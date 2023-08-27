Месси об удачном дебюте в МЛС: «Хорошая победа при нашем возвращении к играм в лиге! Нью-Йорк, спасибо»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси оценил свой дебют в МЛС за «Интер Майами».

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). 

Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й, замкнув прострел у пустых ворот. 

«Хорошая победа при нашем возвращении к играм в МЛС! Спасибо, Нью-Йорк», – написал Месси в соцсети. 

До начала игры флоридская команда занимала последнее место в чемпионате МЛС. Но после победы, одержанной на поле «Нью-Йорк Ред Буллс», в активе «Интера» 21 очко.

Команда Месси обошла «Торонто» и поднялась на предпоследнее место в Восточной конференции. 

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10 комментариев

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AF007
Фанат Роналду с 2005 года, но Месси сурово поставил меня на место. Криштик к сожалению далеко позади. Его высокий рост не позволяет ему так же ловко вести мяч, а его пустая голова не позволяет ему быть плеймейкером...
+7
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+7
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AchilleZm
Ну ты видел, видел?! Вот это футбольный интеллект у Месси, такой пас выдать! Теперь и я начинаю верить, что при желании он и до 45 лет сможет играть плеймейкера.
+3
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+3
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Din Rizaev
Ответ С.В.Рахманинов
хороший игрок, я посмотрю, этот ваш Месси
посмотри
+3
0
+3
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С.В.Рахманинов
хороший игрок, я посмотрю, этот ваш Месси
0
0
0
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devran sadik
"Майами Интер - восхождение!" Смотрите новый голливудский триллер!
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