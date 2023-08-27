«МЮ» согласовал с «Кристал Пэлас» трансфер Хендерсона за 15+5 млн фунтов и процент при перепродаже

«Манчестер Юнайтед» продаст Дина Хендерсона «Кристал Пэлас».

Как сообщает The Athletic, стороны договорились о переходе вратаря за 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также манкунианцы смогут претендовать на часть суммы от следующего трансфера игрока.

Утверждается, что в субботу 26-летний футболист должен был пройти медосмотр в Лондоне. По данным Sky Sports – в воскресенье.

Прошлый сезон провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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