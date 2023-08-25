Федотов про 1:1 с «Оренбургом»: «У них эмоциональный всплеск, тем более играли на своем стадионе. Ничья закономерна»

Владимир Федотов считает справедливой ничью в игре ЦСКА с «Оренбургом» (1:1).

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол.

Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своем стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.

Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий.

Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар [« » в конце игры] мог залететь», – сказал главный тренер .

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