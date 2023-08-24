Малуда о Мбаппе: «Мечтаю увидеть его в футболке «Челси», но сейчас они не готовы. Это уже не тот клуб, что раньше. Обсудим через 2-3 года, когда вернемся в борьбу за ЛЧ»

Теги ПСЖ Флоран Малуда Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Флоран Малуда хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Челси» в будущем.

«Увидеть Мбаппе в футболке «Челси» – мечта, но они [к этому] не готовы, как показала игра с «Вест Хэмом». Мы уже не тот клуб, которым были раньше. Учитывая уровень Мбаппе и возложенные на него ожидания, думаю, сейчас неподходящее время.

Не думаю, что сейчас он рассматривает «Челси» как вариант. Много ожиданий и давления, связанных с индивидуальными наградами и трофеями. Но, может быть, через два-три года, если «Челси» удастся вернуться в статус претендента на Лигу чемпионов, возможно, мы сможем обсудить переход Мбаппе. В данный момент в этом нет никакого смысла. Но если он однажды все-таки приедет в Англию, я надеюсь, что он выберет «Стэмфорд Бридж», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.

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12 комментариев

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Under
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Скажите ему, что из чемпионшипа за лч бороться не получится. Оттуда слоты в лч не дают.
кубок -> ле -> лч, легко
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Eugn_eugn
С таким составом зацепиться бы за ЛК Хотя бы.Боэли пока показывает себя крайне некомпетентным управленцем, но цыплят по весне(в данном случае) считают, тогда и посмотрим.
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Пожилой Гомункул
Мечтать не вредно
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Дмитрий Задворных
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Скажите ему, что из чемпионшипа за лч бороться не получится. Оттуда слоты в лч не дают.
Так он же не про шити, про великий Челси, у которого временный кризис
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SCHOKKKK
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Скажите ему, что из чемпионшипа за лч бороться не получится. Оттуда слоты в лч не дают.
Я поржал с твоего ника 🤣
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The Best
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Скажите ему, что из чемпионшипа за лч бороться не получится. Оттуда слоты в лч не дают.
Скажите кто-нибудь этому товарищу что клуб который у него на аве без какой-либо великой истории)
Челси в свой самый худший сезон не вылетел в шип так что можешь этот бред писать где-нибудь в другом месте,Челси одна из тех команд которая в шип не вылетела с того момента когда они поднялись оттуда.
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The Best
Ответ Eugn_eugn
С таким составом зацепиться бы за ЛК Хотя бы.Боэли пока показывает себя крайне некомпетентным управленцем, но цыплят по весне(в данном случае) считают, тогда и посмотрим.
Состав из молодых игроков собирали явно под Поча,он сейчас работает в идеальных условиях где ему никто (я надеюсь) не будет мешать.В любом случае это сезон будет успешнее чем прошлый и большего требовать от Челси сейчас глупо,попадание хоть в какие-то еврокубки будет успехом.Это молодая команда и неопытная,им нужно много времени.
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