Карпин о 6 изменениях в составе «Ростова»: «Два выездных матча – 1:5 и 0:4. Что‑то еще непонятно?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Пари НН Матч ТВ Максим Осипенко Футбол

Валерий Карпин объяснил изменения в составе «Ростова» на игру с «Пари НН».

– С чем связываете последние результаты команды?

– С игрой нашей. Играем не так, как должны играть. Дома играли с «Рубином» более или менее как нужно, а на выезде играем не так, как надо.

– Как проходит восстановление Максима Осипенко?

– Проходит. Когда его можно увидеть на поле? Пока нескоро еще.

– У «Ростова» шесть изменений в стартовом составе. С чем связываете?

– Два выездных матча – и два поражения со счетом 1:5 и 0:4 (в Мир РПЛ от «Крыльев Советов» и «Сочи» соответственно – Sports.ru). Что‑то еще непонятно? – сказал главный тренер «Ростова».

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15 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Adjusted
Какие вопросы, такие и ответы.
Нормальные вопросы. Про состав у тренера спрашивать нельзя? А про что надо?
+19
-4
+15
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Сергей48
У Карпина манера отвечать на вопросы, как бы помягче высказаться?…
+16
-4
+12
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RokeSantaCruz
Он нормально может говорить? Или всегда такой с быдлинкой
+11
-2
+9
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Илья Ворошилов
Санкт-Галеннович
+6
-2
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Сергей48
Ответ Adjusted
Какие вопросы, такие и ответы.
Нормальные вопросы, можно как то помягче что ли отвечать?
+5
-1
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milya ololo
Ответ ЦСКА1960
Карпин с Григоряном два задиристых петуха.
зачем вы своей кликухой Валерия обижаете...
+3
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Budabuda
Ответ Сергей48
Нормальные вопросы, можно как то помягче что ли отвечать?
ну и?
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Так между этим было еще 2 матча
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Pok_Toholo
Понятно что ты физрук
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ramoncarlos
Когда это хамло уже на место поставят?
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