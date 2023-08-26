Почеттино о «Челси»: «Хотим бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Ман Сити» и компанией»

Маурисио Почеттино высказался об интенсивности, с которой играет «Челси».

Вчера лондонский клуб победил впервые при Почеттино, обыграв дома «Лутон» со счетом 3:0.

«Нам нравится работать именно так. В АПЛ без интенсивности сложно побеждать. Ключевой момент для этой игры – действовать с теми же энергией и желанием, что и «Лутон», а после этого – воспользоваться мастерством наших игроков, чтобы забить голы и создавать моменты.

Не знаю, что было в прошлом. Я могу говорить только о настоящем и будущем. Мы хотим создать проект, результатом которого станет полная энергии команда, обладающая мастерством. Мы ставим перед собой эту цель. Это нужно, чтобы быть конкурентоспособными и бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и компанией. Мы любим работать именно так.

Я очень доволен игрой, потому что выступление «Челси» было очень уверенным. Но это лишь первый шаг. Нужно трудиться, чтобы стать еще лучше. Мы на правильном пути», – сказал Почеттино.

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