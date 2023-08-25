Федотов про 1:1 с «Оренбургом»: «У них эмоциональный всплеск, тем более играли на своем стадионе. Ничья закономерна»
Владимир Федотов считает справедливой ничью в игре ЦСКА с «Оренбургом» (1:1).
«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол.
Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своем стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.
Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий.
Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар [«Оренбурга» в конце игры] мог залететь», – сказал главный тренер ЦСКА.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Аутсайдер, одно очко, детский тренер и ЦСКА жмется к своим воротам, как будто там Бавария против нас.
Скажи Федотов спасибо кривоногим футболистам Оренбурга за ничью, еле уползли от поражения.
1. Обляков в защите, когда он может решать матчи играя справа
2. Мухин в атакующей тройке
3. Агапов входит, но не ЦЗ, а латералем. Когда есть более атакующий Мойзес, которого логично поставить латеряем для усиления атаки
4. Почему Кучаев в центре? Почему его так поздно заменили, он играл плохо и ещё и устал уже к перерыву
Как минимум потому, что Оренбург был лучше ПО ИГРЕ, и ЦСКА повезло вообще на ничью сыграть, и не увидеть того, что Оренбург был "лучше по игре" - ну невозможно, если смотреть игру глазами.
Играли плохо.
6. С какой целью Заболотный играет по 90 минут? Это футболист которые не способен бегать. И почему новичков, которые должны креативить выпускают к нему, а не вместо него.
7. Почему Чалова он упорно продолжает задвигать все ближе к своей штрафной? Почему даже в концовке не дает ему играть на своей позиции?
8. Почему сразу после провального первого тайма не следуют замены в перерыве? Да ладно замены, хотя бы схему поменять можно.
9. Почему центральные защитники вдруг ходят в атаку, когда в обороне и так не все хорошо?
10. Почему он никак не меняет игру, когда команда забивает? Из раза в раз продолжает делать одно и тоже, из раза в раз ЦСКА получает голы в свои ворота и теряет очки.
хорошо, что я на их победу не поставил. Как чувствовал, что будут проблемы
но это уже совсем другая тренерская история...
Брейдо задумывается: чем недовольны болельщики начиная полоскать Федотова до игры. 😏