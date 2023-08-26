«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в РПЛ. Их худшая серия с 2011 года

«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в Мир РПЛ.

В субботу команда Валерия Карпина в Нижнем Новгороде уступила «Пари НН» (0:1).

6 подряд выездных поражений в РПЛ – худшая серия «Ростова» с 2011 года.

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