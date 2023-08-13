Мбаппе и «ПСЖ» возобновили переговоры по ситуации с контрактом игрока

Килиан Мбаппе снова обсуждает с «ПСЖ» ситуацию относительно своего контракта.

Напомним, футболист сообщил клубу, что намерен провести в « » еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Мбаппе не попал в заявку на матч с «Лорьяном» в 1-м туре Лиги 1 (0:0).

По информации L’Equipe, стороны возобновили переговоры о ситуации вокруг контракта игрока. Клуб и футболист далеки от продления соглашения – сейчас речь идет лишь о том, чтобы урегулировать отношения.

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи неоднократно заявлял, что клуб снова будет рассчитывать на при условии, что он согласится продлить контракт.

Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс» (Жюльен Лорен)

«ПСЖ» описал Мбаппе последствия его бесплатного ухода в 2024-м – придется продавать игроков и увольнять многих сотрудников

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?