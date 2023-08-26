Бруну про 3:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» показал дух, страсть и желание. Нельзя пропускать так рано»

Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:2).

К 4-й минуте «МЮ» проигрывал 0:2, но смог отыграться.

«Начало было не самым удачным, но мы контролировали ситуацию, держали мяч и стали делать правильные вещи. Соперник хорошо и плотно оборонялся. Нам было трудно пройти через их игроков, но мы добились результата. И это самое главное.

Я знал, что у нас есть время на изменение ситуации, но мы сохраняли спокойствие. Мы держали мяч, обрели уверенность, после этого игра всегда была на нашей стороне. В первом тайме создали много моментов. В целом игра получилась очень хорошей, если не считать четырех минут.

Мы знаем, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что эта футболка требует многого, и мы готовы к этому. Команда показала дух, страсть и желание. Мы просто должны понимать, что нельзя пропускать так рано», – сказал капитан « ».

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