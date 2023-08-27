«Шеффилд Юнайтед» за 18,5 млн фунтов купил чемпиона Евро-U21 Арчера у «Астон Виллы»

«Астон Вилла» продала форварда Кэмерона Арчера в «Шеффилд Юнайтед».

22-летний игрок подписал контракт сроком на 4 года. За англичанина заплатили 18,5 млн фунтов, сообщает Фабрицио Романо.

Летом Арчер стал чемпионом Европы среди молодежных команд в составе сборной Англии, забив 2 гола в финальном турнире. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/SheffieldUnited

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку