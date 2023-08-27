«МЮ» может подписать Регилона из-за травмы Шоу. Защитник «Тоттенхэма» не играл в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Серхио Регилон Футбол

Серхио Регилон может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для «Юнайтед».

Регилон провел прошлый сезон в аренде в «Атлетико», а в этом не сыграл ни одного официального матча за «Тоттенхэм». Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
только кукурелья, только хардкор
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Пусть забирают, вперед и с песней. Все равно ему никогда не выиграть конкуренцию у Удоджи или Дэвиса
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
В ЛаЛиге бы поискали кого, там и дешевле и игроки оттуда в АПЛ неплохо себя проявляют
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Черентаев
алле, спортс. @supportech, или как вас там звать. у меня уже несколько недель не открываются большинство новостей, которые в графе "новости моей команды". на пк. открывается пустая страница. перезагрузка не помогает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Sans Skeleton
дело не в том лучший он или худший,среди этого маню он точно один из лучших,но в этом то и беда,что даже болелы маню забыли,как должен играть левый защитник и вообще игрок маню. а теперь вспомним евра и заплачем.. и ведь не с шоу проблема,а в общем качестве того барахла,которое при Ферги даже в дубль не прошли бы
а где этих "евра" штампуют? адрес завода скинь им, пусть купят аналог, лол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Juve164
На чьё мнение мне ориентироваться?
ну уж точно не на мнение пенса )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Juve164
Мне как-то один болела МЮ рассказывал, что Шоу - чуть ли не лучший игрок МЮ. Я с ним пытался спорить, но бесполезно. А тут оказывается я был прав?
а с чего ты ориентируешься на мнение пенса, чудо? 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Juve164
Комментарий удален модератором
но возможно ты и прав. верь ему. тем более что твоё мнение по Шо мало кого тут интересует ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
Ответ Dm Kznts
такое впечатление что болелы старухи все тугие, но ты в особенности )) наверное на тех кто регулярно матчи Юнайтед смотрит. пенс вряд ли это делает.
с удовольствием смотрю ВСЕ матчи АПЛ,в том числе маню. оставил бы не больше пяти человек из этого состава.
пс если ты строишь что-то новое,надо и брать что-то новое,а не пытаться уехать на старых щах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
зачем еще вратарь - турка подписали же. Хитон вернется, да с академии можно подтянуть - все равно третьим выбором будет.
так я про него. платить же надо.
а это 5+2 млн евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Juve164
Ответ Dm Kznts
такое впечатление что болелы старухи все тугие, но ты в особенности )) наверное на тех кто регулярно матчи Юнайтед смотрит. пенс вряд ли это делает.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Juve164
Ну-ка например скажи на чьё? Уж не на твоё ли экспертное мнение?
такое впечатление что болелы старухи все тугие, но ты в особенности ))
наверное на тех кто регулярно матчи Юнайтед смотрит.
пенс вряд ли это делает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
Ответ Juve164
Здесь говорят, что твоё мнение неавторитетно😂 Придётся тебе не верить)))
каюсь,виноват)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
не будут левого бека покупать. максимум аренда. нужен ещё вратарь резервный и полузащитник в центр поля. оба вместе потянут на 25-30 млн фунтов.
зачем еще вратарь - турка подписали же. Хитон вернется, да с академии можно подтянуть - все равно третьим выбором будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага Алиев
Ответ Under
а что с Маласией?
Он травмированный,а когда выходит-совсем зеленый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
нафига его покупать? Шоу вернется рано или поздно, и задвинет табурета в запас. может, действительно, мохнатый баск, в аненду - лучший вариант?
не будут левого бека покупать.
максимум аренда.
нужен ещё вратарь резервный и полузащитник в центр поля.
оба вместе потянут на 25-30 млн фунтов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
так я про него. платить же надо. а это 5+2 млн евро
так платить не проблема. вписаться в ФФП нужно.
эти 5 миллионов распишут на 5 лет - по миллиону.
тот же самое с Амрабатом (надеюсь). даже если нужно платить 30 - распишут по 6 миллионов, на 5 лет.

всего лишь 6+1 им нужно будет учесть в расходах, а +15 за Хендерсона в этот год полностью зачитываются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
Ответ Dm Kznts
что имеем то имеем. и Шо в этой эпохе один из лучших.
отож,имеем, что имеем,и не даже не помним ,как должно быть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
Ответ therealgreenman
Ну если он в Челси в основу не пробивается, тогда для него Шип и Лига не по зубам.
ну,в Челси ,в основу много кто не пробивается. это не значит,что он не заиграет в другом клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
therealgreenman
Ответ Sans Skeleton
а чего "хуже"? кукуха ,как раз,вполне вольется в маню из буратин . он там еще и лучшим станет.
Ну если он в Челси в основу не пробивается, тогда для него Шип и Лига не по зубам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
therealgreenman
Ответ DolJun
только кукурелья, только хардкор
Да тут и не понятно, что хуже…
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B@SS
Зарплата высока и МЮ - это шутка какая-то? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Самойлов
16тилетний Ямал , возил Регилона как алкаша подзаборного. Зачем он МЮ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Прииск «Счастливый».. намоем 💩))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Line-X
а маласиа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий