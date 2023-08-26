Владислав Радимов: «Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку. «Зенит» прибавляет, а «Спартак» становится только хуже»

Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения.

«По « » мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?

Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже! Выскажу свою версию происходящего.

Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – сказал экс-игрок « ».

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