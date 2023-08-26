Почеттино на вопрос о защитнике «Челси» Сарре на пресс-конференции: «Кто?»
Маурисио Почеттино не вспомнил, кто такой Маланг Сарр, числящийся в «Челси».
Вчера после матча с «Лутоном» (3:0) у тренера «Челси» спросили, куда пропал Маланг Сарр, который в прошлом сезоне играл за «Монако» на правах аренды. Защитник вернулся в расположение «синих», но ни разу не сыграл в этом сезоне.
«Куда пропали два игрока, которые были в аренде в прошлом сезоне: Маланг Сарр...» – начал спрашивать журналист.
«Кто?» – перебил Почеттино.
«Маланг Сарр. И что случилось с Джейми Каммингом? Вратарем», – договорил корреспондент.
«О боже мой. Маланг Сарр? А потом... Шимми?» – спросил Почеттино у пресс-атташе. «Я не знаю, что вам сказать, – продолжил Почеттино. – Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо, и я такой (изображает падение – Sports.ru). Мы же говорили о «Лутоне».
Затем Почеттино спросил у журналиста, откуда он, и сказал: «Потом я объясню. Это сложно, ты понимаешь. Я не был готов к этому вопросу».
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- что что?
- что? что? (с)
-Кто?
Монако должно было его выкупить, но этот бездарь сломался и опция выкупа не стала обязательной.
Переоценили его рано, игрок не уровня Челси, можно и бесплатно слить. Все равно никто за него ничего не даст.