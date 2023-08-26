Карпин о 6 изменениях в составе «Ростова»: «Два выездных матча – 1:5 и 0:4. Что‑то еще непонятно?»

Валерий Карпин объяснил изменения в составе «Ростова» на игру с «Пари НН».

– С чем связываете последние результаты команды?

– С игрой нашей. Играем не так, как должны играть. Дома играли с «Рубином» более или менее как нужно, а на выезде играем не так, как надо.

– Как проходит восстановление Максима Осипенко?

– Проходит. Когда его можно увидеть на поле? Пока нескоро еще.

– У « » шесть изменений в стартовом составе. С чем связываете?

– Два выездных матча – и два поражения со счетом 1:5 и 0:4 (в Мир от «Крыльев Советов» и «Сочи» соответственно – Sports.ru). Что‑то еще непонятно? – сказал главный тренер «Ростова».

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