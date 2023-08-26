Бруну про 3:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» показал дух, страсть и желание. Нельзя пропускать так рано»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:2).

К 4-й минуте «МЮ» проигрывал 0:2, но смог отыграться.

«Начало было не самым удачным, но мы контролировали ситуацию, держали мяч и стали делать правильные вещи. Соперник хорошо и плотно оборонялся. Нам было трудно пройти через их игроков, но мы добились результата. И это самое главное.

Я знал, что у нас есть время на изменение ситуации, но мы сохраняли спокойствие. Мы держали мяч, обрели уверенность, после этого игра всегда была на нашей стороне. В первом тайме создали много моментов. В целом игра получилась очень хорошей, если не считать четырех минут.

Мы знаем, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что эта футболка требует многого, и мы готовы к этому. Команда показала дух, страсть и желание. Мы просто должны понимать, что нельзя пропускать так рано», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий

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romaroman26
Ответ ta-tosha
МЮ в который раз показал, что судьям занесли перед сезоном щедрую котлету :) Ноттингем технично посадили на свисток и дали красную на чистой желтой
что ты за чушь пишешь? по фактам объясни гще подсуживали мю?
уже несколько сезонов подряд мю топят судьи! матчи полные начни смотреть, иначе выглядешь кретином необъективным со стороны
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Hella black
Можете представить себе,как потные ручонки Пирса Моргана готовы были накидать очередной бред про Роналду и его изгнание при счёте 0:2 ?! А в итоге облом.
ЭТХ в очередной раз продемонстрировал свои стальные 🥚🥚 и прикрыл рот Пирса до следующей осечки.
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Muni Klar
Ответ Hella black
Можете представить себе,как потные ручонки Пирса Моргана готовы были накидать очередной бред про Роналду и его изгнание при счёте 0:2 ?! А в итоге облом. ЭТХ в очередной раз продемонстрировал свои стальные 🥚🥚 и прикрыл рот Пирса до следующей осечки.
это не ЭТХ продемонстрировал а команда, в атаке играют полузащитники, нападающих как не было так и нет.
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Александр Елисеев
Ответ Hella black
Можете представить себе,как потные ручонки Пирса Моргана готовы были накидать очередной бред про Роналду и его изгнание при счёте 0:2 ?! А в итоге облом. ЭТХ в очередной раз продемонстрировал свои стальные 🥚🥚 и прикрыл рот Пирса до следующей осечки.
С помощью левого удаления и пенальти? При том, еще отбивались от них в большинстве, поставив автобус. Во истину, величайший клуб с великим тренером Тен Хаг.
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Romanian_Daddy
Ответ ta-tosha
Был чистый выход 1 в 1? Слева второй защитник бежал на одной линии в 1,5 метрах. Это желтая без всяких вопросов, а красная только после винного погребка САФа. Судья на ВАРе именно там и сидел походу
Ок, а пенка была в ворота ТТХ в прошлом туре?)))
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Ничего Смешного
В первом тайме много руками махал, во втором «шикарный» розыгрыш штрафного.
Соперник вам просто подарили 3 очка
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ta-tosha
Ответ Romanian_Daddy
Кто сказал, что там чистая желтая? Тот же, кто не поставил пенку в ворота ТТХ в прошлом матче?
Был чистый выход 1 в 1? Слева второй защитник бежал на одной линии в 1,5 метрах. Это желтая без всяких вопросов, а красная только после винного погребка САФа. Судья на ВАРе именно там и сидел походу
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Romanian_Daddy
Ответ ta-tosha
МЮ в который раз показал, что судьям занесли перед сезоном щедрую котлету :) Ноттингем технично посадили на свисток и дали красную на чистой желтой
Кто сказал, что там чистая желтая? Тот же, кто не поставил пенку в ворота ТТХ в прошлом матче?
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Александр Елисеев
Ответ Hella black
А никто и не обещал лёгких матчей,начало сезона многие буксуют,на только МанЮ. Думаете команда собралась и показала зубы потому что думала о Роналду ? Ничего подобного,есть тренер и его установка,остальное это на пищу Пирсу Моргану и его подобным.
Та забудьте уже про Роналду и Пирса.
Тен Хагу дали достаточно денег и времени, чтобы МЮ показывал какую-то системную игру, но я вижу совсем другое. Именно игру, покажите мне ее.

Они могут проигрывать и выигрывать, это часть футбола, я не спрашиваю с них результата.
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Muni Klar
Ответ Hella black
Кринж 🥴 мало чем помог бы,пора забыть и перевернуть эту страницу. Здесь и сейчас МЮ набирает очки при ЭТХ
причем тут Криш ??? зачем вам все это???? в новостях или в моем комментарии увидели про Криша, мы же МЮ обсуждаем, у тебя комплексы бро забудь его
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Александр Елисеев
Ответ Andrew Kolevatykh
Да, МЮ просто заплатил судье. Завидуешь?) Откуда вы вообще такие берётесь и что курите?)
Уровень судейства в АПЛ всем известен.

Я констатирую факт, что победа МЮ досталась при определенных обстоятельств извне, а не благодаря индивидуальному мастерству и тактики.
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Hella black
Ответ Александр Елисеев
С помощью левого удаления и пенальти? При том, еще отбивались от них в большинстве, поставив автобус. Во истину, величайший клуб с великим тренером Тен Хаг.
А никто и не обещал лёгких матчей,начало сезона многие буксуют,на только МанЮ. Думаете команда собралась и показала зубы потому что думала о Роналду ? Ничего подобного,есть тренер и его установка,остальное это на пищу Пирсу Моргану и его подобным.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Александр Елисеев
С помощью левого удаления и пенальти? При том, еще отбивались от них в большинстве, поставив автобус. Во истину, величайший клуб с великим тренером Тен Хаг.
Да, МЮ просто заплатил судье. Завидуешь?)
Откуда вы вообще такие берётесь и что курите?)
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Hella black
Ответ Muni Klar
это не ЭТХ продемонстрировал а команда, в атаке играют полузащитники, нападающих как не было так и нет.
Кринж 🥴 мало чем помог бы,пора забыть и перевернуть эту страницу. Здесь и сейчас МЮ набирает очки при ЭТХ
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romaroman26
Ответ Ничего Смешного
В первом тайме много руками махал, во втором «шикарный» розыгрыш штрафного. Соперник вам просто подарили 3 очка
серьезно? а может это мю начал дарить очки в начале игры?
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Romanian_Daddy
Щас хейтеры заноют на ветке
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Muni Klar
команда как будто сезон доигрывает все пешком ходят поэтому и пропустили так рано, со следующего тура надеюсь увидим Хейлунда посмотрим какую пользу он может принести, АВБ топ его подкаты просто шедевр!!
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