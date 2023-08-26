Киоун не согласен с победным пенальти «МЮ»: «Жду дня, когда судьи начнут объяснять решения»

Мартин Киоун не согласен с победным пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед».

На 75-й минуте матча с « » главный арбитр Стюарт Эттуэлл усмотрел пенальти в эпизоде с участием и дос Сантоса. реализовал 11-метровый, « » в итоге выиграл – 3:2.

«Задавался вопросом, бывает ли такой момент, когда ты думаешь: «А действительно ли они это видели?» Не могу поверить, что судьи пришли к такому решению и назначили пенальти.

С нетерпением жду того дня, когда официальные лица смогут рассказывать нам о своих решениях и объяснять действия в комнате ВАР», – сказал бывший защитник «Арсенала».

Изображение: кадр из трансляции

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