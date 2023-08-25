Итальянский журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире и отказался извиниться. Его выгнали с передачи: «Расистские слова – это не шутки»

Теги Интер Челси серия А Италия телевидение Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес Ромелу Лукаку.

Луиджи Фурини, болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал форварда «Челси» негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения, отметив, что это слово часто используется в рэпе, и в итоге ему запретили участвовать в шоу дальше.

Football Italia отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

«Слова с расистской подоплекой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.

Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьезную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – написал Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.

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39 комментариев

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Эмиль Шайдуллин
Ответ Bazilic
Негр - обычное слово Это же слово через «И» с «е» на конце - оскорбление
Он как раз-таки и использовал итальянский аналог оскорбления
+23
-2
+21
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Михо
Ответ Satis
Может человек еще со школы знает, что в африке живут (или сваливают из нее поближе к угнетателям, как предки трехногого) негры ?
Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры.©️
+36
-18
+18
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Satis
Может человек еще со школы знает, что в африке живут (или сваливают из нее поближе к угнетателям, как предки трехногого) негры ?
+28
-13
+15
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andreymalyshev
А кто он если не негр?) Белый чтоль?)))
+17
-4
+13
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Pertinax Gandi
Ответ S. A.
А кто Ромелу по мнению Равеццани? Афроамериканец?
Афробельгиец
+13
-1
+12
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Caerly
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин
+15
-6
+9
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Е.Р.
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом ... Израиле евреи, в Африке негры
+17
-8
+9
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градус ненависти
Белый в белой стране не может назвать негра негром. Дожили.
+10
-3
+7
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DelPiero1010
Respect тебе мужик!))
+9
-6
+3
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svft
смотрю на аватар Лукаки: да не, белый он, точно
+4
-1
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Bazilic
Негр - обычное слово
Это же слово через «И» с «е» на конце - оскорбление
+8
-5
+3
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andreymalyshev
Ответ Teodrakis
Бельгиец
И бельгийцы могут быть черными как показывает практика)
+2
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Teodrakis
Вот тут ноют все, что валить надо, за бугром лучше... А попробуйте там язык за зубами удержать, когда черное надо называть белым, белое черным, признавать несуществующие вещи и не замечать существующие. И ладно, если бы это касалось властей и бандитов, нормальным людям такое не мешает, но ведь речь именно о бытовой жизни каждого человека, об отношениях со всеми окружающими, о мнении на кухне и вне кухни. Одно сплошное минное поле. Даже за деньги не наступишь себе на горло, чтобы хоть однажды не ляпнуть в порыве доверия, что всего два пола, феминистки и черные офигели, а экологи бандюки и так далее
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Акира_1
Все правильно сказал, но минус карьера. 😄
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Topordo
Назвал негра негром и улетел в бан😂
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Pertinax Gandi
Интересно, а как испанцы справляются? Negro - чёрный.
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Человек1991
Короче я так понял негров надо называть чёрными чтобы не обижались , хотя они и на чёрных обижаются и на африканцев )) как их тогда именовать?)
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S. A.
Ответ Мэр Чунга-чанги
Черный парень с большой елдой
Бельгийский гений, (не)забивающий голы и имеющий 24-дюймовый
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Мэр Чунга-чанги
Ответ S. A.
А кто Ромелу по мнению Равеццани? Афроамериканец?
Черный парень с большой елдой
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nb8dwryv56
А в чем он не прав?!
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Заяцволк
Ну не знаю, мне нравится, когда эти белые меня завистливо называют негром, у них ведь не 30 см, я так немного снисходительно отношусь к ним
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madrilenos
а что более оскорбительно "Негр" или Чёрный? днём иногда слушаю спорт радио в Греции и вот там спокойно употребляют слово "Чёрный" и ничего )))
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athlete
был бы он чёрным, его б не выгнали - им можно.
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nb8dwryv56
А в чем он не прав?!
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S. A.
А кто Ромелу по мнению Равеццани? Афроамериканец?
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