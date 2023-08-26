«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в РПЛ. Их худшая серия с 2011 года

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Пари НН Футбол

«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в Мир РПЛ.

В субботу команда Валерия Карпина в Нижнем Новгороде уступила «Пари НН» (0:1).

6 подряд выездных поражений в РПЛ – худшая серия «Ростова» с 2011 года.

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Валера накаркал со своей борьбой за выживание.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Валера накаркал со своей борьбой за выживание.
В прошлом сезоне была эта же задача. Задачу на сезон озвучивает президент клуба. Это так, в качестве информации.
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Jovana Jovičić
Я же правильно понимаю, что у них все выезды на автобусе до ближайшего действующего аэропорта?
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Анатолий Слюта
Уже пора сажать команду на базу. Центр поля не делает ничего ни в разрушении атак соперника ни тем более в созидании. Миронов продолжает деградировать.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это звучало максимально глупо когда Ростов весь сезон шёл в лидирующей группе, а Валера продолжал говорить о том, что задача не вылететь.
Ему надо было по примеру Спартака кричать в каждом вью, что мы будем биться за чемпионство?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ТрактоПоктер
Весь сезон отыграли, заняли четвертое место, отдохнули и тут усталость накопилась - большего бреда я не слышал
Во-первых концовка прошлого сезона уже была сильно смазана. Во-вторых, отдыхали не 4-6 месяцев. В-третьих, кроме физической есть ещё и психологическая усталость. Можешь не благодарить за информацию.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ТрактоПоктер
Да нет уж! Спасибо за топову отмазки на будущее! Команда стала чемпионом, в следующем сезоне занимает 10 место - Да ты чё, не знаешь, что усталости свойственно накапливаться 😂
Ответить нечего, а потому дешёвая попытка "перевести стрелки"?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ТрактоПоктер
Почему нечего? Я от души тебя поблагодарил. Странный ты какой, так тебя парит, что кто-то не ответил или ответил не то ....
По теме разговора тебе отаетить нечего. Это так сложно для твоего понимания? Хорошо, учту на будущее, впредь буду стараться более подробно объяснять тебе свою позицию.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В прошлом сезоне была эта же задача. Задачу на сезон озвучивает президент клуба. Это так, в качестве информации.
Это звучало максимально глупо когда Ростов весь сезон шёл в лидирующей группе, а Валера продолжал говорить о том, что задача не вылететь.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Jovana Jovičić
Я же правильно понимаю, что у них все выезды на автобусе до ближайшего действующего аэропорта?
Да, до Ставрополя.
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ТрактоПоктер
Ответ Jovana Jovičić
Я же правильно понимаю, что у них все выезды на автобусе до ближайшего действующего аэропорта?
В прошлом году это не помешало им стать четвертыми ....
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ТрактоПоктер
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Во-первых концовка прошлого сезона уже была сильно смазана. Во-вторых, отдыхали не 4-6 месяцев. В-третьих, кроме физической есть ещё и психологическая усталость. Можешь не благодарить за информацию.
Да нет уж! Спасибо за топову отмазки на будущее! Команда стала чемпионом, в следующем сезоне занимает 10 место - Да ты чё, не знаешь, что усталости свойственно накапливаться 😂
0
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Jovana Jovičić
Ответ ТрактоПоктер
В прошлом году это не помешало им стать четвертыми ....
Там задел был сделан ранее. Уже во второй половине они посыпались, нет?
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ТрактоПоктер
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ответить нечего, а потому дешёвая попытка "перевести стрелки"?
Почему нечего?
Я от души тебя поблагодарил.
Странный ты какой, так тебя парит, что кто-то не ответил или ответил не то ....
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ТрактоПоктер
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По теме разговора тебе отаетить нечего. Это так сложно для твоего понимания? Хорошо, учту на будущее, впредь буду стараться более подробно объяснять тебе свою позицию.
Ну что ты ведёшь себя как девочка, которой очень важно, чтобы последнее слово остало за ней? Какие-то намеки про "нераскрытые" темы, какие-то нелепые попытки победить в нелепом споре ....
Так уж и быть! Напиши мне ответ и я не буду ничего тебе писать- будешь победителем )
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