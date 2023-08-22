«МЮ» заказал обследование спины вратаря «Фенербахче» Байындыра. Его могут купить за 5 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче возможные трансферы Дин Хендерсон Алтай Байындыр Футбол

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вратаря Алтая Байындыра.

Как сообщает The Athletic, манкунианцев беспокоило состояние спины футболиста «Фенербахче», в связи с чем они договорились о проведении специального медицинского обследования в Греции.

Если у врачей не возникнет существенных нареканий, а Дин Хендерсон все же покинет «Юнайтед», менеджеры английского клуба постараются приобрести Байындыра за 5 млн евро.

Вратарь провел 26 матчей в чемпионате Турции в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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damondiamond
новая фишка МЮ - покупать травмированных или после травмы
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Glukinho
надо на яму загнать, посмотреть
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Someone from Internet
Ответ damondiamond
новая фишка МЮ - покупать травмированных или после травмы
Аж благотворительный фонд какой-то. Покупать травматов, платить им зп и лечить их
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Mekanych Red Devil
Если такой размен с Хендерсоном позволит в ближайшее время найти деньги на трансфер Амрабата, то пусть уже случится. Естественно не видел ни одной игры этого турка, но трансфер кого-то в центр сейчас намного актуальнее. Тем более, там по слухам Фиорентина поставила дедлайн в 2-3 дня.
+3
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+3
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Spaten
Байиндыр - умывальников начальник и мочалок командир
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dimamak10
На Куртуа можно обратить внимание
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Люблю Марго Робби
Лучше бы заказали обследование головы Арнольда и Мерто.....просто какой-то ###### стыд.....
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fizrukfizruk
вратарь со словом «Дыра» в имени
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Александр Александрович
Байындыр нужен МЮ )
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red hikkikomori
очередной хруст похоже
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bold
Пусть еще Зонт глотнет
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Олег Щёголев
Фамилия заканчивается на ДЫР - плохой знак для МЮ)
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vik444
А спина в курсе что ее заказали ?
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Люблю Марго Робби
Ответ Mekanych Red Devil
Если такой размен с Хендерсоном позволит в ближайшее время найти деньги на трансфер Амрабата, то пусть уже случится. Естественно не видел ни одной игры этого турка, но трансфер кого-то в центр сейчас намного актуальнее. Тем более, там по слухам Фиорентина поставила дедлайн в 2-3 дня.
Это вряд-ли, надо было продавать кого-то из пары ДВБ, Мактоминей
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Люблю Марго Робби
Это вряд-ли, надо было продавать кого-то из пары ДВБ, Мактоминей
Надо было продавать подешевле их.
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