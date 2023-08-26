Гайич о ЦСКА: «Всегда боремся за высокие места, амбиции есть. В этом году очень интересный чемпионат»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о конкуренции в чемпионате России.

– Как оценишь старт ЦСКА в сезоне?

– Неплохо, но всегда может быть лучше.

– Удивляет, что наверху турнирной таблицы не «Зенит», ЦСКА или «Спартак», а «Краснодар» и «Урал»?

– Нет. Это говорит о том, что в этом году очень интересный чемпионат.

– Кто будет чемпионом?

– Я не знаю.

– ЦСКА?

– Посмотрим. Амбиции у нас есть, мы всегда боремся за высокие места.

– Как встретили чилийского форварда Виктора Давилу?

– Хороший парень и футболист. Он только прилетел, ему нужно время для адаптации.

– Милан, когда ты успел так хорошо выучить русский язык?

– Я здесь уже один год (улыбается). Например, французский язык я выучил за шесть месяцев, – сказал Гайич.

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5 комментариев

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Сергей48
Ничего себе полиглот! Красавчик👍
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Артём Амирджанян
Рубрика, тупые вопросы о чемпионстве в шестом туре от журналистов
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Алексей Ильин
Ответ Серёга Соколов
-Марио,почему так так плохо знаешь русский? -Так я всего 10 лет в России...
« И в зенит собираюсь , там ни кто русский не знает»
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Андрей Федоров
Почему у Адольфо Гаича не возьмут интервью ?
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Серёга Соколов
-Марио,почему так так плохо знаешь русский?
-Так я всего 10 лет в России...
+1
0
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