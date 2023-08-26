«МЮ» выиграл 13 матчей АПЛ, уступая в два и более гола. Это рекорд лиги

«Манчестер Юнайтед» является рекордсменом АПЛ по камбэкам.

Сегодня команда Эрика тен пропустила от « » два гола в первые 4 минуты игры 3-го тура чемпионата Англии, но сумела в итоге выиграть со счетом 3:2.

За время выступлений в « » 13 раз побеждал, уступая по ходу матча с разницей как минимум в 2 гола. Это лучший результат в истории турнира.

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