Мбаппе набрал 301 (215+86) очко в 262 матчах за «ПСЖ». Сегодня – дубль «Лансу»

Килиан Мбаппе сегодня совершил 300-е и 301-е результативное действие за «ПСЖ».

Форвард оформил дубль в игре с « » (3:1) в 3-м туре Лиги 1.

Всего на счету нападающего теперь 215 голов и 86 голевых пасов в составе столичной команды. Он провел 262-й матч.

перешел из « » в «Монако» в 2017 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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