«Байер» за 20 млн фунтов купил вингера «Саутгемптона» Теллу. Он забил 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа

Вингер «Саутгемптона» Натан Телла стал игроком «Байера».

Немецкий клуб объявил о подписании контракта с 24-летним игроком до 2028 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, за англичанина заплатили 20 млн фунтов.

забил 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа, выступая за «Бернли» на правах аренды. Статистику игрока, который может сыграть на обоих флангах атаки и на позиции атакующего полузащитника, можно найти здесь.

Фото: bayer04.de

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