Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартак» потерял уверенность после 15 минут. Недовольны ничьей, но игра на ноль – первый шаг вперед»

Гильермо Абаскаль назвал плюсом то, что «Спартак» не пропустил от «Ахмата» (0:0).

«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. « » попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли.

После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создает помехи игре.

Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся [по схеме] 6-3-1, нужно забивать.

Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке нас спас.

У нас было желание добиться победы. Мы недовольны ничьей. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперед. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – сказал главный тренер « ».

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