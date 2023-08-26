Карпин о результатах «Ростова»: «Виноват всегда тренер, а кто еще? Результат – на лице или налицо. Можно переживать об отставке, но смысл?»

Валерий Карпин прокомментировал неудачные результаты «Ростова».

«Ростов» в субботу уступил «Пари НН» (0:1). Для команды Карпина это третье поражение в четырех последних встречах в Мир РПЛ.

– Игра абсолютно другая, она вселяет оптимизм и надежду. Вы сами все видите: мы не можем забить гол, при этом пропускаем на один больше.

– Но с чем это связано? Не с логистикой же.

– Хоть раз слышали, что я сетую на логистику? В домашних играх у нас то же самое, не по 80 ударов в створ. Просто дома мы хотя бы забиваем, а на выезде – нет.

– Видите свою ошибку в результатах?

– А кто еще виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат – на лице. Или налицо, как угодно.

– Не переживаете, что вас начнут отправлять в отставку?

– Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой? – сказал тренер «Ростова».

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