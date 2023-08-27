Доннарумма заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Точно. Играть с ним – фантастика»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма уверен, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

Вратарь парижан высказался об этом после победы над «Лансом» в Лиге 1 (3:1).

– Очень приятно играть с Килианом, это фантастика.

– Он останется в «ПСЖ»?

– Да, точно [останется], – сказал Доннарумма.

Напомним, в начале июня Мбаппе сообщил «ПСЖ», что намерен провести в клубе еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Впоследствии стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав и возобновил переговоры о продлении соглашения.

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20 комментариев

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Vikeif
От создателей «se queda»
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SerZ
- Он остается (С)
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majestic1980
Он остаётся (с)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
говорят это нормальное дело для местных кулес, но абсолютно не понимаю при чем тут я.
Странно, что он забыл про Гуру Футбола. Переедут в Эстонию, там с 1 Января можно будет и брак им заключить :)))
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marshalericsson1357
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Ну разве что физически, возможно
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ARIGAMI ARIGAMI
Выложите новость, что после матча он плакал перед фанатами :)
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Andrey Ashhabadskiy
доиграешься
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Мукунку хороший
Такой же.. за бабки? Да что угодно и где))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ML26
Значит уйдёт, проходили уже))
Где-то я уже это читал
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rigobersong
Ответ DolJun
рискует стать таким же ходячим мемом, как стал гавич со своей се куедой)
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Orbital 82
Ответ DolJun
говорят это нормальное дело для местных кулес, но абсолютно не понимаю при чем тут я.
На самом деле, случай оч тяжелый)
Всему виной перверсивное влияние альбертика бенайджеса🤦🏻‍♂️
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Юсуф Тайсумов
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Ответ marshalericsson1357
Ну разве что физически, возможно
тоже не факт, потому что Месси не падает даже когда за него цепляются 2-3 чела со всех сторон , а мбаппе..
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