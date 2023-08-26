Тен Хаг о 3:2 с «Ноттингемом»: «Кошмарный старт, но «МЮ» проявил характер. Соперник тянул время с начала игры и был вознагражден, с правилом компенсации что-то не так»

Эрик тен Хаг отметил готовность «Манчестер Юнайтед» бороться за победу.

«Кошмарный старт, но команда проявила потрясающий характер. Мы сохраняли спокойствие и сосредоточенность. Мы верили в себя, придерживались плана, показывали хороший футбол и забили три хороших гола. Отличный камбэк.

При всем уважении к « », нельзя давать ему забивать такие мячи. Мы просто подарили эти голы. Это безумие, но порой матчи складываются именно так.

Как я и сказал, мы сохраняли спокойствие. Это показательно. Мы уже видели, что эта команда способна отыгрываться. Если вы так начинаете матч, нужно переламывать ситуацию. Это непросто, так что отдаю должное игрокам.

У нас есть характер. Мы определенно можем подтянуть некоторые вещи, но в целом у этой команды есть характер, нужный для того, чтобы отыграться в любой момент.

С правилом [компенсации времени] что-то не так. Соперник тянул время с самого начала и был за это вознагражден», – заявил главный тренер « » после победы со счетом 3:2.

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