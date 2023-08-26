Мбаппе набрал 301 (215+86) очко в 262 матчах за «ПСЖ». Сегодня – дубль «Лансу»

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сегодня совершил 300-е и 301-е результативное действие за «ПСЖ».

Форвард оформил дубль в игре с «Лансом» (3:1) в 3-м туре Лиги 1.

Всего на счету нападающего теперь 215 голов и 86 голевых пасов в составе столичной команды. Он провел 262-й матч.

Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Монако» в 2017 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Anton Kortenko
Мбаппе решил оставить Лиге1 цифры как у Месси в ЛаЛиге. только у Месси они в ЛаЛиге.
+11
-2
+9
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ermol@y
Ответ GuruFutbola
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Могёшь)
+10
-2
+8
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Любезный Коссутий
черепашка перерос Л1 уже давно, но походу застрял там безнадежно.
+3
0
+3
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rigobersong
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Оба Чемпионы Мира😎

кринж😭😭😭
+9
-6
+3
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rigobersong
Ответ Этот Райола хочет денег
Даже если он совершит 3000 и 3001 результативное действие во французском болоте, это не поможет ему войти в пантеон мировых легенд
Он уже мировая легенда, который за 2 ЧМ сделал столько, сколько многим и не снилось и в будущем станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ!:)) В ЛЧ играет постоянно, не думаю что прям голы АПЛ, Ла Лиги или Серии А, не говоря уже о Бундесферме прям настолько превышают Лигу 1:)) Хороший и сильный чемпионат со своими легендами:)
+1
0
+1
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Roman
Ответ DolJun
пришел бист - пошла вода горячая
Как дела, Должуня?
+1
0
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GuruFutbola
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Sardor Abdujalilov
Беги васья беги
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trick00
Ответ rigobersong
Оба Чемпионы Мира😎 кринж😭😭😭
Факты от риго!:)
+2
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Roman
Ответ rigobersong
Оба Чемпионы Мира😎 кринж😭😭😭
Мбаппе > Меська > Кринж
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GuruFutbola
Ответ ermol@y
Могёшь)
😁
+4
-4
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Roman
Ответ GuruFutbola
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И в чем ты не прав?)
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Anton Kortenko
Ответ Человек1991
Мбаппе движется с опережением графика голов Месси до 25 лет , но именно потом в этом возрасте у Месси было 91 гол за год и потом несколько раз 60 голов в год , посмотрим как дальше будет развиваться этот сравнительный график.) Но стоит отметить, что Мбаппе рано начал играть в основе и матчей у него больше. У Месси в 25 уже было 3 Золотых мяча и 3 Золотых бутсы.
один из них он должен был отдать кому то из двух партнёров или Снейдеру, чтобы не выглядеть глупо.
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Anton Kortenko
Ответ rigobersong
Месси особо никогда за голами не гнался, сколько случаев было когда при заходе на хет-трик он отдавал пенальти партнерам, на пальцах не пересчитать, а его голевые пасы с 11 метровой отметки:)
он вообще случайно 91 гол забил. пытался пасовать, но всё в ворота летело. плохим ассистентом тогда ещё был.
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