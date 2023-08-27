Месси об удачном дебюте в МЛС: «Хорошая победа при нашем возвращении к играм в лиге! Нью-Йорк, спасибо»
Лионель Месси оценил свой дебют в МЛС за «Интер Майами».
Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й, замкнув прострел у пустых ворот.
«Хорошая победа при нашем возвращении к играм в МЛС! Спасибо, Нью-Йорк», – написал Месси в соцсети.
До начала игры флоридская команда занимала последнее место в чемпионате МЛС. Но после победы, одержанной на поле «Нью-Йорк Ред Буллс», в активе «Интера» 21 очко.
Команда Месси обошла «Торонто» и поднялась на предпоследнее место в Восточной конференции.
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