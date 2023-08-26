Ультрас «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на первом домашнем матче сезона. Они надеются, что он продлит контракт

Ультрас «ПСЖ» не планируют акций протеста против Килиана Мбаппе.

Как пишет L’Équipe, активные фанаты « » не планируют негативных баннеров или акций в отношении нападающего перед первым домашним матчем сезона. Ожидается, что его встретят нейтрально или даже поддержат.

Ультрас надеются, что продлит контракт с «ПСЖ».

Сегодня «ПСЖ» примет « » в матче 3-го тура Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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