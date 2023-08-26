У «МЮ» 17 побед и 3 ничьих на «Олд Траффорд» в АПЛ с августа 2022 года. Общий счет – 39:10
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в АПЛ больше года.
Сегодня команда Эрика тен Хага вырвала победу в матче с «Ноттингем Форест» (3:2).
В чемпионате Англии манкунианцы никому не уступают на «Олд Траффорд» на протяжении 20 игр. Последнее поражение – от «Брайтона» (1:2) в 1-м туре АПЛ-2022/23.
На этом отрезке у клуба 17 побед и 3 ничьих. Забито 39 голов и пропущено 10. В 12 матчах удалось не пропустить.
В следующий раз «МЮ» сыграет на своем поле 16 сентября – как раз с «Брайтоном».
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