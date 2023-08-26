Мбаппе набрал 301 (215+86) очко в 262 матчах за «ПСЖ». Сегодня – дубль «Лансу»
Килиан Мбаппе сегодня совершил 300-е и 301-е результативное действие за «ПСЖ».
Форвард оформил дубль в игре с «Лансом» (3:1) в 3-м туре Лиги 1.
Всего на счету нападающего теперь 215 голов и 86 голевых пасов в составе столичной команды. Он провел 262-й матч.
Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Монако» в 2017 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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