Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартак» потерял уверенность после 15 минут. Недовольны ничьей, но игра на ноль – первый шаг вперед»
Гильермо Абаскаль назвал плюсом то, что «Спартак» не пропустил от «Ахмата» (0:0).
«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли.
После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создает помехи игре.
Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать.
Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Селихов нас спас.
У нас было желание добиться победы. Мы недовольны ничьей. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперед. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – сказал главный тренер «Спартака».
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Пусть еще скажет, что Ахмат автобус поставил. Абаскаль второй матч подряд штурмует какие-то высоты неадекватности своими комментариями. Ахмат весь матч, до последней минуты, играл на встречных курсах, в обороне не сидел и моментов создал чуть ли не больше.
Это все призраки прошлого подкосили Спартак. Игроки как вспомнили, что в прошлом туре +- в это время была показана роковая ЖК, так сразу руки и опустились.
Почти как в классике: "мы начали бодро, с хорошим настроем, но потом судья дал стартовый свисток и мы посыпались."