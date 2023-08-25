Тренер «Оренбурга» об 1:1 с ЦСКА: «У нас было больше шансов. Игру мы контролировали больше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Тренер «Оренбурга» считает, что команда заслуживала большего в матче с ЦСКА.

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

– Что сказали футболистам после игры в раздевалке?

– Сказал игрокам, что они хорошо отработали, полностью отдали себя. Каждый игрок выложился на максимум, но думаю, можно было показать еще больше. Мы заслуживаем лучшего результата.

– Можно сегодня было рассчитывать на победу?

– На протяжении всего матча у нас было больше возможностей, чем у ЦСКА. Игру мы контролировали больше, но это только начало, продолжаем дальше, – сказал испанец Давид Деограсия.

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4 комментария

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Даниил Гутин
Просто напомню, что Деограсия до этого тренировал только в академиях, но за два дня смог существенно усилить игру команды. И это по стилю скорее "Оренбург Ярошика" только уже в намного более модифицированной форме, с владением, но без постоянных привозов в защите. Реализация, конечно, подкачала. Забивать в команде почти что некому
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Roman
Ответ Даниил Гутин
Просто напомню, что Деограсия до этого тренировал только в академиях, но за два дня смог существенно усилить игру команды. И это по стилю скорее "Оренбург Ярошика" только уже в намного более модифицированной форме, с владением, но без постоянных привозов в защите. Реализация, конечно, подкачала. Забивать в команде почти что некому
Мне ещё понравилась замена травмированного Флорентина на Марина. Марин фланговый игрок, но вышел на Апз, и часто смещался на фланг Адамова и Оганесяна, что создавало численный перевес Оренбурга на фланге и позволяло Оренбургу с флангов создавать опасные моменты. ЦСКА к смещениям Марина будто бы не был готов
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Roman
Это факт, моментов создали кучу. Тороп все штанги и перекладины приговорил, больше пользы от него не было
Но ещё отмечу перформанс Веру, какой же он искусный игрок, самый топовый на две команды по передачам и контроля мяча, просто хай класс
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Назар Игорь
Так оно и было.
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