказал: «Ты не будешь достаточно силен для этого. Это твоя личная жизнь. Никто не должен знать, что происходит в твоей личной жизни. Играй в футбол. Ходи в гей-бары или куда хочешь, но не давай интервью, не говори, что ты гей».

Когда я вошел в его кабинет, я был абсолютно непреклонен, уверен, что собираюсь это сделать. И я ушел, думая: «Окей, я никогда не выступлю публично». Он сказал мне не делать этого – из-за давления, пристального внимания.

Теперь я должен признать, что, вероятно, он был прав тогда. Он видел, что я недостаточно силен, и дал мне хороший совет. Какое-то время он мне не нравился, но, наверное, он был прав», – сказал 41-летний немец в интервью Daily Mail.

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17 комментариев

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"Это твоя личная жизнь. Никто не должен знать, что происходит в твоей личной жизни. "
Юрист с мозгами.
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JENNINGS
Личная жизнь других людей никого не должна касаться в принципе, если она не задевает чьи-либо интересы
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lemming
Юрист здорового человека.
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Spaten
Юрист просто спас твою карьеру
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R Air
О любимая тема на спортсе
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Поцелуй Оздоева
Ответ JENNINGS
Личная жизнь других людей никого не должна касаться в принципе, если она не задевает чьи-либо интересы
О чем он и говорит. Но появись он с мужчиной на публике в бытность игроком — ему был бы конец.
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Direct free kick
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Jefri AG
Иногда мне даже жаль что я не гей. Мог бы тогда с гордостью сделать каминг-аут прямо здесь на спортсе.
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Le_Mogul
после каминга аута, его бывшие партнёры в клубах:🗿
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зак
игроки бчк так до сих пор делают)
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окечуква
И действительно, к чему футболисту распространяться о подробностях своей личной жизни и интимных предпочтениях? К чему вообще кому-либо, на самом деле, об этом распространяться. Хитцльспергер вероятно нездоров на голову немножко.
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зак
Ригобешпергер, Барсишпергер, Климовшпергер, Гурушпергер им тоже юристы сказали молчать)
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udiekemen
Ответ JENNINGS
Личная жизнь других людей никого не должна касаться в принципе, если она не задевает чьи-либо интересы
И+ не нужно ждать от других тоже самое
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