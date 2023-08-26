Ультрас «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на первом домашнем матче сезона. Они надеются, что он продлит контракт
Ультрас «ПСЖ» не планируют акций протеста против Килиана Мбаппе.
Как пишет L’Équipe, активные фанаты «ПСЖ» не планируют негативных баннеров или акций в отношении нападающего перед первым домашним матчем сезона. Ожидается, что его встретят нейтрально или даже поддержат.
Ультрас надеются, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».
Сегодня «ПСЖ» примет «Ланс» в матче 3-го тура Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.
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