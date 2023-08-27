«МЮ» может подписать Регилона из-за травмы Шоу. Защитник «Тоттенхэма» не играл в этом сезоне

Серхио Регилон может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для « ».

провел прошлый сезон в аренде в «Атлетико», а в этом не сыграл ни одного официального матча за « ». Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку