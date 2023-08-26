Почеттино о «Челси»: «Хотим бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Ман Сити» и компанией»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лутон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался об интенсивности, с которой играет «Челси».

Вчера лондонский клуб победил впервые при Почеттино, обыграв дома «Лутон» со счетом 3:0.

«Нам нравится работать именно так. В АПЛ без интенсивности сложно побеждать. Ключевой момент для этой игры – действовать с теми же энергией и желанием, что и «Лутон», а после этого – воспользоваться мастерством наших игроков, чтобы забить голы и создавать моменты.

Не знаю, что было в прошлом. Я могу говорить только о настоящем и будущем. Мы хотим создать проект, результатом которого станет полная энергии команда, обладающая мастерством. Мы ставим перед собой эту цель. Это нужно, чтобы быть конкурентоспособными и бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и компанией. Мы любим работать именно так.

Я очень доволен игрой, потому что выступление «Челси» было очень уверенным. Но это лишь первый шаг. Нужно трудиться, чтобы стать еще лучше. Мы на правильном пути», – сказал Почеттино.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДедаДома.нет
Пусть дважды обыграет для начала Астон Вилу. Ощущение, что Челси будет вне топ6.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ salemgaraev27@mail.ru
Победили аутсайдера и тут такие слова, сначала найдите стабильность
Какие слова? Что у Челси цель бороться с Сити в перспективе?
А какие цели надо ставить?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ salemgaraev27@mail.ru
Сначала нужно поставить цель: найти сыгранность , стабильность, а потом уже можно и помечтать
Понятно, дальше заголовка не читал .

«Мы хотим создать проект, результатом которого станет полная энергии команда, обладающая мастерством. Мы ставим перед собой эту цель»

А это что?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Роман
Это после победы над Лутоном так вдохновляет) Почетинно сейчас должен бороться с наследием, которые ему оставили Поттер и Френки Лэмпард.
Блин, Почеттино пытается игрокам мотивации дать и поднять уверенность в себе. Он даже ничего громкого не сказал. В чем проблема ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Это после победы над Лутоном так вдохновляет)
Почетинно сейчас должен бороться с наследием, которые ему оставили Поттер и Френки Лэмпард.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Поч главное покажи в какой футбол будут играть твои подопечные. Пока всё идёт самокатом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С 2009 года здесь
Ответ salemgaraev27@mail.ru
Сначала нужно поставить цель: найти сыгранность , стабильность, а потом уже можно и помечтать
последний абзац для таких как ты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Для начала нужно попасть хотя бы в еврокубки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chelsea`s Lev
...Поч - уважаю, нашёл правильное слово для 3-х первых игр: интенсивность:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
afonya1988
хотим и сможете это две разные вещи...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mc-manaman
как же Тоттенхэм? это ведь тоже "большой клуб"😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Andrey
Челси гроза Лутона 🤣🤣 а Вест Хэм хозяин Челси.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salemgaraev27@mail.ru
Ответ Профессор из Кобхэма
Какие слова? Что у Челси цель бороться с Сити в перспективе? А какие цели надо ставить?
Сначала нужно поставить цель: найти сыгранность , стабильность, а потом уже можно и помечтать
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salemgaraev27@mail.ru
Ответ С 2009 года здесь
последний абзац для таких как ты
Мои уже давно все выиграли, а это для Челси фанов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Ответ Акира_1
Блин, Почеттино пытается игрокам мотивации дать и поднять уверенность в себе. Он даже ничего громкого не сказал. В чем проблема ?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ *MVP*
Комментарий удален модератором
Да надо бы слить вообще, ведь у Лутона состав дешевле. Хотя тогда ты тут ещё больше местных экспертов вылезло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий