«МЮ» выиграл 13 матчей АПЛ, уступая в два и более гола. Это рекорд лиги
«Манчестер Юнайтед» является рекордсменом АПЛ по камбэкам.
Сегодня команда Эрика тен Хага пропустила от «Ноттингем Форест» два гола в первые 4 минуты игры 3-го тура чемпионата Англии, но сумела в итоге выиграть со счетом 3:2.
За время выступлений в АПЛ «МЮ» 13 раз побеждал, уступая по ходу матча с разницей как минимум в 2 гола. Это лучший результат в истории турнира.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
13 комментариев