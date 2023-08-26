У «МЮ» 17 побед и 3 ничьих на «Олд Траффорд» в АПЛ с августа 2022 года. Общий счет – 39:10

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в АПЛ больше года.

Сегодня команда Эрика тен Хага вырвала победу в матче с «Ноттингем Форест» (3:2).

В чемпионате Англии манкунианцы никому не уступают на «Олд Траффорд» на протяжении 20 игр. Последнее поражение – от «Брайтона» (1:2) в 1-м туре АПЛ-2022/23.

На этом отрезке у клуба 17 побед и 3 ничьих. Забито 39 голов и пропущено 10. В 12 матчах удалось не пропустить.

В следующий раз «МЮ» сыграет на своем поле 16 сентября – как раз с «Брайтоном».

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21 комментарий

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Ганнибал Лектер
Это доказывает, что тренер был прав, когда усадил Роналду на лавку)
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Muni Klar
Ответ llolishe
Комментарий скрыт
никто не оправдывает игру команды, болелы МЮ комментируют адекватно ругают когда игры нет, не то что болелы Барселоны у них дохрена отговорок и оправдывании
+16
-7
+9
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Ахма Начоо
Выездные подправить под эту статистику и топ
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AF007
Ответ Ганнибал Лектер
Это доказывает, что тренер был прав, когда усадил Роналду на лавку)
Адекватным людям было понятно кто прав сразу. А глоры манекена не успокоились, когда Тен Хаг набрал 74 очка вместо 57, не успокоятся и после того, как он возьмёт АПЛ
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romaroman26
похвальная статья про мю, и ноль комментов 😂😂 ужас насколько зависников и недоброжелатей у мю
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Блуждающий странник
Ответ Ганнибал Лектер
Это доказывает, что тренер был прав, когда усадил Роналду на лавку)
Тен Хаг был прав независимо от результатов. Человек не тренировался с командой, уезжал со стадиона после замен и отказывался выходить на поле. Тут только его поклонники будут защищать, поступки не очень. При этом травить Роналду в комментах из-за удачных серий МЮ это глупость. Уже больше года его в команде нет, у МЮ своя жизнь у него своя. Не понимаю почему в комментах тут холивары устраивают на тему "Роналду прав/не прав". Касаемо базы и инфраструктуры он прав, касаемо своего поведения - нет. На этом можно закрывать диалог
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Даня Кашеваров
Ответ llolishe
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Ты ведь в курсе, что в прошлом сезоне трофей взяли? А в этом как бы только 3 матча прошло, за такое время титулы не берутся
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Lavinka
Ответ Ганнибал Лектер
Это доказывает, что тренер был прав, когда усадил Роналду на лавку)
А никто в здравом уме и не сомневался .
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Korney
а вы все "физрук,физрук" лысый шарлатан нормально тренерует
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Muni Klar
Ответ DolJun
при чем тут челси? новость прочитай
а судьи тут причем? да и вообще ты что тут делаешь? новость для болельщиков МЮ,
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Кефтеме
Ответ Muni Klar
а судьи тут причем? да и вообще ты что тут делаешь? новость для болельщиков МЮ,
Судья?
Ну например левая КК игроку Нотт. Форреста
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Muni Klar
Ответ Кефтеме
Судья? Ну например левая КК игроку Нотт. Форреста
игрок НФ не догнал Бруно и сфолил перед выходом один на один это не красная???
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Кефтеме
Ответ Muni Klar
игрок НФ не догнал Бруно и сфолил перед выходом один на один это не красная???
Слева был игрок Форреста Вилли Боли , минимум жëлтая и всë
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Muni Klar
Ответ Кефтеме
Слева был игрок Форреста Вилли Боли , минимум жëлтая и всë
почему Боли не догнал тогда?? пока Боли добежал бы Бруно в одно касание может быть перебросил бы вратаря
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