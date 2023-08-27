«МЮ» согласовал с «Кристал Пэлас» трансфер Хендерсона за 15+5 млн фунтов и процент при перепродаже

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Дин Хендерсон деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» продаст Дина Хендерсона «Кристал Пэлас».

Как сообщает The Athletic, стороны договорились о переходе вратаря за 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также манкунианцы смогут претендовать на часть суммы от следующего трансфера игрока.

Утверждается, что в субботу 26-летний футболист должен был пройти медосмотр в Лондоне. По данным Sky Sports – в воскресенье.

Прошлый сезон Хендерсон провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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rigobersong
Ответ Владимир Владимирович
Нормальный же вратарь, почему МЮ его отпускает 🤷‍♂️пусть хоть для начало вторым вратарём, копейки за него думаю, вот его надо было Баварии покупать, а не Перца
Потому что он не хочет быть вторым вратарем:)
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Under
Ответ Владимир Владимирович
При правильном диалоге можно уговорить, мол по ходу сезона будем выпускать в кубках , и даже в играх апл, если докажешь то забираешь первый номер, туда сюда лялятополя. Просто серьёзно говорю добротный вратарь , неизвестно чем Онана лучше Хендерсона…
ногами в основном
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Любезный Коссутий
Ответ red hikkikomori
Надеюсь не опрокинут марокканца, а то как-то обидно за него, сидит там с Кокориным и ждёт когда же МЮ хоть кого-то продаст) А то не факт что деньги от продажи Хендерсона не на Байындыра рассчитаны
Байындыр 5 мегафунтов стоит. не та сумма. траты на Амрабата распишут на 5 лет, а прибыль от Хэндерсона целиком пойдет в этот год. вполне впишутся.
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Любезный Коссутий
алилуйя!!! теперь за Амрабатом можно идти.
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Muni Klar
Ответ Владимир Владимирович
При правильном диалоге можно уговорить, мол по ходу сезона будем выпускать в кубках , и даже в играх апл, если докажешь то забираешь первый номер, туда сюда лялятополя. Просто серьёзно говорю добротный вратарь , неизвестно чем Онана лучше Хендерсона…
ты имеешь ввиду обманным путем посадить на лавку? он хочет быть железным первым номером, Онана лучше играет ногами чем Хендерсон и Де Хеа много кто... косвенно поэтому и не продлили контракт с ним, Онана лучше подходит ЭТХ тактически команда хочет начать атаку с вратаря а Хендерсон не умеет что Онана умеет, впрочем Хендерсону еще предстоит показать, доказать что он готов быть номером один, очень много ДОБРОТНЫХ вратарей!!!
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Pucheslav
Ответ Владимир Владимирович
При правильном диалоге можно уговорить, мол по ходу сезона будем выпускать в кубках , и даже в играх апл, если докажешь то забираешь первый номер, туда сюда лялятополя. Просто серьёзно говорю добротный вратарь , неизвестно чем Онана лучше Хендерсона…
Было уже такое 2 сезона назад, все равно потом де Хею ставили
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
алилуйя!!! теперь за Амрабатом можно идти.
Надеюсь не опрокинут марокканца, а то как-то обидно за него, сидит там с Кокориным и ждёт когда же МЮ хоть кого-то продаст)
А то не факт что деньги от продажи Хендерсона не на Байындыра рассчитаны
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
Байындыр 5 мегафунтов стоит. не та сумма. траты на Амрабата распишут на 5 лет, а прибыль от Хэндерсона целиком пойдет в этот год. вполне впишутся.
ну дай-то Бог
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