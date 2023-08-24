Сергей Семак: «Игру со «Спартаком» мы уже забыли. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Футбол

Сергей Семак сказал, что «Зенит» уже забыл об игре со «Спартаком» (3:1).

– После таких эмоциональных игр, как против «Спартака», насколько сложно настраиваться на следующий матч?

– Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил – те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается.

Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать, – сказал тренер «Зенита».

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30 комментариев

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Тиджани Бабангида
«Урал» сейчас посильнее «Спартака» выглядит
+55
-7
+48
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Bobby Shmonka
обыграли середняк и забыли,надо двигаться дальше)
+54
-8
+46
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Любовь Мелехова
Ответ noti22
Ничем не примечательный матч для Петербурга, с "фармами" и то игры посложнее бывают
Так у Зенита самый лучший фарм Спартак! С 2017 года.
+26
-3
+23
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-DF-
У Зенита два агрегатных состояния - первое место и не первое место.
Так что всё верно Семак сказал, что ничего в таблице не изменилось ))
+25
-4
+21
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Игорь М.
Урал гораздо сложнее Спартака. Вперёд, Зенит!
+30
-10
+20
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ARIGAMI ARIGAMI
А вот Зарема и совет ветеранов Спартака незабыли. Несчастного Абаскаля до сих пор поливают
+19
-5
+14
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Zenith forever
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Во оно как. Меня уже научили, что Спартак поиграл Зениту из-за желтой карточки на 11 (вроде) минуте. А теперь учат, что проиграл из-за того, что игроки Зенита тройные премиальные получили. Как же легко выиграть важные матчи, оказывается. И почему это Лукойл на премиальные жаден?
+11
-1
+10
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Zenith forever
Семак как всегда очень корректен. Говорит, что Зенит ждет "не менее сложный соперник". Реально мы все видели, что Урал по сравнению со Спартаком не менее сложный, а намного более сложный соперник.
+13
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+9
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KaaTim
Ответ Александр Александрович
Комментарий скрыт
Я бы не его деньги считал, а то как он ими распоряжается.
+7
0
+7
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Evgeny Trifonov
всё правильно, обыграли середняка. Теперь надо настроиться на лидера чемпионата Урал.
+11
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PsichoEscape
Тонко унизил
+9
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Сергей Пахомов
Ответ Оригинальный Ник
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Друже, давай смотреть правде в глаза.
Спартак сыграл, мягко говоря, нехорошо.
Абаскаль сотворил какую-то дичь.
Мог ли Спартак сыграть лучше? Безусловно!
Мог ли Спартак победить? Не исключено.
Но! Спартак в первую очеред проиграл сам себе, а потом уже Зениту.

С уважением, болельщик Зенита
+5
-1
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Дмитрий9779
Мелочь,а приятно.
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kilo_gilo
как не изменил? там уже видные сектанты в трауре из-за того,что золото рпл проиграли
+5
-3
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noti22
Ничем не примечательный матч для Петербурга, с "фармами" и то игры посложнее бывают
+12
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bellyashe
мы-то забыли, а вот ребята, для которых этот матч абсолютно не важен и не принципиален почему-то уже почти неделю переживают)
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ДМ-1чемпион
А что там было помнить!? Игра у спартака отстой! Вообще ничего не создали. Обычный середняк, с неадекватным тренером!
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Удар Кержакова
Урал конечно при Ганчаренко стал соперником посильнее Спартака.
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Сергей Жарковский
Сергей Богданович прав, в дальнейшем Зенит ожидают не менее сложные соперники. Успехов клубу во всех играх и победы над Уралом в очередной игре!👍
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Onion
На настоящий момент - следующий соперник более сложный.
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Оригинальный Ник
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Виктор
Ответ -DF-
У Зенита два агрегатных состояния - первое место и не первое место. Так что всё верно Семак сказал, что ничего в таблице не изменилось ))
Я бы добавил. Не первое место, которое всё равно превращается в первое.
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