Ультрас «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на первом домашнем матче сезона. Они надеются, что он продлит контракт

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

Ультрас «ПСЖ» не планируют акций протеста против Килиана Мбаппе.

Как пишет L’Équipe, активные фанаты «ПСЖ» не планируют негативных баннеров или акций в отношении нападающего перед первым домашним матчем сезона. Ожидается, что его встретят нейтрально или даже поддержат.

Ультрас надеются, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».

Сегодня «ПСЖ» примет «Ланс» в матче 3-го тура Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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41 комментарий

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Любезный Коссутий
лучше лишний раз провести акцию против Месси
+129
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+125
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blаncо
Эти ручные лицемеры действуют только по команде своих хозяев.
+67
-5
+62
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Фёдор Костяшкин
Отвратительнее псж только его ’ультрас’
+55
-4
+51
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
так ты походу не видела статистику Месси в прошлом сезоне, ничего, я тебе напомню, 16+16 в 32 матчах, лучший игрок лиги 1 по всем параметрам,
+41
-2
+39
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VERBLYUD
Видимо ультрас псж нравится, когда Мбаппе вертит их на своем ***
+22
-2
+20
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Артур Артур
Каков клуб, такие и ультрас
+20
-2
+18
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Манковский
Тупее табуретки может быть только ультрас
ПСГ
+18
-1
+17
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Владимир Данилов
Ответ Манковский
Тупее табуретки может быть только ультрас ПСГ
Не хотелось бы мести всех под одну гребёнку, но мне довелось понаблюдать ультру в её естественной среде обитания. И смею заверить, что значительная часть этого сообщества, вне зависимости от клубных пристрастий, не выдержит интеллектуального соперничества с табуреткой.
+11
0
+11
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Leon Betov
У Мбаппе было 29+5 в Лиге 1. Килиан лучший игрок в Лиге 1 по гол+пас, даже тут пешеход второй
а сколько моментов упустила и запорола мбаппе после передач Месси ты не смотрела? она забила только 20% из того , что для неё создал Месси
+12
-2
+10
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Aleksey Yashin
Мбаппе приплачивает ультрас?
+9
-1
+8
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VERBLYUD
Ответ Leon Betov
У Мбаппе было 29+5 в Лиге 1. Килиан лучший игрок в Лиге 1 по гол+пас, даже тут пешеход второй
А про то, что Мбаппе сыграл больше матчей и был пенальтистом команды ты напишешь? У Месси было 0 голов с пенальти за сезон в псж
+8
0
+8
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Кефтеме
Ответ Геннадий Тимченко
Ну Роналду голы в плей-офф ЛЧ за Ювентус забивал, а не играл "в нивидимку", как "доитель" Барселоны
Ахах, Порту подтвердит 🤣🤣🤣
+4
0
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VERBLYUD
А вообще все логично. У самого позорного клуба самые позорные ультрас.
+7
-3
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Владимир Данилов
Ультрас против Мбаппе: не, ну он, может быть, продлит контракт. И вообще, наверное, в Реал не собирается. Для него ПСЖ - родной клуб. Ну, почти. Короче, отличный парень, неконфликтный и преданный клубу.

Ультрас против Месси и Неймара: не, ну а чо они?!
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BaltimoreRavens
Фанаты Реала очень недовольны таким поведением ультрас ПСЖ...
+4
-3
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Ничего Смешного
Ох уж эти знаменитые ультрас с красными носами.
+1
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olegolic
куколды
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Farkhod Tursunkulov
Да всем насрать
+1
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Владимир Данилов
Ответ VERBLYUD
Видимо ультрас псж нравится, когда Мбаппе вертит их на своем ***
А что вы хотели. Мбаппе - уважаемый человек, звезда. И тем, кто не может попасть к нему на ужин или хотя бы на чай, и такое взаимодействие за счастье.
+1
0
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red hikkikomori
Ответ BaltimoreRavens
Фанаты Реала очень недовольны таким поведением ультрас ПСЖ...
И фанаты Месси
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drow elf
Ок, продлит, но зачем? Чтобы в следующем году новую серию этой санта-барбары смотреть? Самим не надоело
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Michael Boldyrev
Какая-то "троцкисткая" позиция у ультрас))
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Kasztelan
Лол, у них в команде наконец-то есть игрок, который явно и демонстративно не хочет быть её частью, а они акций не планируют. Невероятные клоуны...
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M D
Ультрас ПСЖ где-то на уровне фанатов зенита и спартака, которые против фануйди но заполняют полный стадион
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Владимир Данилов
Ответ BaltimoreRavens
Фанаты Реала очень недовольны таким поведением ультрас ПСЖ...
...но не планируют осуждать их в это трансферное окно.
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