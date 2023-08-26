Шоу может пропустить до 3 месяцев. У защитника «МЮ» мышечная травма

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Люк Шоу Здоровье Футбол

Есть вероятность, что Люк Шоу вернется на поле только в конце осени.

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил мышечную травму, детали которой клуб не сообщает.

По данным The Athletic, в команде опасаются, что 28-летний футболист пропустит до трех месяцев.

В этом сезоне Шоу принял участие в 2 матчах АПЛ, в прошлом – в 31. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Леха Л
Это мне три месяца смотреть на Далота слева?
+15
-1
+14
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Under
Ответ Леха Л
Это мне три месяца смотреть на Далота слева?
Маласия вернётся, вопрос ещё, что хуже
+13
-2
+11
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johnny23
Херово. Далот сегодня показал, какая нас ждет замена на левом фланге
+6
-2
+4
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Дедушкин самогон
Когда нибудь для мю настанет светлое время…
+5
-1
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One United
Ответ Леха Л
Это мне три месяца смотреть на Далота слева?
Альваро, наверное, притянут
+1
0
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eeqd
Ответ Under
Маласия вернётся, вопрос ещё, что хуже
Да лучше пусть слева никого не будет и дополнительный игрок в атаке, чем видеть там Маласию
+2
-1
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Streetbor
странная травма, подробности которой не сообщают 🤷‍♂️
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Леонид Ботвинник
Главное быстро быстро успеть молодёжь за копейки раздать.
Предсезонка, конечно, прошла очень эффективно.
+1
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Elik1989
Пипец конечно...
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Bakhodir Azimov
Думаю, как и всегда Шоу быстро поправится от травмы! Но, на левом играл очень даже хоршо Брандон Уильямс, но его отдали в аренду Ипсвич!
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iJoy
Люк один из самых стабильных игроков, от которого факапов практически не бывает. Если вылетит на 3 месяца, будет большая потеря.
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УралСила
Ответ johnny23
Херово. Далот сегодня показал, какая нас ждет замена на левом фланге
По крайней мере, Тен Хаг вернёт АВБ в состав, и хоть на одном фланге защиты будет относительно спокойно.
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Will Turner
Ответ Леха Л
Это мне три месяца смотреть на Далота слева?
ну кстати он сегодня неплохо сыграл даже. перегруз в центре делал
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Aleksey Dolmatov
Ответ Streetbor
странная травма, подробности которой не сообщают 🤷‍♂️
Видимо, сами пока не до конца поняли
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