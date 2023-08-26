«МЮ» выиграл 13 матчей АПЛ, уступая в два и более гола. Это рекорд лиги

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» является рекордсменом АПЛ по камбэкам.

Сегодня команда Эрика тен Хага пропустила от «Ноттингем Форест» два гола в первые 4 минуты игры 3-го тура чемпионата Англии, но сумела в итоге выиграть со счетом 3:2.

За время выступлений в АПЛ «МЮ» 13 раз побеждал, уступая по ходу матча с разницей как минимум в 2 гола. Это лучший результат в истории турнира.

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13 комментариев

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Любезный Коссутий
ну хоть какие-то рекорды наш МЮ устанавливает. и на том спасибо.
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2OLEGEND1999
Короли камбэков и мастера валидольных матчей
+6
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Dm Kznts
Ответ Борщ со сметанкой
Ну конечно, если судьи так благоволить будут, почему бы и не камбэкать
борщ хватит бомбить
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Dm Kznts
во как.
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Алексей Александрович
Судье спасибо скажите, вот кто реальный автор камбека.
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charly001
Ну так лучший клуб в Англии
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damondiamond
Ответ Борщ со сметанкой
Ну конечно, если судьи так благоволить будут, почему бы и не камбэкать
мне аж больно писать, что вспомни прошлый тур, но я напишу
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Манковский
Ответ DolJun
клепают судейские камбеки со времен сафа, ляпающего у бровки по часам. обидно конечно, что контекст уйдет - рекорд останется.
Слава богу, что носатый пенс в лазарете, он бы точно закопал МЮ.
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