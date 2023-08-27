«Динамо» анонсировало переход Карраскаля из ЦСКА

Хорхе Карраскаль в скором времени станет игроком «Динамо».

Бело-голубые анонсировали трансфер хавбека роликом, где виден его силуэт и номер 8, под которым он выступал в и сборной Колумбии.

Скриншот: t.me/fcdynamo

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро.

перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку