Доннарумма заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Точно. Играть с ним – фантастика»
Джанлуиджи Доннарумма уверен, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».
Вратарь парижан высказался об этом после победы над «Лансом» в Лиге 1 (3:1).
– Очень приятно играть с Килианом, это фантастика.
– Он останется в «ПСЖ»?
– Да, точно [останется], – сказал Доннарумма.
Напомним, в начале июня Мбаппе сообщил «ПСЖ», что намерен провести в клубе еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Впоследствии стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав и возобновил переговоры о продлении соглашения.
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Всему виной перверсивное влияние альбертика бенайджеса🤦🏻♂️