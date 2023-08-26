Почеттино на вопрос о защитнике «Челси» Сарре на пресс-конференции: «Кто?»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Маланг Сарр Джейми Камминг Футбол

Маурисио Почеттино не вспомнил, кто такой Маланг Сарр, числящийся в «Челси».

Вчера после матча с «Лутоном» (3:0) у тренера «Челси» спросили, куда пропал Маланг Сарр, который в прошлом сезоне играл за «Монако» на правах аренды. Защитник вернулся в расположение «синих», но ни разу не сыграл в этом сезоне.

«Куда пропали два игрока, которые были в аренде в прошлом сезоне: Маланг Сарр...» – начал спрашивать журналист.

«Кто?» – перебил Почеттино.

«Маланг Сарр. И что случилось с Джейми Каммингом? Вратарем», – договорил корреспондент.

«О боже мой. Маланг Сарр? А потом... Шимми?» – спросил Почеттино у пресс-атташе. «Я не знаю, что вам сказать, – продолжил Почеттино. – Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо, и я такой (изображает падение – Sports.ru). Мы же говорили о «Лутоне».

Затем Почеттино спросил у журналиста, откуда он, и сказал: «Потом я объясню. Это сложно, ты понимаешь. Я не был готов к этому вопросу».

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26 комментариев

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Барберис
Поччетино ответил искренне, это надо знать.
+64
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Арман Мартиросян
Ответ Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
Кому привыкать? Почеттино, который 5 лет в АПЛ тренировал?)
+54
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+53
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Marcus-light
Ответ Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
Сарр вроде не воспитанник, играл в АПЛ за Челси. Это просто иллюстрация того, какой бардак в Челси. Человек неплохо играл за Ниццу, Монако, Порту, Челси. Игрок, за которого потенциально, миллионов 10 можно выручить. Но вместо этого, он в таком глухом запасе, что даже тренер не знает, кто это
+42
-5
+37
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Eden Hazard
А раньше контровой был про Баба Рахмана))) Этим можно было любого в тупик поставить))) Даже самого Рахмана, если раньше спросить у него, когда он вернётся в Челси, тот бы ответил: Куда?)))
+19
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+19
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ARIGAMI ARIGAMI
В мемы
+11
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Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
+18
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+9
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T622222
Не лицемер это хорошо
+7
0
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k1rr
- что?
- что что?
- что? что? (с)
+6
-1
+5
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Большой Сэми
Ответ Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
шо за бред? Ты главный тренер, ты обязан знать всех, кто числится в основной твоей командн.
+5
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
-Звёздный Саррлорд.
-Кто?
+5
-2
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Профессор из Кобхэма
Ответ Born is the King
Ну когда Боули скупает игроков оптом,то очевидно что не знаешь всех этих незнакомцев
Сарра взяли свободным агентом при Абрамовиче.
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Рома Абрамович
Ответ Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
Это Почеттино надо привыкать к английской прессе?))
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Аморалинни
Может почетинно рассказать, что у него еще и Лукаку есть? Пока не продали
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Профессор из Кобхэма
Who the f*ck is that guy?
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Roman Araslanov
По моему Почеттино до сих пор в шоке от того куда он попал
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DrSlyozkin
С Тухелем же была похожая история в прошлом сезоне — к нему в конце прошлого ТО привели игрока, а Томас понятия не имел, кто это. Но всё-таки вспомнил, что перед ним стоит Денис Закария.
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Dik Delphin
Цирк,не знает где его игроки
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Garikus89
У него в составе тридцать человек, а тут еще об арендованных подумать надо успеть)
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Doubler
Ответ Asl Ali
специально зная что у Челси куча воспитанников и арендованных такие вопросы задают )) это английская пресса . стоит привыкать ))
Да я думаю, он и так знает, что это такое. В Тоттене работал же сколько!)
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Виктор Войнов
Хорошо хоть Мудрика знает
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deadjoker
Ответ Marcus-light
Сарр вроде не воспитанник, играл в АПЛ за Челси. Это просто иллюстрация того, какой бардак в Челси. Человек неплохо играл за Ниццу, Монако, Порту, Челси. Игрок, за которого потенциально, миллионов 10 можно выручить. Но вместо этого, он в таком глухом запасе, что даже тренер не знает, кто это
Играл он в Челси от безысходности, когда все были переломаны. И играл так что лучше бы не играл. Взяли его давно бесплатно на увесистую личку как перспективного игрока.
Монако должно было его выкупить, но этот бездарь сломался и опция выкупа не стала обязательной.
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Egresss
Ответ Большой Сэми
шо за бред? Ты главный тренер, ты обязан знать всех, кто числится в основной твоей командн.
в том и суть, что он на таких далёких ролях, что Поч с ним не работал
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Профессор из Кобхэма
Ответ Marcus-light
Сарр вроде не воспитанник, играл в АПЛ за Челси. Это просто иллюстрация того, какой бардак в Челси. Человек неплохо играл за Ниццу, Монако, Порту, Челси. Игрок, за которого потенциально, миллионов 10 можно выручить. Но вместо этого, он в таком глухом запасе, что даже тренер не знает, кто это
Сарр неплохо только в Ницце играл.
Переоценили его рано, игрок не уровня Челси, можно и бесплатно слить. Все равно никто за него ничего не даст.
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SWAGG
Ответ Marcus-light
Сарр вроде не воспитанник, играл в АПЛ за Челси. Это просто иллюстрация того, какой бардак в Челси. Человек неплохо играл за Ниццу, Монако, Порту, Челси. Игрок, за которого потенциально, миллионов 10 можно выручить. Но вместо этого, он в таком глухом запасе, что даже тренер не знает, кто это
хорошо сарр играл только в ницце. тупой и корявый защитник, а главное привозной. даже в кл с командами из шипа умудрился привозить
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Артём Околович
Ответ Eden Hazard
А раньше контровой был про Баба Рахмана))) Этим можно было любого в тупик поставить))) Даже самого Рахмана, если раньше спросить у него, когда он вернётся в Челси, тот бы ответил: Куда?)))
Баба хотя бы в сезоне 15 16 изредка проявлялся, а кто такой Сарр я даже понятия не имею
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