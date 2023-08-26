Шоу может пропустить до 3 месяцев. У защитника «МЮ» мышечная травма

Есть вероятность, что Люк Шоу вернется на поле только в конце осени.

Защитник « » получил мышечную травму, детали которой клуб не сообщает.

По данным The Athletic, в команде опасаются, что 28-летний футболист пропустит до трех месяцев.

В этом сезоне Шоу принял участие в 2 матчах , в прошлом – в 31. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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