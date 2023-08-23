Кейн получил спонсорскую Audi: «Постепенно привыкну, что руль с другой стороны. Пока не попадал в аварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн получил спонсорскую Audi и высказался о вождении в Германии.

«Я уже пробовал [ездить за рулем в Германии], но, конечно, не на новой машине. Постепенно я привыкну к тому, что руль находится с другой стороны.

Пока что я не попадал в аварии, и это положительный момент», – сказал форвард «Баварии» в интервью Bild.

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30 комментариев

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Ложный Латераль
Привыкнет что руль с правильной стороны)
+66
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<~Inter~>
самое тяжёлое испытание для британцев
+40
-2
+38
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Клирик
Это у вас руль не с той стороны.
+37
-1
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Играл бы в Зените, получил бы спонсорскую Ладу, работающую на газу.
+27
-9
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Юрий Балышев
Ответ Max Payne
а ты уверен? может копнёшь в историю - где в мире впервые были установлены первые подобия дорожных правил? Сходи, расскажешь нам потом...
Раньше вообще руль по центру был
+9
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LifeStream
Ответ Odin Odin
Какая Ауди? R8 или RS6?
Audi A80 93г.в.
+6
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Александр Александрович
Харри мчит к трофеям !
+4
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Клирик
Ответ Max Payne
а ты уверен? может копнёшь в историю - где в мире впервые были установлены первые подобия дорожных правил? Сходи, расскажешь нам потом...
Ещё в школе сходил на историю. Не тебе сходившему в википедию мне что-то рассказывать. Здесь вообще разговор о другом.
+4
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hulk&boloto
Ответ <~Inter~>
самое тяжёлое испытание для британцев
А для полРоссии по площади, пока были доступны праворульки?
+2
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гилберт
Ответ Юрий Балышев
Раньше вообще руль по центру был
Раньше и руля не было, только седло.
+2
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Odin Odin
Какая Ауди? R8 или RS6?
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Алексей Ненахов
Начнёт гонять по автобаном , в Англии наверно и погонять не дают
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Under
Ответ <~Inter~>
самое тяжёлое испытание для британцев
не так уж и сложно, не выдумывайте
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Zlodimir
Ответ Ложный Латераль
Привыкнет что руль с правильной стороны)
В TopGear Джереми Кларксон всегда как раз называл машины с левым рулём «машина с неправильным рулём»😂
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Spaten
Сынок, передают кто-то едет на стадион по встречке! Мама, их тут тысячи!
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Юрий Балышев
Ответ гилберт
Раньше и руля не было, только седло.
Ага на метлах летали
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red hikkikomori
За Ауди кап наконец то дошла аудюха)
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Ложный Латераль
Ответ Zlodimir
В TopGear Джереми Кларксон всегда как раз называл машины с левым рулём «машина с неправильным рулём»😂
Точно)
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Причёска Бэйла
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Играл бы в Зените, получил бы спонсорскую Ладу, работающую на газу.
Лучше так, чем, например, отсутствие завтрака и такси в барселоне.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Играл бы в Зените, получил бы спонсорскую Ладу, работающую на газу.
Играл бы в шахтере или ДК , просил бы гроши каждое интервью.
Каждому свое.
+7
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Алексей Ненахов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Играл бы в Зените, получил бы спонсорскую Ладу, работающую на газу.
ГАЗон
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rinchik1986
Ответ <~Inter~>
самое тяжёлое испытание для британцев
И для жителей Дальнего Востока
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RoyRoy
Ответ ZjzoRe
ездил на Кипре где правосторонее движение. Тяжело, даже с учетом относительно пустых дорог
На кипре левосторонее движение. В России - правосторонее.
Жил на Кипре год, непривычно было только в первый день - потом норм.
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answer89
Ответ hulk&boloto
А для полРоссии по площади, пока были доступны праворульки?
Прульки, но едешь ты все равно справа.
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ZjzoRe
Ответ Under
не так уж и сложно, не выдумывайте
ездил на Кипре где правосторонее движение. Тяжело, даже с учетом относительно пустых дорог
+1
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