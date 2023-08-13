Мбаппе и «ПСЖ» возобновили переговоры по ситуации с контрактом игрока

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе снова обсуждает с «ПСЖ» ситуацию относительно своего контракта.

Напомним, футболист сообщил клубу, что намерен провести в «ПСЖ» еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Мбаппе не попал в заявку на матч с «Лорьяном» в 1-м туре Лиги 1 (0:0). 

По информации L’Equipe, стороны возобновили переговоры о ситуации вокруг контракта игрока. Клуб и футболист далеки от продления соглашения – сейчас речь идет лишь о том, чтобы урегулировать отношения. 

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи неоднократно заявлял, что клуб снова будет рассчитывать на Мбаппе при условии, что он согласится продлить контракт.

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17 комментариев

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Этот Райола хочет денег
У меня соседка тоже все лето с мужем разводится. Срач, истерики, весь подъезд плохо по ночам спит. Ближе к концу лета подъедет их детеныш из детского лагеря и видимо помирятся, ну до следующего лета точно. Сдается мне, у ПСЖ с Мбаппе также будет)
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Искуственный интеллект
Вот и сказочке конец
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Syndycate
Посмотрели первый матч и поняли, что даже в зону ЛЧ так не попадут)
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Аморалинни
Быстро шейхи поняли, что только Черепашка спасет команду от ватоката Энрике
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ponso
На что не пойдёшь, лишь бы разрешили прийти на домашний стадион и посмотреть матч с Лорьяном.
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Ena Therapy
Ну бампешечка по старой схеме поработал. Более жирный контракт за счёт Реала под конец выбьет и дальше будет доить ПСЖ. Ничего нового
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Royal Watcher
Шейхская пленница 357 серия…
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Пароль Логинов
цирк
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Ha-ha , classic
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S. A.
Когда поняли, что без него Лорьяну не могут забить
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Дмитрий Васин
ХАХАХАХАХХАХАХАА
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psa.1207
Всего одного матча хватило. Напрасно Луис Энрике туда пошёл. Деньги не заменят профессиональный менеджмент. В ПСЖ за столько лет ничему не научились.
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A.G
Ответ Этот Райола хочет денег
У меня соседка тоже все лето с мужем разводится. Срач, истерики, весь подъезд плохо по ночам спит. Ближе к концу лета подъедет их детеныш из детского лагеря и видимо помирятся, ну до следующего лета точно. Сдается мне, у ПСЖ с Мбаппе также будет)
детёныш вырастит лет через 10 и разведутся, но им самим будет по 40
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