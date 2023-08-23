Видаль о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»

Теги Байер Ганновер Ювентус высшая лига Бразилия бундеслига Германия Барселона Роберт Энке Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе психология соцсети Здоровье Футбол

Артуро Видаль отпустил неуместный комментарий о погибшем Роберте Энке.

36-летний чилийский хавбек, играющий за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», во время прямого эфира в Twitch прокомментировал гол в составе «Байера» в ворота «Ганновера» 23 сентября 2007 года.

«Это был мой первый гол в Европе за «Байер». Эй, этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой», – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и «Барселоны» Видаль.

Энке погиб на железной дороге в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге 10 ноября 2009 года в возрасте 32 лет.

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38 комментариев

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Bazilic
Тут кончено нужно видео прикреплять, так ничего не понятно
+23
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+21
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qiqe
соевый новиков как всегда...
+21
-2
+19
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qiqe
А что здесь неуместного? Ну наверное он не сидел там не ржал и не имел ввиду, что он впал в депрессию из-за его гола
+25
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+15
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Саша Белый
Ответ qiqe
А что здесь неуместного? Ну наверное он не сидел там не ржал и не имел ввиду, что он впал в депрессию из-за его гола
Как раз таки выглядит это именно так
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Ложный Латераль
Помню как он ударил землю со всей дури и потом просил пенальти в матче Барса-Реал. Тот ещё кадр
+7
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+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ML26
Идиот. Видаль никогда умом не славился
Зато очередной читатель заголовков "прославился своим умом". Видаль сказал, что это был его первый гол в Европе(!), а затем дополнил, что с этим вратарём впоследствии случилось такое🤷‍♂️
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Bazilic
Тут кончено нужно видео прикреплять, так ничего не понятно
Так есть фрагмент по ссылке на Марку, там как-то по-латиноамерикански нейтрально. Да и в целом, они к смерти легче относятся, особенно, если учесть, в каких условиях многие росли🤓
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blaugrana_man
Что такого? Он же не сказал, что Энке конкретно из-за его гола в депрессию впал. Как вообще понять без мимики лица был ли это просто факт или Видаль глумился? Спортс как обычно
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rej1sta
Ответ ML26
Да? А ты видео посмотрел?
А ты?
+2
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qiqe
АСУ
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Рахил Тагиев
Ответ Ложный Латераль
Помню как он ударил землю со всей дури и потом просил пенальти в матче Барса-Реал. Тот ещё кадр
это было за Ювентус в лч
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Сикарио
Ответ Ложный Латераль
Помню как он ударил землю со всей дури и потом просил пенальти в матче Барса-Реал. Тот ещё кадр
И с Ювентусом нырок мемом со взрывом стал))
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noti22
Ответ qiqe
соевый новиков как всегда...
ыы, соевый🤓
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FilinMD
Ответ Bazilic
Тут кончено нужно видео прикреплять, так ничего не понятно
Видео по ссылке. В целом, если бы не слово “oye”, которое может и не иметь негативного окраса («эй», «слушай!»), было бы проще, но зная прошлое Видаля, непонятно, как именно он хотел эту историю обставить.

Улыбается он или нет, тоже не видно. Итого: точно нельзя сказать
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Сикарио
Ответ qiqe
А что здесь неуместного? Ну наверное он не сидел там не ржал и не имел ввиду, что он впал в депрессию из-за его гола
а что здесь уместного? зачем это говорить вообще?
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Kubinec_
посмотрел кто автор новости и все стало понятно. Спортс, уберите этого уже
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as009595@icloud.com
Ну Видаль никогда деликатностью не отличался скажем так
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Михаил Лубянский
Помню Энке, довольно таки неплохой вратарь был, вроде дочка у него умерла, он впал в депрессею, он ещё записку оставил с извинениями, шок конечно был
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Сикарио
Чилийский кусок сами знаете чего.
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Назар Игорь
От таких "шуток" мороз по коже.
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Рашпель793
Норм наброс. Скорее всего Видаль суицид припомнил то не для "шутки", а просто вспомнил, что с Энке случилось.
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Batitotti
Странно, что Marca не написала, как Видаль при этом злорадно смеялся
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blаncо
Небольшого ума Видаль. Не важно, глумился или нет.
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Groondler
По контексту не понятно, был ли это издевательский коммент или просто дополнение

Поэтому пока не нужно делать из мухи слона

Скорее всего, просто дополнение. Вряд ли Видаль такой уж дурачок, чтобы настолько идиотские шутки отпускать
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Манковский
Давно смотрел документалку про Энке. Тут важен контекст, который этот пост не передаёт.
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