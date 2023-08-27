«Динамо» анонсировало переход Карраскаля из ЦСКА
Хорхе Карраскаль в скором времени станет игроком «Динамо».
Бело-голубые анонсировали трансфер хавбека роликом, где виден его силуэт и номер 8, под которым он выступал в ЦСКА и сборной Колумбии.
Скриншот: t.me/fcdynamo
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро.
Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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ЦСКА - 10 очков.
Где «Спартак со своими болячками в таблице выше вас» ?
И смешно, что про «Спартак со своими болячками» вы говорите, а про отсутствие состава у ЦСКА, усиление которого сейчас идет полноценно - нет.
2. Медина захотел в Спартак после того, как им заинтересовался Абаскаль. И зп давали там больше, чем в ЦСКА - руководство не стало препятствовать переходу, заработав снова на внутреннем рынке.
3. Технически, Марио был свободным агентом и был волен выбирать абсолютно любой клуб - вот и перешел в Зенит.
Морально же, нарушил данное им обещание ЦСКА о возвращение в Россию только в клуб.
Насчет Бахи, человек хотел на повышение в Европу, пошли на уступки, на его место придëт Капишаба. Насчëт Карраскаля всë понятно под стиль не подходит, не дисциплинированный. Купили за 6 продали за 7 . И в чë проблема?????