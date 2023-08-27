Харри Кейн: «Хочу побороться за трофеи, за ЛЧ. «Бавария» – идеальный клуб для меня»

Теги Бавария бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн назвал «Баварию» идеальным для себя клубом.

«Почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг в карьере. Я хотел получить этот опыт, побороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Играть за такой огромный клуб, как «Бавария», – это огромный вызов.

Я меньше думал о чемпионате, а больше о «Баварии»: как я могу стать лучше? «Бавария» – идеальный клуб для меня», – сказал англичанин в интервью Bild.

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12 комментариев

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arspurs9
Удачи, Харри
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Александр Уточкин
Ответ che kaif
Как за суперкубок ?!
Человек только заночевал в клубе, не разумно от него было ждать что он выйдет и разорвёт РБ!
Он отлично вписывается в клуб.
+5
-2
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МБ14
Ответ ДедаДома.нет
Идеальный клуб для тебя был МС и МЮ. Мог побить вечный рекорд Ширера. И набрать титулов.
В МЮ титулов?😂
+3
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Mykytka
Ответ ДедаДома.нет
Идеальный клуб для тебя был МС и МЮ. Мог побить вечный рекорд Ширера. И набрать титулов.
Титулы разве с МС, но там есть Холанд.
А рекорд успеет побить еще, как вернется доигрывать .
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Aibek Mak
Не покидает ощущение что он на пару лет опоздал с этим переходом. В любом случае такой игрок просто не мог уйти без трофеев поболею лично за Харри чтобы выиграл ЛЧ
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Старый Сухи
Давно надо было бежать из Тоттенхэма если хотел выиграть что-то серьезное.
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Fona
Ответ ДедаДома.нет
Идеальный клуб для тебя был МС и МЮ. Мог побить вечный рекорд Ширера. И набрать титулов.
МС то да, но МЮ то куда с трофеями? Лысый у вас до сих пор игру поставить не может команде)
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