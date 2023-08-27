Харри Кейн: «Хочу побороться за трофеи, за ЛЧ. «Бавария» – идеальный клуб для меня»
Харри Кейн назвал «Баварию» идеальным для себя клубом.
«Почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг в карьере. Я хотел получить этот опыт, побороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Играть за такой огромный клуб, как «Бавария», – это огромный вызов.
Я меньше думал о чемпионате, а больше о «Баварии»: как я могу стать лучше? «Бавария» – идеальный клуб для меня», – сказал англичанин в интервью Bild.
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Он отлично вписывается в клуб.
А рекорд успеет побить еще, как вернется доигрывать .