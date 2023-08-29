Нет смысла отрицать, что чемпионат Саудовской Аравии может стать одним из наиболее просматриваемых среди европейских болельщиков: вслед за Криштиану Роналду очень много звёзд из европейских клубов перебрались туда в межсезонье. Розыгрыш чемпионата только-только стартовал, и вниманию предлагается игра 4-го тура между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Таи».

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Аль-Ахли

Начнем знакомство с «Аль-Ахли» из города Джидда. Этот клуб был основан в далёком 1937 году. В его активе всего три титула чемпиона Саудовской Аравии (сезоны 1977/1978, 1983/1984 и 2015/2016), 13 побед в Кубке короля (предыдущая победа одержана в 2016 году), шесть побед в Кубке наследного принца (предыдущую одержал в сезоне 2014/2015). Что касается международных турниров, то в 2012 году клуб дошёл до финала Лиги чемпионов АФК, а в сезоне 2002/2003 выиграл кубок Арабской лиги чемпионов.

Итак, кто из мировых звезд в этом году сыграет в составе «Львиной цитадели» или «Крепости трофеев», как ещё в разных источниках называют клуб? В результате летних трансферов в команду перешли, в частности, Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Рияд Марез из «Манчестер Сити», Эдуар Менди из «Челси», Мерих Демирал из «Аталанты» и Франк Кессье из «Барселоны». Удастся ли им адаптироваться к новым реалиям? Посмотрим.

Пока что скажем, что после трёх туров «Аль-Ахли» идёт на 2-м месте, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Аль-Иттихаду». В его активе есть три победы над клубами «Аль-Хазм» (3:1), «Аль-Халидж» (3:1) и «Аль-Ахдуд» (1:0).

Прогноз на матч Аль-Хилаль – Аль-Иттифак

Аль-Таи

Этот клуб известен разве что фанатам саудовского футбола, так как громких имён в его составе нет. Он был основан в 1961 году: в Премьер-Лиге (она же Про-Лига) побед он не снискал, а в Первом дивизионе побеждал трижды. Собственно, о выступлениях в Лиге чемпионов АФК или Кубке АФК говорить нечего, так как их и не было.

Из легионеров в команде есть несколько человек. Есть румын Андрей Кордя, перешедший в клуб как раз в летнее межсезонье. Есть Вирджил Мисидьян, когда-то игравший за «Лудогорец» и до сих пор не заигранный ни за Нидерланды, ни за Суринам. А есть Роберт Бауэр, который может привлечь внимание фанатов тульского «Арсенала», так как он за них провёл два сезона (пожелаем бывшему «туляку» успехов!).

Что касается этого сезона, то «Аль-Таи» после трёх туров может похвастать только победой над «Дамаком» 1:0: далее были поражения от «Аль-Иттихада» 0:2 и «Аль-Вахды» из Мекки 0:3. Как итог, клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

Прогноз

Букмекеры конторы наподобие BetBoom не могут не учитывать наличие европейских и латиноамериканских легионеров в каждой из саудовских команд. Поэтому номинально предпочтение перед этой игрой будет отдано «Аль-Ахли» как наиболее «звёздной» команде. На их победу предлагается кэф 1.3, на ничью он составляет 5.3, а 8.5 – это кэф на победу «Аль-Таи». Собственно, по исходам обсуждать нечего, поэтому идём дальше.

Если говорить о тоталах, то в игре может быть тотал больше 2.5 с кэфом 1.58: вполне неплохой и разумный вариант. Тотал больше 3 будет предлагаться с кэфом 1.92 при том, что меньше 3 сопровождается кэфом 1.78. Если говорить о персональном тотале, то есть возможность поставить на тотал больше 2 у «Аль-Ахли» с кэфом 1.65, а вот у «Аль-Таи» тоталы больше 0.5 и меньше 0.5 примерно равновероятны (кэфы 1.82 и 1.88 соответственно). То есть преимущество опять же и в тоталах у условных хозяев поля, которыми являются «Аль-Ахли».

Что касается фор, то вероятность победы «Аль-Ахли» с нулевой форой оценивается коэффициентом 1.09, с форой (-1) – кэфом 1.45, а при форе (-1.5) он составляет уже 1.87. У их противников возможна фора (+1.5) с кэфом 1.83, при форе (+1) кэф вырастает до 2.55. Забьют ли обе команды в этом матче? Кэф 1.93 на то, что это случится, против кэфа 1.77 на то, что это событие не сыграет. В то же время кэф на событие из серии «отличится только одна команда» составляет 2.02, а вот кэф на то, что оно не сыграет, составляет 1.7. Можно и запутаться, выбирая событие для ставки.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 (кэф 1.92)

Сомневающимся в необходимости делать ставку на победу той или иной команды рекомендуем поставить на большой тотал. На бумаге наличие одного Фирмино уже должно обеспечить зрелищность игры и множество опасных моментов.

Где смотреть матч Аль-Ахли – Аль-Таи

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