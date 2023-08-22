«МЮ» заказал обследование спины вратаря «Фенербахче» Байындыра. Его могут купить за 5 млн евро

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вратаря Алтая Байындыра.

Как сообщает The Athletic, манкунианцев беспокоило состояние спины футболиста « », в связи с чем они договорились о проведении специального медицинского обследования в Греции.

Если у врачей не возникнет существенных нареканий, а все же покинет « », менеджеры английского клуба постараются приобрести за 5 млн евро.

Вратарь провел 26 матчей в чемпионате Турции в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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