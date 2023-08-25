Федотов про 1:1 с «Оренбургом»: «У них эмоциональный всплеск, тем более играли на своем стадионе. Ничья закономерна»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает справедливой ничью в игре ЦСКА с «Оренбургом» (1:1).

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол.

Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своем стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.

Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий.

Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар [«Оренбурга» в конце игры] мог залететь», – сказал главный тренер ЦСКА.

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33 комментария

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ЛеваяНогаХалка
Оренбург сегодня возил ЦСКА по причине качественной игры на протяжении 90 минут. И эмоциональный всплеск тут не причем
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Roman
15:5 и три штанги Оренбурга. Это отскок ЦСКА, а не закономерная ничья
+16
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fichur
Сонный Федотов чуть не проспал второй матч подряд.
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TheSportNik
Какой всплеск?
Аутсайдер, одно очко, детский тренер и ЦСКА жмется к своим воротам, как будто там Бавария против нас.
Скажи Федотов спасибо кривоногим футболистам Оренбурга за ничью, еле уползли от поражения.
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GrandLoG
Я лично Федотова перестал понимать.
1. Обляков в защите, когда он может решать матчи играя справа
2. Мухин в атакующей тройке
3. Агапов входит, но не ЦЗ, а латералем. Когда есть более атакующий Мойзес, которого логично поставить латеряем для усиления атаки
4. Почему Кучаев в центре? Почему его так поздно заменили, он играл плохо и ещё и устал уже к перерыву
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воробей джек
Честно говоря Оренбург играл лучше. Играли очень прилично. ЦСКА был ватным. Ничья для нас приличный результат.
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Pasta
Потерять 2 очка с каким-то Оренбургом, при условии, что ЦСКА якобы что-то там претендует хотя бы в рамках местного слабого РФПЛ? Да еще ПО ИГРЕ, Оренбург был лучше и ЦСКА чуть ли не отскочил даже на эту ничью. ЦСКА слабенький.
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Pasta
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Надо игру смотреть, или посмотрев, немного в ней разбираться, хотя бы на уровне "среднего зрителя". Тогда обладая даже пониманием футбола уровня "средний зритель", будет понятно, что никакой "адекватной оценки" от "тренера" не последовало.

Как минимум потому, что Оренбург был лучше ПО ИГРЕ, и ЦСКА повезло вообще на ничью сыграть, и не увидеть того, что Оренбург был "лучше по игре" - ну невозможно, если смотреть игру глазами.
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Даниил Гутин
Реализация Оренбурга спасла вас от поражения, и только она
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Ибн Хоттабыч
Какой закономерный результат??? Всю игру нас Оренбург возил. Отскочили!
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Marcus Varro
В таких матчах определяется чемпион, именно в матчах с командами из нижней половины таблицы. Если в таких матчах не побеждаешь ни о каком чемпионстве и думать нечего.
Играли плохо.
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igor.igorev
Пора искать тренера, 7 лет уже физруки в ЦСКА рулят сменяя друг друга.
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Дмитрий Морозов
Очередная отписка (брюзжание)
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max220680
а наш всплеск где?ноль эмоций почему-то..каждый раз тренер "знает откуда растут вопросы",но ничего не происходит..пока печально всё..
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воробей джек
"Знаем, откуда растут наши вопросы." Эту фразу Федотов повторяет уже не в первый раз. Знать мало.
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Evgeny Trifonov
без трансферов даже Гвардиола не сможет
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igor.igorev
Ответ GrandLoG
Я лично Федотова перестал понимать. 1. Обляков в защите, когда он может решать матчи играя справа 2. Мухин в атакующей тройке 3. Агапов входит, но не ЦЗ, а латералем. Когда есть более атакующий Мойзес, которого логично поставить латеряем для усиления атаки 4. Почему Кучаев в центре? Почему его так поздно заменили, он играл плохо и ещё и устал уже к перерыву
Всё потому, что Федотов обычный физрук.
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seversever
Ответ GrandLoG
Я лично Федотова перестал понимать. 1. Обляков в защите, когда он может решать матчи играя справа 2. Мухин в атакующей тройке 3. Агапов входит, но не ЦЗ, а латералем. Когда есть более атакующий Мойзес, которого логично поставить латеряем для усиления атаки 4. Почему Кучаев в центре? Почему его так поздно заменили, он играл плохо и ещё и устал уже к перерыву
5. Почему Мендес вдруг на лавке оказался? Чтобы Давиле было не скучно?
6. С какой целью Заболотный играет по 90 минут? Это футболист которые не способен бегать. И почему новичков, которые должны креативить выпускают к нему, а не вместо него.
7. Почему Чалова он упорно продолжает задвигать все ближе к своей штрафной? Почему даже в концовке не дает ему играть на своей позиции?
8. Почему сразу после провального первого тайма не следуют замены в перерыве? Да ладно замены, хотя бы схему поменять можно.
9. Почему центральные защитники вдруг ходят в атаку, когда в обороне и так не все хорошо?
10. Почему он никак не меняет игру, когда команда забивает? Из раза в раз продолжает делать одно и тоже, из раза в раз ЦСКА получает голы в свои ворота и теряет очки.
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naxerger
На облякова на левом фланге невозможно смотреть. И зделара мы не хотим впарить кому нибудь..?
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seversever
Ответ Pasta
Надо игру смотреть, или посмотрев, немного в ней разбираться, хотя бы на уровне "среднего зрителя". Тогда обладая даже пониманием футбола уровня "средний зритель", будет понятно, что никакой "адекватной оценки" от "тренера" не последовало. Как минимум потому, что Оренбург был лучше ПО ИГРЕ, и ЦСКА повезло вообще на ничью сыграть, и не увидеть того, что Оренбург был "лучше по игре" - ну невозможно, если смотреть игру глазами.
Тренер вообще говорит, что команда была готова к всплеску, по игре так не показалось. У ЦСКА был полный сумбур и с позициями футболистов на поле (половина футболистов на не своих позициях играет) и с движением мяча и с открываниями. Игроки как будто просто не понимали что от них хочет тренер.
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Иван Егурнов
по игре - армейцам повезло, что унесли одно очко.

хорошо, что я на их победу не поставил. Как чувствовал, что будут проблемы
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.ru
просто закрой Лукаса Веру, персонально... и нет никакого всплеска и никакого Оренбурга
но это уже совсем другая тренерская история...
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seversever
Вот что нужно ЦСКА - всплеск от смены тренера.
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Pelerin
Шальной удар? У пфк 0,22 xG за целый матч. Так-то их гол тоже шальной)
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RBChannel
Оренбург полностью переиграл ЦСКА. Ничего удивительного в этом нет. Армейцы не способны играть от себя и в давление. У них другие принципы игры. А когда последняя команда чемпионата начинает тебя возить, нужно задуматься, а верной ли дорогой идет клуб.
Брейдо задумывается: чем недовольны болельщики начиная полоскать Федотова до игры. 😏
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