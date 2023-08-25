Тренер «Оренбурга» об 1:1 с ЦСКА: «У нас было больше шансов. Игру мы контролировали больше»
Тренер «Оренбурга» считает, что команда заслуживала большего в матче с ЦСКА.
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
– Что сказали футболистам после игры в раздевалке?
– Сказал игрокам, что они хорошо отработали, полностью отдали себя. Каждый игрок выложился на максимум, но думаю, можно было показать еще больше. Мы заслуживаем лучшего результата.
– Можно сегодня было рассчитывать на победу?
– На протяжении всего матча у нас было больше возможностей, чем у ЦСКА. Игру мы контролировали больше, но это только начало, продолжаем дальше, – сказал испанец Давид Деограсия.
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Но ещё отмечу перформанс Веру, какой же он искусный игрок, самый топовый на две команды по передачам и контроля мяча, просто хай класс