«Шеффилд Юнайтед» за 18,5 млн фунтов купил чемпиона Евро-U21 Арчера у «Астон Виллы»
«Астон Вилла» продала форварда Кэмерона Арчера в «Шеффилд Юнайтед».
22-летний игрок подписал контракт сроком на 4 года. За англичанина заплатили 18,5 млн фунтов, сообщает Фабрицио Романо.
Летом Арчер стал чемпионом Европы среди молодежных команд в составе сборной Англии, забив 2 гола в финальном турнире. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/SheffieldUnited
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