Киоун не согласен с победным пенальти «МЮ»: «Жду дня, когда судьи начнут объяснять решения»
Мартин Киоун не согласен с победным пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед».
На 75-й минуте матча с «Ноттингемом» главный арбитр Стюарт Эттуэлл усмотрел пенальти в эпизоде с участием Маркуса Рэшфорда и Данило дос Сантоса. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый, «МЮ» в итоге выиграл – 3:2.
«Задавался вопросом, бывает ли такой момент, когда ты думаешь: «А действительно ли они это видели?» Не могу поверить, что судьи пришли к такому решению и назначили пенальти.
С нетерпением жду того дня, когда официальные лица смогут рассказывать нам о своих решениях и объяснять действия в комнате ВАР», – сказал бывший защитник «Арсенала».
Изображение: кадр из трансляции
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И почему ты считаешь чистый фол на Решфорде сомнительным? Похоже, классика это лицемерие хейтеров.
🤡
вот КК немножко сомнение вызвала
Куда сомнительнее красная карточка
Такое ощущение, если игрок развел руки в стороны, то это уже не нарушение. Но не стоит забывать, что не вся борьба разрешена, как бы она не выглядела. Это банально травмоопасно.
чистейший пенальти.
Интересно за сколько?