Гайич о ЦСКА: «Всегда боремся за высокие места, амбиции есть. В этом году очень интересный чемпионат»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о конкуренции в чемпионате России.

– Как оценишь старт в сезоне?

– Неплохо, но всегда может быть лучше.

– Удивляет, что наверху турнирной таблицы не «Зенит», ЦСКА или «Спартак», а «Краснодар» и «Урал»?

– Нет. Это говорит о том, что в этом году очень интересный чемпионат.

– Кто будет чемпионом?

– Я не знаю.

– ЦСКА?

– Посмотрим. Амбиции у нас есть, мы всегда боремся за высокие места.

– Как встретили чилийского форварда ?

– Хороший парень и футболист. Он только прилетел, ему нужно время для адаптации.

– Милан, когда ты успел так хорошо выучить русский язык?

– Я здесь уже один год (улыбается). Например, французский язык я выучил за шесть месяцев, – сказал .

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