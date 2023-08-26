Почеттино о 3:0 с «Лутоном»: «Первая победа вселяет в «Челси» уверенность. Мы здорово сыграли»

Маурисио Почеттино поделился эмоциями от первой победы в «Челси» – над «Лутоном».

«Я очень доволен и рад за игроков, болельщиков. Это заслуженная победа. Мы здорово сыграли. Я счастлив, поскольку первая победа всегда очень важна, она вселяет в команду уверенность в себе и веру в то, что мы делаем.

чувствует себя свободно, и мы знаем, на что он способен. Он способен играть в разных зонах, и сегодня он проявил свое мастерство, убегая и реализуя моменты. Мы рады за него. Ему нужно продолжать забивать и отдавать голевые передачи, помогая команде побеждать.

Для Джексона очень важно было забить, он молодой игрок из другой лиги. В АПЛ всегда тяжело. Мы просили его бегать, прессинговать в той фазе, когда у нас нет мяча. Он мастерски работает с мячом, умеет совершать с ним рывки и связывать командную игру. Он может стать одним из лучших форвардов АПЛ со временем», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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