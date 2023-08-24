Сергей Семак: «Игру со «Спартаком» мы уже забыли. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил»
Сергей Семак сказал, что «Зенит» уже забыл об игре со «Спартаком» (3:1).
– После таких эмоциональных игр, как против «Спартака», насколько сложно настраиваться на следующий матч?
– Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил – те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается.
Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать, – сказал тренер «Зенита».
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Так что всё верно Семак сказал, что ничего в таблице не изменилось ))
Спартак сыграл, мягко говоря, нехорошо.
Абаскаль сотворил какую-то дичь.
Мог ли Спартак сыграть лучше? Безусловно!
Мог ли Спартак победить? Не исключено.
Но! Спартак в первую очеред проиграл сам себе, а потом уже Зениту.
С уважением, болельщик Зенита