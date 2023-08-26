Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартак» потерял уверенность после 15 минут. Недовольны ничьей, но игра на ноль – первый шаг вперед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Александр Селихов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль назвал плюсом то, что «Спартак» не пропустил от «Ахмата» (0:0).

«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли.

После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создает помехи игре.

Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать.

Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Селихов нас спас.

У нас было желание добиться победы. Мы недовольны ничьей. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперед. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – сказал главный тренер «Спартака».

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70 комментариев

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Фут.Боль
Ну в прошлом матче 10 минут продержались, тут уже 15.Это ли не прогресс.
+52
-6
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Давид Agabekyan
Сначала убили жёлтой карточкой, а теперь тем что из не дают. Да чтож такое. Наверняка ещё и аут не в ту сторону дали, а после такого вообще играть невозможно
+28
-8
+20
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Borz BZ
Абаскаль говорит, что Ахмату, кроме момента со штангой, не дали создать момент. ахааха, по количеству моментов у Ахмата, Спартак еле отскочил
+19
-3
+16
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Роберт Дауни-средний
Внебрачный сын Луческу
+18
-3
+15
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fil_spb
"С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать"

Пусть еще скажет, что Ахмат автобус поставил. Абаскаль второй матч подряд штурмует какие-то высоты неадекватности своими комментариями. Ахмат весь матч, до последней минуты, играл на встречных курсах, в обороне не сидел и моментов создал чуть ли не больше.
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Повезло что первые игры были с командами из ФНЛ, а то сейчас спартак был бы на 10-12 месте. Но тенденция последних туров радует)
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Jovana Jovičić
На 15 минуте судья посмотрел на ворота Спартака, и сломал им игру
+9
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Shock In
Так, я запутался. То есть Спартаку можно в жёсткую борьбу и жёлтые за неё давать не надо, это уменьшает качество такого плана. А вот оппонентам, судя по словам Абаскаля, надо жёлтые раздавать за аналогичный план
+9
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Лайлаъ
Абаскаль не кто не думал что соперник будет играть, и плюс нам жёлтую дали а это уже крест
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сергей ефимов
На ноль только потому, что реализация у Ахмата нулевая, а моментов голевых была куча! Оборона никакая!
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Unnamed80
Ответ Никита Самарин
Центр поля Спартака серьёзно разочаровывает, всё-таки игрой управляют именно центральные полузащитники, а тройка Зобнин - Умяров - Мартинс матч провела достаточно посредственно.
А как они могут проводить игры иначе, если они и являются посредственными игроками. Причём Зобнин деградировал, а Умяров ещё и посредственным игроком не успел стать, он просто дно.
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fil_spb
"Спартак» потерял уверенность после 15 минут"

Это все призраки прошлого подкосили Спартак. Игроки как вспомнили, что в прошлом туре +- в это время была показана роковая ЖК, так сразу руки и опустились.
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1футбол1
Нужно для Спартака устраивать чемпионат из трёх туров и что бы мат длился 15 минут. А то уверенность теряют или карточка ломает игру🤣🤣🤣
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притвиц
Да не Спартак потерял уверенность, не опытный тренер просто не знает, что делать , вариативности никакой или вся команда бежит забивать или все бегут не пропустить, баланса в игре никакого.
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Сергей Ли
Вали домой, рыжий!!!
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Nogoi89
То не дают играть, слишком жестко против Зенита, то "На нас 13 раз сфолили". Ты уже определились
+5
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fil_spb
Ответ fil_spb
"С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать" Пусть еще скажет, что Ахмат автобус поставил. Абаскаль второй матч подряд штурмует какие-то высоты неадекватности своими комментариями. Ахмат весь матч, до последней минуты, играл на встречных курсах, в обороне не сидел и моментов создал чуть ли не больше.
Но это даже хорошо, пока тренер Спартака столь неадекватно воспринимает происходящее на поле, никаких шансов на исправление и улучшение игры нет, и Спартак продолжит дарить радость и смех российским болельщикам футбола.
+5
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U
"Потерял уверенность после 15-ой."
Почти как в классике: "мы начали бодро, с хорошим настроем, но потом судья дал стартовый свисток и мы посыпались."
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Anton Chernikoff
Абаскаль пора домой, хватит уже экспериментов...
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Циник Петербургский
Ответ Shock In
Так, я запутался. То есть Спартаку можно в жёсткую борьбу и жёлтые за неё давать не надо, это уменьшает качество такого плана. А вот оппонентам, судя по словам Абаскаля, надо жёлтые раздавать за аналогичный план
Спрашивайте "Этодругин" во всех аптеках Тушино ;)
+3
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Джони Две Куртки
я думал он скажет, что после жёлтой карточки Умарова игра сломалась у Спартака))))
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uyjv
Ответ притвиц
Да не Спартак потерял уверенность, не опытный тренер просто не знает, что делать , вариативности никакой или вся команда бежит забивать или все бегут не пропустить, баланса в игре никакого.
По матчу должны были проигрыватьС такой игрой 10 место за счастье.
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uyjv
Ответ fil_spb
"С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать" Пусть еще скажет, что Ахмат автобус поставил. Абаскаль второй матч подряд штурмует какие-то высоты неадекватности своими комментариями. Ахмат весь матч, до последней минуты, играл на встречных курсах, в обороне не сидел и моментов создал чуть ли не больше.
Наверное прикуривать стал что ли.Раньше поадекватнее был.
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Overkiller
Ответ 1футбол1
Нужно для Спартака устраивать чемпионат из трёх туров и что бы мат длился 15 минут. А то уверенность теряют или карточка ломает игру🤣🤣🤣
15 много, на 10-ой жёлтую дать могут.
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игра на ноль, заслуга Конате, Ильина и Камилова, а также Селихову, который был где надо вовремя!
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