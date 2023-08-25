Итальянский журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире и отказался извиниться. Его выгнали с передачи: «Расистские слова – это не шутки»

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес Ромелу Лукаку.

Луиджи Фурини, болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал форварда «Челси» негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения, отметив, что это слово часто используется в рэпе, и в итоге ему запретили участвовать в шоу дальше.

Football Italia отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

«Слова с расистской подоплекой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.

Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьезную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – написал Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.

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