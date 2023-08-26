Тен Хаг о 3:2 с «Ноттингемом»: «Кошмарный старт, но «МЮ» проявил характер. Соперник тянул время с начала игры и был вознагражден, с правилом компенсации что-то не так»
Эрик тен Хаг отметил готовность «Манчестер Юнайтед» бороться за победу.
«Кошмарный старт, но команда проявила потрясающий характер. Мы сохраняли спокойствие и сосредоточенность. Мы верили в себя, придерживались плана, показывали хороший футбол и забили три хороших гола. Отличный камбэк.
При всем уважении к «Ноттингем Форест», нельзя давать ему забивать такие мячи. Мы просто подарили эти голы. Это безумие, но порой матчи складываются именно так.
Как я и сказал, мы сохраняли спокойствие. Это показательно. Мы уже видели, что эта команда способна отыгрываться. Если вы так начинаете матч, нужно переламывать ситуацию. Это непросто, так что отдаю должное игрокам.
У нас есть характер. Мы определенно можем подтянуть некоторые вещи, но в целом у этой команды есть характер, нужный для того, чтобы отыграться в любой момент.
С правилом [компенсации времени] что-то не так. Соперник тянул время с самого начала и был за это вознагражден», – заявил главный тренер «МЮ» после победы со счетом 3:2.
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МЮ)
Я вообще не смотрю матчи Сити. Мне очень жалко тратить 90-минут своей жизни на них.
Вообще у МЮ появился характер и моментов создают много. Думаю когда Каземиро наберет форму МЮ будет очень неудобным соперником. Пока центр поля самая слабая зона
Но пример Магата говорит о том, что даже к чудовищной нагрузке можно привыкнуть, а также о том, что благодаря высоким физическим кондициям можно выигрывать матчи. Так что это должно наладиться с набором игровой формы.
Было 2 болельщика, а стало 4,5 за 10 лет на спорце.
тоже самое если сказать, игрок виноват что ли, что после подката игрок врезался в ноги и упал 😂
он бедром пытался рэша остановить. ну да, это не пенальти, это чистейшая красная Рэшу за то, что врезался в бедро сопернику