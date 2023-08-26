Бруну про 3:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» показал дух, страсть и желание. Нельзя пропускать так рано»
Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:2).
К 4-й минуте «МЮ» проигрывал 0:2, но смог отыграться.
«Начало было не самым удачным, но мы контролировали ситуацию, держали мяч и стали делать правильные вещи. Соперник хорошо и плотно оборонялся. Нам было трудно пройти через их игроков, но мы добились результата. И это самое главное.
Я знал, что у нас есть время на изменение ситуации, но мы сохраняли спокойствие. Мы держали мяч, обрели уверенность, после этого игра всегда была на нашей стороне. В первом тайме создали много моментов. В целом игра получилась очень хорошей, если не считать четырех минут.
Мы знаем, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что эта футболка требует многого, и мы готовы к этому. Команда показала дух, страсть и желание. Мы просто должны понимать, что нельзя пропускать так рано», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».
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уже несколько сезонов подряд мю топят судьи! матчи полные начни смотреть, иначе выглядешь кретином необъективным со стороны
ЭТХ в очередной раз продемонстрировал свои стальные 🥚🥚 и прикрыл рот Пирса до следующей осечки.
Соперник вам просто подарили 3 очка
Тен Хагу дали достаточно денег и времени, чтобы МЮ показывал какую-то системную игру, но я вижу совсем другое. Именно игру, покажите мне ее.
Они могут проигрывать и выигрывать, это часть футбола, я не спрашиваю с них результата.
Я констатирую факт, что победа МЮ досталась при определенных обстоятельств извне, а не благодаря индивидуальному мастерству и тактики.
Откуда вы вообще такие берётесь и что курите?)