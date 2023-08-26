Гендиректор «Спартака»: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю»

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» заявил о доверии к тренеру Гильермо Абаскалю.

Олег Малышев высказался после матча 6-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (0:0).

«Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось и внести корректировки.

Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», – заявил Малышев. 

«Спартак» не побеждает три матча подряд и с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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54 комментария

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Блуждающий странник
Раз в руководстве Спартака говорят о доверии к тренеру, то уже ищут замену) проходили
+50
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Счастье жить
«Команда меняется по ходу сезона»

ахахха мы заметили

бгг
+35
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ericssons
У спартака явно перебор футболистов. Тренер не знает кого ставить. Медину вообще непонятно зачем и на какую позицию купили.
+19
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blаncо
Дайте Абаскалю спокойно поработать! Ещё не все тактические схемы испробованы, ещё не все заговоры раскрыты.
+21
-5
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Циник Петербургский
Статистика смены главных тренеров в ФК Спартак за прошедшие лет 15 неумолима...
+9
-2
+7
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Доктор Верховцев
Ответ Alex Aminov
Ну все..это приговор
Не «при-», а «за-»
+7
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Ответ ericssons
У спартака явно перебор футболистов. Тренер не знает кого ставить. Медину вообще непонятно зачем и на какую позицию купили.
одна из причин большой ротации, неприкасаемый только Промес, но он выпадает из игры или тянет на себя, сегодня дважды колотил с 30 метров со штрафных во вратаря...работает на личную статистику..
+7
-2
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Anvar Djuze
Если только Массимо вернёте...или дайте уже рыжему доработать этот сезон.Бля как всё задолбало это всё,опять эти призывы убрать тренера...🙄думаете что то поменяется?на 2-3 матча если только,а дальше всё по кругу опять и снова.............он же нигде толком не тренировал ещё, молодой...он растет вместе со Спартаком, терпение золото!
+9
-5
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тренера я бы тоже не трогал, да есть проблемы, но есть и нюансы у нас слишком большая обойма и постоянная ротация, что сказывается на результатах...из положительных моментов возврат в ворота Селихова, за исключением одного момента не дал усомниться в своём классе!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Anvar Djuze
Если только Массимо вернёте...или дайте уже рыжему доработать этот сезон.Бля как всё задолбало это всё,опять эти призывы убрать тренера...🙄думаете что то поменяется?на 2-3 матча если только,а дальше всё по кругу опять и снова.............он же нигде толком не тренировал ещё, молодой...он растет вместе со Спартаком, терпение золото!
Абаскаль сам по себе уже золото! Увольнять нельзя, тогда вообще без золота останутся.
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1футбол1
Ждём Зарему, Ловчева, Мостового и конечно Кавазашвилли.
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Alex Aminov
Ну все..это приговор
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Кузбасс
Вот и Абаскаль начал творить какую-то дичь, тоже замечая, что его эксперименты на доверии никак не сказываются.
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Andre Remati
Я сначала прочитал это так: последние результаты не прибавляют доверия к Абаскалю.
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Доктор Верховцев
Ответ </c/>
тренера я бы тоже не трогал, да есть проблемы, но есть и нюансы у нас слишком большая обойма и постоянная ротация, что сказывается на результатах...из положительных моментов возврат в ворота Селихова, за исключением одного момента не дал усомниться в своём классе!
Подождите, милейший! Недавно было же принято считать, что у Спартака нет хорошей обоймы! Как же вас понимать?
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юра георгиевский
Ответ 1футбол1
Ждём Зарему, Ловчева, Мостового и конечно Кавазашвилли.
Кавазашвили каждый год называет наш спартачок - первым претендентом на золото. Только не сказал про какое золото он намекал. Ну ему скидка на старость 90% - это по-божески.
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Umnik9
Ответ Anvar Djuze
Если только Массимо вернёте...или дайте уже рыжему доработать этот сезон.Бля как всё задолбало это всё,опять эти призывы убрать тренера...🙄думаете что то поменяется?на 2-3 матча если только,а дальше всё по кругу опять и снова.............он же нигде толком не тренировал ещё, молодой...он растет вместе со Спартаком, терпение золото!
Ну Черчесова же надо куда то пристроить, у него отпуск скоро закончится
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Slavnov
Все то же самое,что и весной,когда осенью пришел,предсезонку не проходил с командой,организовал нормальный микроклимат и они побежали,потом уже готовил сам,что весной,что сейчас,полный провал,от физики,до тактики,нигде нет прогресса,все на низком уровне,весной,по игре и в 3 не должны были быть,промес затащил,так что полная глупость оставлять его,это потеря времени
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vdm23
Ответ Счастье жить
«Команда меняется по ходу сезона» ахахха мы заметили бгг
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юра георгиевский
Ответ Назар Игорь
Восторги утихли, наконец дошло что это не тренер.
Пародия на румына в белых кроссовках, тоже был у них попрыгунчиком Тедеску. Тот, тоже прыгал, прыгал, ничего не навыпрыгивал, только в Сочи ему чуть по шее не наваляли, сказали , что нечего здесь прыгать, это наш Колизей, ещё раз прыгнешь - ноги повыдёргиваем.
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Oleg Pronin
Ответ </c/>
одна из причин большой ротации, неприкасаемый только Промес, но он выпадает из игры или тянет на себя, сегодня дважды колотил с 30 метров со штрафных во вратаря...работает на личную статистику..
но с Хлусевечем нормально получилось, а сегодня Промес пол матча играл с права а потом вышел Зиня. и вдруг они начинают играть с Промесом одном леом фланге,что-то Абаскаль запутался
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savik-A.M.
Ответ </c/>
одна из причин большой ротации, неприкасаемый только Промес, но он выпадает из игры или тянет на себя, сегодня дважды колотил с 30 метров со штрафных во вратаря...работает на личную статистику..
При этом лучший полевой игрок матча по sofascore - 8.0 и с отрывом лучший игрок Спартака в сезоне с 7.85
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Андрей Ткаченко
уже не жалко.
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Ответ Ramon Mercader
А сейчас еще Джикия присядет с покупкой Бабича, и микроклимат в раздевалке как расцветет!
Джикия спаситель отечества? не понимаю почему все так переживают за него, я больше чем уверен, его подберёт максимум Ахмат в случае списания у нас...
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Давид Золотов
рождение ребёнка затуманило голову как и у футболистов бывает, голова забита совсем не тем, сейчас переживает о своей работе а это надо ребёнка перевозить , дальше как то жить, абаскалю надо к психологу!
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