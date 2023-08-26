Почеттино о 3:0 с «Лутоном»: «Первая победа вселяет в «Челси» уверенность. Мы здорово сыграли»

Теги Челси премьер-лига Англия Лутон Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Николас Джексон Футбол

Маурисио Почеттино поделился эмоциями от первой победы в «Челси» – над «Лутоном».

«Я очень доволен и рад за игроков, болельщиков. Это заслуженная победа. Мы здорово сыграли. Я счастлив, поскольку первая победа всегда очень важна, она вселяет в команду уверенность в себе и веру в то, что мы делаем.

Рахим Стерлинг чувствует себя свободно, и мы знаем, на что он способен. Он способен играть в разных зонах, и сегодня он проявил свое мастерство, убегая и реализуя моменты. Мы рады за него. Ему нужно продолжать забивать и отдавать голевые передачи, помогая команде побеждать.

Для Джексона очень важно было забить, он молодой игрок из другой лиги. В АПЛ всегда тяжело. Мы просили его бегать, прессинговать в той фазе, когда у нас нет мяча. Он мастерски работает с мячом, умеет совершать с ним рывки и связывать командную игру. Он может стать одним из лучших форвардов АПЛ со временем», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

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12 комментариев

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Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
Забавно, что последний раз Челси был в верхней части таблицы тогда, когда Елизавета II была королевой Англии
Последний раз, когда Ебздрогыч писал не ради плюсиков, королевой англии была Виктория
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quaterbackathome
Поч, что с заменами?
объясни по-братски
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Пепси пеналдувич
Состав Челси около 1 лярда, Лутона 72 миллиона)
+1
-1
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Иван Шуткин
Лутон обыграли) Уверенность сразу появляется)
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SWAGG
первому тайму поаплодировал бы сам Тухлый. забить и играть с мертвым лутоном на удержание в любимый ватакат где тройка цз отрабатывает передачи друг на друга)
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Bega Dj
Коментируйте господа по делу я вижу здесь многие недоросли пока до уровня серьезной и уместной логике.Извените меня вот я читаю комментарии некоторых наших ребят вы как дети играете пока в дворе.Но матч для Челси сыграл хорошо.Стерлинг отлично справился с задачами Джексон молодец первый гол поздравляю всех с победой.
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arspurs9
Ответ quaterbackathome
Поч, что с заменами? объясни по-братски
А что с заменами не так?
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Григорий Геник
Ответ quaterbackathome
Поч, что с заменами? объясни по-братски
Могу за него объяснить. Их нет!
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quaterbackathome
Ответ arspurs9
А что с заменами не так?
75 минута. 3-0 игра сделана, хотя было понятно уже после второго года Стерлинга, ну ладно. замен нет.
83 - вместо центрального напа опорника Угочукву и оставляет Стерлинга на ЦФ (хотя есть молодой Берстоу, которому ой как практика нужна, он единственный сменщик Джексона пока)
и только на 86 Маатсен вместо Чилли, за которого страшно, что сломается и можно было бы после года менять и на 92 вместо стерлинга Берстоу.
очень странные решения в выигранном за 20 минут минимум матче.
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quaterbackathome
Ответ Григорий Геник
Могу за него объяснить. Их нет!
спасибо, Григорий, но я расписал)
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arspurs9
Ответ quaterbackathome
75 минута. 3-0 игра сделана, хотя было понятно уже после второго года Стерлинга, ну ладно. замен нет. 83 - вместо центрального напа опорника Угочукву и оставляет Стерлинга на ЦФ (хотя есть молодой Берстоу, которому ой как практика нужна, он единственный сменщик Джексона пока) и только на 86 Маатсен вместо Чилли, за которого страшно, что сломается и можно было бы после года менять и на 92 вместо стерлинга Берстоу. очень странные решения в выигранном за 20 минут минимум матче.
Челси сейчас нужно думать не о том как сохранить побольше игроков, а о том, как наладить игру и создать хоть какие-то связки. Сдается мне, Поч намеренно дает больше играть даже в таком матче тем, кого рассчитывает использовать в дальнейшем, что бы они продолжали адаптироваться.
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