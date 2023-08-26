Гендиректор «Спартака»: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю»

Гендиректор «Спартака» заявил о доверии к тренеру Гильермо Абаскалю.

высказался после матча 6-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (0:0).

«Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось и внести корректировки.

Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», – заявил Малышев.

« » не побеждает три матча подряд и с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице .

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку