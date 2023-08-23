Кейн получил спонсорскую Audi: «Постепенно привыкну, что руль с другой стороны. Пока не попадал в аварии»
Харри Кейн получил спонсорскую Audi и высказался о вождении в Германии.
«Я уже пробовал [ездить за рулем в Германии], но, конечно, не на новой машине. Постепенно я привыкну к тому, что руль находится с другой стороны.
Пока что я не попадал в аварии, и это положительный момент», – сказал форвард «Баварии» в интервью Bild.
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Каждому свое.
Жил на Кипре год, непривычно было только в первый день - потом норм.