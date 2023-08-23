Видаль о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»

Артуро Видаль отпустил неуместный комментарий о погибшем Роберте Энке.

36-летний чилийский хавбек, играющий за бразильский « », во время прямого эфира в Twitch прокомментировал гол в составе « » в ворота « » 23 сентября 2007 года.

«Это был мой первый гол в Европе за «Байер». Эй, этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой», – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и «Барселоны» .

погиб на железной дороге в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге 10 ноября 2009 года в возрасте 32 лет.

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