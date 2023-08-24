Малуда о Мбаппе: «Мечтаю увидеть его в футболке «Челси», но сейчас они не готовы. Это уже не тот клуб, что раньше. Обсудим через 2-3 года, когда вернемся в борьбу за ЛЧ»

Флоран Малуда хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Челси» в будущем.

«Увидеть Мбаппе в футболке «Челси» – мечта, но они [к этому] не готовы, как показала игра с «Вест Хэмом». Мы уже не тот клуб, которым были раньше. Учитывая уровень Мбаппе и возложенные на него ожидания, думаю, сейчас неподходящее время.

Не думаю, что сейчас он рассматривает «Челси» как вариант. Много ожиданий и давления, связанных с индивидуальными наградами и трофеями. Но, может быть, через два-три года, если «Челси» удастся вернуться в статус претендента на Лигу чемпионов, возможно, мы сможем обсудить переход Мбаппе. В данный момент в этом нет никакого смысла. Но если он однажды все-таки приедет в Англию, я надеюсь, что он выберет «Стэмфорд Бридж», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.

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