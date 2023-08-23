Видаль о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»
Артуро Видаль отпустил неуместный комментарий о погибшем Роберте Энке.
36-летний чилийский хавбек, играющий за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», во время прямого эфира в Twitch прокомментировал гол в составе «Байера» в ворота «Ганновера» 23 сентября 2007 года.
«Это был мой первый гол в Европе за «Байер». Эй, этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой», – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и «Барселоны» Видаль.
Энке погиб на железной дороге в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге 10 ноября 2009 года в возрасте 32 лет.
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Улыбается он или нет, тоже не видно. Итого: точно нельзя сказать
Поэтому пока не нужно делать из мухи слона
Скорее всего, просто дополнение. Вряд ли Видаль такой уж дурачок, чтобы настолько идиотские шутки отпускать