Киоун не согласен с победным пенальти «МЮ»: «Жду дня, когда судьи начнут объяснять решения»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Мартин Киоун Стюарт Эттуэлл видеоповторы Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Данило дос Сантос Футбол

Мартин Киоун не согласен с победным пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед».

На 75-й минуте матча с «Ноттингемом» главный арбитр Стюарт Эттуэлл усмотрел пенальти в эпизоде с участием Маркуса Рэшфорда и Данило дос Сантоса. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый, «МЮ» в итоге выиграл – 3:2.

«Задавался вопросом, бывает ли такой момент, когда ты думаешь: «А действительно ли они это видели?» Не могу поверить, что судьи пришли к такому решению и назначили пенальти.

С нетерпением жду того дня, когда официальные лица смогут рассказывать нам о своих решениях и объяснять действия в комнате ВАР», – сказал бывший защитник «Арсенала».

Изображение: кадр из трансляции

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unwar25
Не понимаю недовольных. МЮ и сомнительный пенальти в концовке, когда соперник и так играет в меньшинстве это классика АПЛ. Имейте уважение к истории!
+125
-49
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Guttierrez
Ответ Unwar25
Не понимаю недовольных. МЮ и сомнительный пенальти в концовке, когда соперник и так играет в меньшинстве это классика АПЛ. Имейте уважение к истории!
Сыграли 113 минут, а 75-я - концовка) ок
+68
-14
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FCSMfan
Защитник взял Решфорда на бедро. На повторе это было четко видно. Киону стоит пересмотреть момент
+51
-14
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Борщ со сметанкой
Комментарий скрыт
И контакт был , смотрите повторы где видно лучше .
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bishkek Manutd
Ответ Unwar25
Не понимаю недовольных. МЮ и сомнительный пенальти в концовке, когда соперник и так играет в меньшинстве это классика АПЛ. Имейте уважение к истории!
А почему тебя и тебеподобных не было во время неназначенного чистого пенальти в ворота Тоттенхема? Всю неделю искал мнение хейтеров.

И почему ты считаешь чистый фол на Решфорде сомнительным? Похоже, классика это лицемерие хейтеров.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
Киоун.
🤡
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ну и что Киуону не понятно , он не видит контакт колена игрока Фореста в бедро Реша ? Тогда пусть сходит к окулисту .
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Вообще Атвелл давний хейтер МЮ, сомневаюсь что такую пенку он ставил по доброй воле и от чистого сердца. Скорее всего из руководства лиги надавили чтобы компенсировать судейские косяки против Тоттенхэма. Ноттингем все равно никому не жалко
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Не пойму я этих экспертов. Как ошибаются в сторону соперника МЮ, молчать, как в пользу МЮ, так сразу вылезают своими комментариями
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Вообще Атвелл давний хейтер МЮ, сомневаюсь что такую пенку он ставил по доброй воле и от чистого сердца. Скорее всего из руководства лиги надавили чтобы компенсировать судейские косяки против Тоттенхэма. Ноттингем все равно никому не жалко
тем более что пенальти там скорее был.
вот КК немножко сомнение вызвала
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Задел бедро, Рашфор из-за этого не смог поставить ногу на газон и упал
Куда сомнительнее красная карточка
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Guttierrez
Ответ Unwar25
Даже слепому очевидно, что тащили Ноттингем на ничью, но перед этим для отвода подозрений удалили их игрока и дали пеналь в их ворота.
Первый раз было чуть лучше. Сейчас очень толсто. Дважды за час одна шутка не зайдет. Из хороших новостей, что можно еще удалить этот коммент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Bratishchev
Ответ Диер Ташкент
Не пойму я этих экспертов. Как ошибаются в сторону соперника МЮ, молчать, как в пользу МЮ, так сразу вылезают своими комментариями
Это стандарты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Uragan Boy
Киоун. 🤡
*)) 😄
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Ответ damondiamond
ну вообще судья стал заложником неправильного решения судьи, который обслуживал ТТХ-МЮ, где чистейший пенальти не назначили, так что к нему вообще нет вопросов, а на варе и подавно ничего не мог сказать - одна ошибка, а последствия уже второй тур преследуют рефов
в следующем туре точно судья не поставит чистый пенальти в ворота канониров на 90 минуте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Kolevatykh
Ответ FCSMfan
Защитник взял Решфорда на бедро. На повторе это было четко видно. Киону стоит пересмотреть момент
Вот да. Не смотрел, но на фото игрок явно не в борьбу "плечо в плечо" идёт, которая разрешена.
Такое ощущение, если игрок развел руки в стороны, то это уже не нарушение. Но не стоит забывать, что не вся борьба разрешена, как бы она не выглядела. Это банально травмоопасно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Борщ со сметанкой
Комментарий скрыт
ты на варе сидел что так уверенно про контакт пишешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Две Куртки
Ответ Диер Ташкент
Не пойму я этих экспертов. Как ошибаются в сторону соперника МЮ, молчать, как в пользу МЮ, так сразу вылезают своими комментариями
потому что МЮ величайший клуб в Англии. и у каждого бомбит, и пытается каждый раз о себе заявить Экспертным якобы мнением.

чистейший пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ rigobersong
Что объяснять, САФ зашел в перерыве и передал конверт по классике:))
ой молодец сам придумал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Бруно не зря плакал в интервью😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
На ВВС пишут что Кристал Пэлас закрыли сделку по Хендо.
Интересно за сколько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Tallec
Прочел «Клоун»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Ну судя по фото - чистая пенка)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ну по фото это пенальти ,но нужно конечно в динамике смотреть !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий