Шоу может пропустить до 3 месяцев. У защитника «МЮ» мышечная травма
Есть вероятность, что Люк Шоу вернется на поле только в конце осени.
Защитник «Манчестер Юнайтед» получил мышечную травму, детали которой клуб не сообщает.
По данным The Athletic, в команде опасаются, что 28-летний футболист пропустит до трех месяцев.
В этом сезоне Шоу принял участие в 2 матчах АПЛ, в прошлом – в 31. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Предсезонка, конечно, прошла очень эффективно.