Кейн получил спонсорскую Audi: «Постепенно привыкну, что руль с другой стороны. Пока не попадал в аварии»

Харри Кейн получил спонсорскую Audi и высказался о вождении в Германии.

«Я уже пробовал [ездить за рулем в Германии], но, конечно, не на новой машине. Постепенно я привыкну к тому, что руль находится с другой стороны.

Пока что я не попадал в аварии, и это положительный момент», – сказал форвард «Баварии» в интервью Bild.

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