Гайич о ЦСКА: «Всегда боремся за высокие места, амбиции есть. В этом году очень интересный чемпионат»
Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о конкуренции в чемпионате России.
– Как оценишь старт ЦСКА в сезоне?
– Неплохо, но всегда может быть лучше.
– Удивляет, что наверху турнирной таблицы не «Зенит», ЦСКА или «Спартак», а «Краснодар» и «Урал»?
– Нет. Это говорит о том, что в этом году очень интересный чемпионат.
– Кто будет чемпионом?
– Я не знаю.
– ЦСКА?
– Посмотрим. Амбиции у нас есть, мы всегда боремся за высокие места.
– Как встретили чилийского форварда Виктора Давилу?
– Хороший парень и футболист. Он только прилетел, ему нужно время для адаптации.
– Милан, когда ты успел так хорошо выучить русский язык?
– Я здесь уже один год (улыбается). Например, французский язык я выучил за шесть месяцев, – сказал Гайич.
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