Тен Хаг о 3:2 с «Ноттингемом»: «Кошмарный старт, но «МЮ» проявил характер. Соперник тянул время с начала игры и был вознагражден, с правилом компенсации что-то не так»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил готовность «Манчестер Юнайтед» бороться за победу.

«Кошмарный старт, но команда проявила потрясающий характер. Мы сохраняли спокойствие и сосредоточенность. Мы верили в себя, придерживались плана, показывали хороший футбол и забили три хороших гола. Отличный камбэк.

При всем уважении к «Ноттингем Форест», нельзя давать ему забивать такие мячи. Мы просто подарили эти голы. Это безумие, но порой матчи складываются именно так.

Как я и сказал, мы сохраняли спокойствие. Это показательно. Мы уже видели, что эта команда способна отыгрываться. Если вы так начинаете матч, нужно переламывать ситуацию. Это непросто, так что отдаю должное игрокам.

У нас есть характер. Мы определенно можем подтянуть некоторые вещи, но в целом у этой команды есть характер, нужный для того, чтобы отыграться в любой момент.

С правилом [компенсации времени] что-то не так. Соперник тянул время с самого начала и был за это вознагражден», – заявил главный тренер «МЮ» после победы со счетом 3:2.

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49 комментариев

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damondiamond
ну нормально, лесники тянули время, а потом на эти 11 попытались отыграться - так сказать инвестировали свое время
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Bishkek Manutd
Ответ #SharkTeam
Тянул время соперник, а жк за затяжку получил игрок манЮ)
Приятно осознать, что глоры эмиратского мешка стабильно смотрят матчи
МЮ)

Я вообще не смотрю матчи Сити. Мне очень жалко тратить 90-минут своей жизни на них.
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Всеволод Коледенков
Ответ DolJun
> cоперник тянул время с начала игры > онана получил жк за затяжку времени
Они в первом начале тянуть, Онана карточку на последних минутах получил
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Любезный Коссутий
форма ужасная пока, и это прямая ответственность Эрика.
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Today I feel Qatari
Ответ Гектор Печорин
Классного вратаря купил за 50 лямов, дно полнейшее а болел к нему претензий нет почему то
По сравнению с другими трансферами Хага, такими как Антони или Маунт, Онана хотя бы профессиональный футболист
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Lavinka
Ответ Любезный Коссутий
форма ужасная пока, и это прямая ответственность Эрика.
Нельзя набрать оптимальную форму к старту чемпионата , это нереально . Форма набирается постепенно .
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AA MM
Ответ Bishkek Manutd
Приятно осознать, что глоры эмиратского мешка стабильно смотрят матчи МЮ) Я вообще не смотрю матчи Сити. Мне очень жалко тратить 90-минут своей жизни на них.
Все глоры "сити" смотрят матчи "МЮ", это всегда видно по ветке тура АПЛ)
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Блуждающий странник
Не пойму откуда у МЮ столько хейтеров, по идее наоборот поклонников много должно быть в России. Арсенал на соплях обыгрывает Пэлас и Ноттингем, теряет очки дома в большинстве с Фулхэмом - красава Артета. МЮ дома обыгрывает Ноттингем - "жестко отскочили". Во умора. По сути в одинаковой ситуации команды, у обоих проблемы с игрой и какая разная реакция

Вообще у МЮ появился характер и моментов создают много. Думаю когда Каземиро наберет форму МЮ будет очень неудобным соперником. Пока центр поля самая слабая зона
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Lindeman
Хейтеры в шоке
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Lavinka
Ответ llolishe
В моменте с пеналем что надо было делать игроку НФ-он все правильно делал-он что виноват, что Решфорд ударился в его ногу
Вот этот депутат негодяй то какой ! Потом ещё двух игроков Фореста столкнул между собой и жк получил !
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Today I feel Qatari
Ответ Bishkek Manutd
Приятно осознать, что глоры эмиратского мешка стабильно смотрят матчи МЮ) Я вообще не смотрю матчи Сити. Мне очень жалко тратить 90-минут своей жизни на них.
Я матчи Сити тоже не смотрю кстати, скучно. Все равно всегда выигрывают
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Токсик
Ответ Гектор Печорин
Классного вратаря купил за 50 лямов, дно полнейшее а болел к нему претензий нет почему то
Хороший вратарь. Пока вливается в новую команду и новую лигу
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damondiamond
Ответ damondiamond
имеется ввиду физическая форма, а не игровая) МЮ первые две матча проиграл по пробегу и ускорениям - это все из-за сильно напряжённой предсезонки
игровая форма это правильно принятые решения, удачный дриблинг, выполнение тактических заданий и т.д., а физическая форма это то, что ты должен натренировать до первой игры, чтобы, в том числе, засчет физики переиграть соперника, который не сильно готов, как сейчас МЮ) и эта ошибка тренерского штаба, что не смогли рассчитать силы/подготовить команду к сезону) игровую форму как раз-таки и можно набрать походу игр, а также она никак не может влиять на физическую, но, конечно, вы можете объединять эти понятия для удобства)
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Andrew Kolevatykh
Ответ damondiamond
имеется ввиду физическая форма, а не игровая) МЮ первые две матча проиграл по пробегу и ускорениям - это все из-за сильно напряжённой предсезонки
Феликс Магат как-то два чемпионства с Вольфсбургом взял чисто благодаря физической подготовке. В целом, это больше плохой пример, но для прессинга просто необходима отличная физподготовка. А с ней проблемы ещё со времён Рангника.
Но пример Магата говорит о том, что даже к чудовищной нагрузке можно привыкнуть, а также о том, что благодаря высоким физическим кондициям можно выигрывать матчи. Так что это должно наладиться с набором игровой формы.
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damondiamond
Ответ Lavinka
Нельзя набрать оптимальную форму к старту чемпионата , это нереально . Форма набирается постепенно .
имеется ввиду физическая форма, а не игровая) МЮ первые две матча проиграл по пробегу и ускорениям - это все из-за сильно напряжённой предсезонки
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Will Turner
Ответ Любезный Коссутий
форма ужасная пока, и это прямая ответственность Эрика.
ну за форму игроков по сути отвечает не главный тренер, а мед штаб, физ терапевты, тренеры по подготовке и т.д. и т.п.
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Today I feel Qatari
Ответ Dm Kznts
Каррика позовём ))
Согласен, он выглядит более подготовленным для игры в опорке чем нынешний Каземиро
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мс-мешок
Ответ DolJun
с первых минут они забили два гола. а знаешь что делал онана с первых минут? вот что: https://packaged-media.redd.it/xxlmrxobzgkb1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1693080000&s=19dc7f4a7cf2de8d26e90880314fd3fb69fc4db9#t=0 не спрашивай меня что это - я не смог понять.
да что ты ноешь, смотри за своей командой. Тролль
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Паша Ппа
Проявил характер.... А нужно было всего лишь проявить класс и показать кто фаворит
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Гектор Печорин
Классного вратаря купил за 50 лямов, дно полнейшее а болел к нему претензий нет почему то
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Lavinka
Ответ Блуждающий странник
Не пойму откуда у МЮ столько хейтеров, по идее наоборот поклонников много должно быть в России. Арсенал на соплях обыгрывает Пэлас и Ноттингем, теряет очки дома в большинстве с Фулхэмом - красава Артета. МЮ дома обыгрывает Ноттингем - "жестко отскочили". Во умора. По сути в одинаковой ситуации команды, у обоих проблемы с игрой и какая разная реакция Вообще у МЮ появился характер и моментов создают много. Думаю когда Каземиро наберет форму МЮ будет очень неудобным соперником. Пока центр поля самая слабая зона
Чем больше клуб тем больше хейтеров .
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Согласен, он выглядит более подготовленным для игры в опорке чем нынешний Каземиро
извини, но уже начинаешь откровенный бред нести.
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Манковский
Ответ Блуждающий странник
Не пойму откуда у МЮ столько хейтеров, по идее наоборот поклонников много должно быть в России. Арсенал на соплях обыгрывает Пэлас и Ноттингем, теряет очки дома в большинстве с Фулхэмом - красава Артета. МЮ дома обыгрывает Ноттингем - "жестко отскочили". Во умора. По сути в одинаковой ситуации команды, у обоих проблемы с игрой и какая разная реакция Вообще у МЮ появился характер и моментов создают много. Думаю когда Каземиро наберет форму МЮ будет очень неудобным соперником. Пока центр поля самая слабая зона
Пусть будут, это и есть величие клуба. Кто там хейтит Сити? Никому до них нет дела даже после требла.

Было 2 болельщика, а стало 4,5 за 10 лет на спорце.
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Джони Две Куртки
Ответ llolishe
В моменте с пеналем что надо было делать игроку НФ-он все правильно делал-он что виноват, что Решфорд ударился в его ногу
🤣🤣🤣🤣🤣это какой та бред уже на ветках у МЮ вот такие как ты появляющийся.

тоже самое если сказать, игрок виноват что ли, что после подката игрок врезался в ноги и упал 😂

он бедром пытался рэша остановить. ну да, это не пенальти, это чистейшая красная Рэшу за то, что врезался в бедро сопернику
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yurchik07
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Будь это не Ноттингем,а кто покруче,хрен бы ваш характер привел к победе.Нашли чем гордиться,Ноттингем обыграть на характере.Позорище!!!!!Плешака,хочется верить,выкинут из Мю.Антирекордщик хренов.
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