Где смотреть Аль-Ахли Джидда – Аль-Таи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 29 августа
Во вторник, 29 августа, сыграют Аль-Ахли Джидда и Аль-Таи в 4 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Abdullah al-Faisal Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Ахли Джидда – Аль-Таи
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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