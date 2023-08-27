Доннарумма заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Точно. Играть с ним – фантастика»

Джанлуиджи Доннарумма уверен, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

Вратарь парижан высказался об этом после победы над «Лансом» в Лиге 1 (3:1).

– Очень приятно играть с , это фантастика.

– Он останется в «ПСЖ»?

– Да, точно [останется], – сказал .

Напомним, в начале июня Мбаппе сообщил « », что намерен провести в клубе еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Впоследствии стороны уладили конфликт, вернулся в состав и возобновил переговоры о продлении соглашения.

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