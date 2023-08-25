Итальянский журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире и отказался извиниться. Его выгнали с передачи: «Расистские слова – это не шутки»
Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес Ромелу Лукаку.
Луиджи Фурини, болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал форварда «Челси» негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения, отметив, что это слово часто используется в рэпе, и в итоге ему запретили участвовать в шоу дальше.
Football Italia отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
«Слова с расистской подоплекой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.
Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьезную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – написал Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.
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— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом ... Израиле евреи, в Африке негры
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