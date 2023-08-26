Владислав Радимов: «Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку. «Зенит» прибавляет, а «Спартак» становится только хуже»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения.

«По «Спартаку» мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?  

Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже! Выскажу свою версию происходящего.

Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – сказал экс-игрок «Зенита».

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50 комментариев

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Мой Спартак
В команде кризис. Сороковой за двадцать лет. 🫢😩
+33
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Доктор Верховцев
Блин, я только сегодня подумал, что у тренеров КБ существует заговор. Приглашённые звонят уволенным, спрашивают, что делать, чтобы было выгоднее. Им говорят, что главное — продлиться на выгодных условиях, а потом можно валить на все четыре с огромной неустойкой в кармане.
+19
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+18
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Updated
Кажется Абаскаль сам не знает чего хочет, постоянно тасуя состав и делая нелогичные замены.
+12
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Радимов движение зенита определил по договорняку с Уралом?
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Andrew Kolevatykh
Ответ Мой Спартак
В команде кризис. Сороковой за двадцать лет. 🫢😩
И каждый раз все ждут, что придет волшебный дядя и сразу же все наладит, а неудачи больше никогда не вернутся)
За столько лет уже должен был каждый понять, что в Спартаке проблема в чем угодно, но не в тренере.
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну вот скажи, какого хера ты лезешь к Спартаку и Абаскалю?
Зенит свой разбирай! А Спартак и без тебя справится!
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притвиц
Да отстаньте уже от человека, парень делает все, что может и руками машет и прыгает в рамках технической зоны, все делает как надо, нужно просто подождать и все будет.
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Leon9
В матче с Зенитом за второе нарушение Игнатов на девятой минуте получил жёлтую,Ахмат за 23 нарушения на 78 минуте тоже получил жёлтую 🤣🤣🤣🤣
+6
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uyjv
Спартак днища.Лучшие опять также .Джикия , Зобнин,Умяров.
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Атакующий Юран
Федуны уже не в клубе, поэтому есть шансы договориться с адекватным тренером
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Ветер
Ответ Доктор Верховцев
Блин, я только сегодня подумал, что у тренеров КБ существует заговор. Приглашённые звонят уволенным, спрашивают, что делать, чтобы было выгоднее. Им говорят, что главное — продлиться на выгодных условиях, а потом можно валить на все четыре с огромной неустойкой в кармане.
Чёрт. Забыл что его переподписали. Не хило ему капнет на карточку.
+2
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orazowlar2017@gmail.com
Ответ uyjv
Спартак днища.Лучшие опять также .Джикия , Зобнин,Умяров.
Ответ на комментарий
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Ответ Updated
Кажется Абаскаль сам не знает чего хочет, постоянно тасуя состав и делая нелогичные замены.
просто слишком много игроков одинаковых, а выпустить нужно 11, не играет Мозес, Бальде, а это не последние люди...
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Доктор Броманталь
Ответ Мой Спартак
Уже сватают Карпина.
Карпин не пойдет в Спартак. Зачем ему это ? В Ростове он сливает матч за матчем и ни за что не отвечает. Никто его не требует уволить.
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.ru
то что хочет или не хочет Абаскаль неважно... от слова совсем
неустойку он обязательно получит... все тренеры Спартака её получают
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Prokuror Prokurorov
Ответ Leon9
В матче с Зенитом за второе нарушение Игнатов на девятой минуте получил жёлтую,Ахмат за 23 нарушения на 78 минуте тоже получил жёлтую 🤣🤣🤣🤣
так вы определитесь там уже с Заремой: То недовольны, что судьи не дают (в вашей вселенной) бороться и матч превращается в плюшевый, то судья дает бороться и это уже мгновенно превращается в новую главу бестселлера "как убивали спартак", при том что судейка откровенно зажал КК Умярову в игре.
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Не уверен!!
Соболева нужно было менять ещё в первом тайме. Просто один брак. Тут интересно в чем вина Абаскаля? Но его тупо не кем менять. А зато ещё 2 полузащитников купили, где их и так был перебор. А Соболев по сути один. Шамар даже на лавке не сидит, Мелешин молод, Бальде тупо не подходит под игру Абаскаля и мне кажется часто замедляет и не обостряет никак.
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Ковид 07.10.52
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Радимов движение зенита определил по договорняку с Уралом?
Сразу было видно, что Иванов в теннис Медведеву проиграл...
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Виталик Украинский
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Радимов движение зенита определил по договорняку с Уралом?
Наш спартак только с судьями привык договариваться?
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kutavlik
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Радимов движение зенита определил по договорняку с Уралом?
Вот у меня тоже сложилось такое впечатление!!!! Вспомнил, как они из кожи лезли со Спартаком, и как с Зенитом пешком отходили...
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kutavlik
Ответ </c/>
просто слишком много игроков одинаковых, а выпустить нужно 11, не играет Мозес, Бальде, а это не последние люди...
У Мозеса травма, а Бальде...как раз последний, среди запасных!!!!
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kutavlik
Скорее всего так опять и будет, к сожалению...
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Ковид 07.10.52
А этого все соседские коровы беспокоят....думал бы . как тренировать грязнобург в медиалиге....
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Зайцев Руслан
У спартака вначале были соперники из пердива, а как только пошли посерьезнее, то он сразу показал, кто он такой
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Василий Рогожкин
Кроме денег есть еще и имя. Не верю, что тренер Спартака специально «сливает» игры
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