«Динамо» анонсировало переход Карраскаля из ЦСКА

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Хорхе Карраскаль в скором времени станет игроком «Динамо».

Бело-голубые анонсировали трансфер хавбека роликом, где виден его силуэт и номер 8, под которым он выступал в ЦСКА и сборной Колумбии.

Скриншот: t.me/fcdynamo

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро.

Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
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+55
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sp.msk.86
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
Так ушли не самые нужные игроки, один без формы, второй непонятно как играет, третий из ночных клубов не вылезает, я считаю ЦСКА наоборот неликвид слил.
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Красная стрела
Самый щедрый топ клуб в нашей истории. 🤷🏿‍♂️
+24
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+17
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Vagner01
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
Ничего не происходит! Избавляемся от балласта вот и все! Медина тому пример! В Спартаке полный ноль!
+35
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+13
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Bob_Kolomb
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
Он не находится в составе уже давненько, весной прошлого сезона даже на замены не всегда выходил. Раз он не вписывается в рисунок игры Федотова, то почему бы не заработать денег с его продажи
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Vagner01
Ответ Валерий Сергеевич
А то, что катитесь вы вниз, а Спартак со своими болячками в таблице выше вас.
Выше нас? Эта таблица в твоей голове личная? И в том сезоне и в этом выше мы вообще-то! А сколько борщ вложил денег и сколько мы так должно быть наоборот!
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Shuller18
Посмотрим на Карася в Динамо. Вполне возможно, что и там будет играть вспышками, хотя личка вроде находит подход к латиносам.
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Venger80
Ответ Красная стрела
Самый щедрый топ клуб в нашей истории. 🤷🏿‍♂️
Робин Гуд наоборот - у бедных отбирает, богатым - отдает.
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Кирилл
Ответ Валерий Сергеевич
А то, что катитесь вы вниз, а Спартак со своими болячками в таблице выше вас.
Спартак - 10 очков.
ЦСКА - 10 очков.
Где «Спартак со своими болячками в таблице выше вас» ?

И смешно, что про «Спартак со своими болячками» вы говорите, а про отсутствие состава у ЦСКА, усиление которого сейчас идет полноценно - нет.
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Vagner01
Ответ Валерий Сергеевич
А у вас, что полный порядок?
У нас да! А что не так?
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Михаил Енилин
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Зе Болотный, - это топь непреодолимая.
Безызбежность
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Serge Vendino
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
А кто ушел в Зенит?
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юра георгиевский
«Усиление под десятое место».
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ksero444
В комментариях столько недоумевающих и возмущенных как будто бы Зе Болотного отпустили
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Andrey Yaroslavtsev
Зе Болотный, - это топь непреодолимая.
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box2box2
Ответ юра георгиевский
«Усиление под десятое место».
В ФНЛ
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валя_стакан
Нужнее был бы защитник, в атаке и так голы штампуем без проблем
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Валентин Соловьев
в обороне дырища а набирают чего?
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Самозанятый
Ответ Валерий Сергеевич
А то, что катитесь вы вниз, а Спартак со своими болячками в таблице выше вас.
Это в какой таблице?) В прошлом сезоне ЦСКА выше, в этом на текущий момент тоже. Как там Медина, кстати?)
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ericssons
Повезло что удалось избавиться благодаря текущей ситуации, когда нашим клубам проще найти игрока внутри. В нормальных условиях вряд ли выбор бы пал на него за такие деньги.
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Кирилл
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
1. Карраскаль был не особо полезен последнее время. Да и вообще не тренировался с командой в новом сезоне - вот и отдали в Динамо, заработав деньги на внутреннем рынке.

2. Медина захотел в Спартак после того, как им заинтересовался Абаскаль. И зп давали там больше, чем в ЦСКА - руководство не стало препятствовать переходу, заработав снова на внутреннем рынке.

3. Технически, Марио был свободным агентом и был волен выбирать абсолютно любой клуб - вот и перешел в Зенит.
Морально же, нарушил данное им обещание ЦСКА о возвращение в Россию только в клуб.
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Иван Колгашкин
Ответ DenisLa
Что должно происходить в одном из ведущих российских клубов, чтобы твои игроки расходились в «Динамо», «Спартак» и «Зенит»?
Смотри вместо Медины пришëл Давила, (ничем не хуже парагвайца) продали за 6 хотя приходил бесплатно, купили Давилу за 5.
Насчет Бахи, человек хотел на повышение в Европу, пошли на уступки, на его место придëт Капишаба. Насчëт Карраскаля всë понятно под стиль не подходит, не дисциплинированный. Купили за 6 продали за 7 . И в чë проблема?????
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Leftdefender
Ответ tony
Наверняка у Лички заиграет круче, чем у Федотова. Так еще и опорник добротный прикатит. Динамо топ-3 должны забирать.
Видели мы как с Рубином они топ-3 забирали )))
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