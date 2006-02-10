Андронов о том, что Слуцкий в ЦСКА приглашал Мамаева в номер: «Паша сказал при команде: «Может, здесь пообщаемся? Слухи про вас разные ходят»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о конфликте тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и хавбека «Ростова» Павла Мамаева в .

– В Томске это было – ЦСКА приехал играть выездной матч. Слуцкий после ужина, по-моему, подошел к Мамаеву. Практически вся команда сидела в лобби отеля – чай пили, может, в карты играли.

И он подошел к Мамаеву и говорит: «Паша, у нас завтра достаточно сложная игра, ты будешь в опорной зоне. Я хочу с тобой обсудить нюансы. Пожалуйста, в девять часов зайди ко мне в номер».

Сидит вся команда – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие. Мамаев поднимается и говорит: «Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят».

После возвращения из Томска Слуцкий его перевел во вторую команду и вообще пытался настоять на немедленной продаже, но ему объяснил Гинер: игроков здесь продаю я, а не главный тренер.

– Интересно, почему такие слухи вообще пошли?

– Это распускала «Олимпия» (в клубе из Волгограда тренер работал с 1998 по 2000 год – прим. Sports.ru). Никто на самом деле не знает, что за этими слухами стоит. Но тогдашний руководитель «Олимпии» – я сам это слышал от него – был очень настойчив в том, что эта история имеет место.

– Сейчас вот Слуцкий развелся с супругой...

– Я не люблю это обсуждать, поскольку для меня частная жизнь – это частная жизнь. Лезть под одеяло и выяснять, почему он развелся с женой, мне не интересно. Как не интересно, почему Путин развелся, – рассказал Андронов в интервью на YouTube-канале «Мы к вам приедем».