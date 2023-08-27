«МЮ» может подписать Регилона из-за травмы Шоу. Защитник «Тоттенхэма» не играл в этом сезоне
Серхио Регилон может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».
Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу, сообщает Manchester Evening News.
Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для «Юнайтед».
Регилон провел прошлый сезон в аренде в «Атлетико», а в этом не сыграл ни одного официального матча за «Тоттенхэм». Его статистика – здесь.
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пс если ты строишь что-то новое,надо и брать что-то новое,а не пытаться уехать на старых щах
а это 5+2 млн евро
наверное на тех кто регулярно матчи Юнайтед смотрит.
пенс вряд ли это делает.
максимум аренда.
нужен ещё вратарь резервный и полузащитник в центр поля.
оба вместе потянут на 25-30 млн фунтов.
эти 5 миллионов распишут на 5 лет - по миллиону.
тот же самое с Амрабатом (надеюсь). даже если нужно платить 30 - распишут по 6 миллионов, на 5 лет.
всего лишь 6+1 им нужно будет учесть в расходах, а +15 за Хендерсона в этот год полностью зачитываются.